Kalahkan Malaysia, Thailand Tantang Vietnam di Final Sepak Bola SEA Games 2025
Thailand dan Vietnam akan saling berhadapan pada partai final SEA Games 2025 usai masing-masing mengalahkan masing-masing lawannya di babak semifinal.
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM - Thailand akan menantang Vietnam dalam pertandingan partai final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025.
Pertemuan itu dipastikan setelah kedua tim mampu mengalahkan masing-masing lawannya pada fase semifinal, Senin (15/12/2025).
Untuk Vietnam, lebih dahulu memastikan tiket kelolosan usai mengalahkan Filipina skor 2-0 pada laga semifinal di Stadion Rajamangala pada sore WIB.
Kemenangan Vietnam tidak berlangsung secara mudah, pasalnya Filipina memberikan perlawanan sengit sepanjang laga.
Gol Vietnam sendiri baru tercipta pada akhir babak kedua, yaitu masing-masing oleh Le Thuan Van dan Nguyen Thanh Nhan.
Gol Thuan Van lahir melalui sundulan di area tiang dekat ketika menyambut umpan terukur dari sisi kiri, menit 89.
Sementara Thanh Nhan, menyerangkan gol lewat eksekusi bola mati yang sempat memantul ke tanah dan berhasil mengecoh kiper Filipina, Nicholas Guimaraes.
Sementara itu, Thailand berhak mengamankan tiket final usai mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 pada malam WIB.
Yosakorn Burapa menjadi aktor kemenangan Gajah Perang dengan gol tendangan bebas yang terjadi pada menit ke-8.
Potensi Thailand untuk menambah keunggulan memungkinkan terjadi usai Malaysia kehilangan satu pemainnya pada menit ke-16.
Namun, pasca-kondisi tersebut justru Harimau Malaya tampak mampu mengimbangi permainan Thailand.
Walhasil, keunggulan Thailand tetap dengan perolehan 1-0 hingga waktu 90 menit berakhir.
Kemenangan tipis membuat Thailand melangkah ke partai final SEA Games 2025 untuk menyusul Vietnam.
Pertemuan Vietnam vs Thailand dijadwalkan akan dihelat di Rajamangala Stadium pada Kamis (18/12/2025) kick-off 19.30 WIB.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.