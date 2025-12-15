Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Kalahkan Malaysia, Thailand Tantang Vietnam di Final Sepak Bola SEA Games 2025

Thailand dan Vietnam akan saling berhadapan pada partai final SEA Games 2025 usai masing-masing mengalahkan masing-masing lawannya di babak semifinal.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Kalahkan Malaysia, Thailand Tantang Vietnam di Final Sepak Bola SEA Games 2025
Changsuek (Federasi Thailand)
DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025). Thailand susul Vietnam ke partai final SEA Games 2025. (Facebook Changsuek - 15/12/2025) 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Thailand akan menantang Vietnam dalam pertandingan partai final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025.

Pertemuan itu dipastikan setelah kedua tim mampu mengalahkan masing-masing lawannya pada fase semifinal, Senin (15/12/2025).

Untuk Vietnam, lebih dahulu memastikan tiket kelolosan usai mengalahkan Filipina skor 2-0 pada laga semifinal di Stadion Rajamangala pada sore WIB.

Kemenangan Vietnam tidak berlangsung secara mudah, pasalnya Filipina memberikan perlawanan sengit sepanjang laga.

Gol Vietnam sendiri baru tercipta pada akhir babak kedua, yaitu masing-masing oleh Le Thuan Van dan Nguyen Thanh Nhan.

Gol Thuan Van lahir melalui sundulan di area tiang dekat ketika menyambut umpan terukur dari sisi kiri, menit 89.

Sementara Thanh Nhan, menyerangkan gol lewat eksekusi bola mati yang sempat memantul ke tanah dan berhasil mengecoh kiper Filipina, Nicholas Guimaraes.

LOLOS FINAL - Selebrasi tim Vietnam usai memastikan tiket lolos ke partai final SEA Games 2025. Golden Stars mengalahkan Filipina pada babak semifinal yang dihelat di Rajamangala Stadium, Thailand dengan skor akhir 2-0, Senin (15/12/2025). (Facebook VFF - 15/12/2025)
LOLOS FINAL - Selebrasi tim Vietnam usai memastikan tiket lolos ke partai final SEA Games 2025. Golden Stars mengalahkan Filipina pada babak semifinal yang dihelat di Rajamangala Stadium, Thailand dengan skor akhir 2-0, Senin (15/12/2025). (Facebook VFF - 15/12/2025) (Vietnam Football Federation (VFF))

Sementara itu, Thailand berhak mengamankan tiket final usai mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 pada malam WIB.

Yosakorn Burapa menjadi aktor kemenangan Gajah Perang dengan gol tendangan bebas yang terjadi pada menit ke-8.

Potensi Thailand untuk menambah keunggulan memungkinkan terjadi usai Malaysia kehilangan satu pemainnya pada menit ke-16.

Namun, pasca-kondisi tersebut justru Harimau Malaya tampak mampu mengimbangi permainan Thailand.

Walhasil, keunggulan Thailand tetap dengan perolehan 1-0 hingga waktu 90 menit berakhir.

SEA Games Thailand Malaysia 15/12
DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025). (Facebook Changsuek - 15/12/2025)

Kemenangan tipis membuat Thailand melangkah ke partai final SEA Games 2025 untuk menyusul Vietnam.

Pertemuan Vietnam vs Thailand dijadwalkan akan dihelat di Rajamangala Stadium pada Kamis (18/12/2025) kick-off 19.30 WIB.

Sport

Tags:
SEA Games 2025
Sepak Bola SEA Games
hasil sepak bola SEA Games 2025
Thailand vs Vietnam
Thailand
Vietnam
Malaysia
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
