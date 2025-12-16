Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Italia

Hasil Klasemen Liga Italia: AS Roma Balik ke Jalur Kemenangan, Masuk Empat Besar Lagi

AS Roma akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menelan dua kekalahan beruntun di Serie A. Giallorossi kini meraih kemenangan atas Como.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Hasil Klasemen Liga Italia: AS Roma Balik ke Jalur Kemenangan, Masuk Empat Besar Lagi
Asroma.com
SELEBRASI - Pemain AS Roma, Wesley Franca merasakan gol yang ia cetak ke gawang Como di pekan ke-15 Liga Italia, Selasa (16/12/2025). AS Roma menang tipis 1-0 atas Como. 

Ringkasan Berita:
  • AS Roma kembali ke jalur kemenangan usai menundukkan Como 1-0 pada pekan ke-15 Liga Italia di Stadion Olimpico.
  • Setelah mendominasi permainan sejak babak pertama, Roma memastikan tiga poin lewat gol Wesley Franca pada menit ke-61.
  • Hasil ini menjaga asa Giallorossi mendekati papan atas, sementara Como gagal memanfaatkan peluang untuk menyamai posisi Roma di klasemen.

TRIBUNNEWS.COM - AS Roma akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menelan dua kekalahan beruntun di Serie A. Giallorossi kini meraih kemenangan atas Como.

Bermain di Stadion Olimpico pada pekan ke-15 Liga Italia, Giallorossi sukses menundukkan Como dengan skor tipis 1-0, Selasa (15/12/2025) dinihari WIB.

Gol dari Wesley Franca di menit 60' menjadi satu-satunya pembeda di laga ini dan mengantarkan AS Roma mendapat tiga poin lagi.  

Kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi AS Roma untuk kembali mendekati papan atas klasemen setelah di dua laga sebelumnya mereka kalah.

Dengan hasil yang tercipta dalam duel Roma vs Como ini, tantangan untuk merebut gelar scudetto di musim 2025 semakin sengit.

Roma kini di posisi empat besar. Setelah jalani 15 laga, mereka mengoleksi 30 poin hasil dari 10 kemenangan dan lima kali menelan kekalahan.

Rekomendasi Untuk Anda

Tim asuhan Gian Piero Gasperini hanya berjarak tiga poin dari Inter Milan yang saat ini menjadi capolista atau pemimpin klasemen sementara.

Sementara bagi Como, kekalahan ini membuat upaya mereka menyamai posisi Roma di klasemen harus tertunda.

Mereka sejatinya bisa mengumpulkan 27 poin dan menempati empat besar andaikan bisa menang, sayang hal itu tidak terjadi.

Como yang diasuh Cesc Febregas ini pun harus puas tertahan di posisi ketujuh dengan 24 poin setelah meraih enam kali menang, enam kali seri dan tiga kekalahan.

Baca juga: Hasil Liga Italia: Inter Milan ke Puncak Klasemen usai Hajar Genoa 1-2

Hightlight Pertandingan

Sejak awal laga, Roma tampil dominan dan langsung mengambil inisiatif serangan. Penguasaan bola mereka terlihat jelas sejak menit-menit awal.

Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini memanfaatkan Matias Soulé dan Wesley Franca secara aktif untuk menekan dari sisi sayap. 

Roma mendapat peluang melalui Soulé pada menit ke-29 dan 30, tetapi dua tembakannya masih mampu diblok barisan pertahanan Como.

Como sesekali mencoba keluar dari tekanan. Assane Diao sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-31, sementara Jayden Addai juga merepotkan lewat umpan-umpan rendah ke kotak penalti. 

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Nasional

BREAKING NEWS: 2 Anggota Yanma Mabes Polri Pengeroyok Matel Dipecat, Empat Lainnya Demosi 5 Tahun

Halaman 1/2
12
Tags:
Serie A Liga Italia
Liga Italia
AS Roma
Como
Klasemen Liga Italia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Inter Milan
15
11
0
4
34
14
20
33
2
AC Milan
15
9
5
1
24
13
11
32
3
Napoli
15
10
1
4
22
13
9
31
4
Roma
15
10
0
5
16
8
8
30
5
Juventus
15
7
5
3
19
14
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas