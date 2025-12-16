Hasil Klasemen Liga Inggris: Drama 8 Gol Bikin Man United Gagal Menang, Zona 5 Besar MU Tertunda

Ringkasan Berita: Manchester United gagal mengamankan kemenangan setelah bermain imbang dramatis 4-4 melawan Bournemouth di pekan ke-16 Liga Inggris

Setan Merah sempat beberapa kali unggul lewat gol Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, dan Matheus Cunha, namun Bournemouth selalu mampu membalas.

Hasil imbang ini membuat Man United gagal ke lima besar. MU masih di posisi enam dengan 26 poin.

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 4-4 melawan Bournemouth dalam laga sarat drama di Old Trafford, Selasa (16/12/2025).

Pertandingan ini menghadirkan delapan gol, pergantian momentum, serta ketegangan hingga menit-menit akhir yang membuat Man United gagal menang.

Menurut statistik Opta, laga dengan delapan gol ini menjadi salah satu dengan peluang gol tertinggi di Liga Inggris musim ini.

Permainan yang ditampilkan MU dan Bournemouth mencatatkan xG non-penalti tertinggi (3,6), tembakan terbanyak (24) dan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan (41) pada babak pertama pertandingan Liga Premier musim ini.

Man United menatap laga ini dengan peluang bisa masuk zona lima besar, setelah kekalahan yang dialami Crystal Palace dari Manchester City sehari sebelumnya.

Syaratnya jelas MU harus bisa menang. Namun ternyata hal itu baru menjadi angan-angan belaka.

MU yang sempat dua kali unggul harus membuang tiga poin dan menunda keinginan untuk masuk zona lima besar.

Setan Merah kini duduk di posisi keenam dengan koleksi 26 poin, setelah melakoni 16 laga dengan tujuh kemenangan dan lima imbang, dan sisanya kalah.

Sementara itu Bournemouth tertahan di posisi 13 klasemen dengan 21 poin.

Jalannya Pertandingan

Manchester United memulai laga ini dengan cukup agresif yang akhirnya dengan cepat bisa membuat keunggulan.

Tekanan mereka membuahkan hasil pada menit ke-13 saat Amad Diallo menuntaskan umpan matang dengan sundulan jarak dekat untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Bournemouth butuh waktu lama untuk menyamakan skor. Mereka merespons lewat aksi individu Antoine Semenyo pada menit ke-40.

Ia menusuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan akurat ke sudut bawah gawang untuk menyamakan kedudukan.

Namun, United kembali memimpin jelang turun minum setelah Casemiro menyambut sepak pojok Bruno Fernandes dengan sundulan tajam pada menit ke-45+4.

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan 2-1 untuk Setan Merah.

