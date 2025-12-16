Hasil Klasemen Liga Italia: AS Roma Balik ke Jalur Kemenangan, Masuk Empat Besar Lagi

Ringkasan Berita: AS Roma kembali ke jalur kemenangan usai menundukkan Como 1-0 pada pekan ke-15 Liga Italia di Stadion Olimpico.

Setelah mendominasi permainan sejak babak pertama, Roma memastikan tiga poin lewat gol Wesley Franca pada menit ke-61.

Hasil ini menjaga asa Giallorossi mendekati papan atas, sementara Como gagal memanfaatkan peluang untuk menyamai posisi Roma di klasemen.

TRIBUNNEWS.COM - AS Roma akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menelan dua kekalahan beruntun di Serie A. Giallorossi kini meraih kemenangan atas Como.

Bermain di Stadion Olimpico pada pekan ke-15 Liga Italia, Giallorossi sukses menundukkan Como dengan skor tipis 1-0, Selasa (15/12/2025) dinihari WIB.

Gol dari Wesley Franca di menit 60' menjadi satu-satunya pembeda di laga ini dan mengantarkan AS Roma mendapat tiga poin lagi.

Kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan bagi AS Roma untuk kembali mendekati papan atas klasemen setelah di dua laga sebelumnya mereka kalah.

Dengan hasil yang tercipta dalam duel Roma vs Como ini, tantangan untuk merebut gelar scudetto di musim 2025 semakin sengit.

Roma kini di posisi empat besar. Setelah jalani 15 laga, mereka mengoleksi 30 poin hasil dari 10 kemenangan dan lima kali menelan kekalahan.

Tim asuhan Gian Piero Gasperini hanya berjarak tiga poin dari Inter Milan yang saat ini menjadi capolista atau pemimpin klasemen sementara.

Sementara bagi Como, kekalahan ini membuat upaya mereka menyamai posisi Roma di klasemen harus tertunda.

Mereka sejatinya bisa mengumpulkan 27 poin dan menempati empat besar andaikan bisa menang, sayang hal itu tidak terjadi.

Como yang diasuh Cesc Febregas ini pun harus puas tertahan di posisi ketujuh dengan 24 poin setelah meraih enam kali menang, enam kali seri dan tiga kekalahan.

Hightlight Pertandingan

Sejak awal laga, Roma tampil dominan dan langsung mengambil inisiatif serangan. Penguasaan bola mereka terlihat jelas sejak menit-menit awal.

Pelatih AS Roma, Gian Piero Gasperini memanfaatkan Matias Soulé dan Wesley Franca secara aktif untuk menekan dari sisi sayap.

Roma mendapat peluang melalui Soulé pada menit ke-29 dan 30, tetapi dua tembakannya masih mampu diblok barisan pertahanan Como.

Como sesekali mencoba keluar dari tekanan. Assane Diao sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh pada menit ke-31, sementara Jayden Addai juga merepotkan lewat umpan-umpan rendah ke kotak penalti.