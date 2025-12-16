Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Inggris

Hasil Klasemen Liga Inggris: Drama 8 Gol Bikin Man United Gagal Menang, Zona 5 Besar MU Tertunda

Manchester United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 4-4 melawan Bournemouth dalam laga sarat drama di Old Trafford, Selasa (16/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Hasil Klasemen Liga Inggris: Drama 8 Gol Bikin Man United Gagal Menang, Zona 5 Besar MU Tertunda
UEFA.com
SELEBRASI MU - Geladang Manchester United, Bruno Fernandes (paling kiri) merayakan gol bersama rekan satu tim saat melawan Real Sociedad pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa di Old Trafford, Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. MU menang dengan skor 4-1. Manchester United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 4-4 melawan Bournemouth dalam laga sarat drama di Old Trafford, Selasa (16/12/2025). (Laman Resmi UEFA, 14/3/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Manchester United gagal mengamankan kemenangan setelah bermain imbang dramatis 4-4 melawan Bournemouth di pekan ke-16 Liga Inggris
  • Setan Merah sempat beberapa kali unggul lewat gol Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, dan Matheus Cunha, namun Bournemouth selalu mampu membalas.
  • Hasil imbang ini membuat Man United gagal ke lima besar. MU masih di posisi enam dengan 26 poin. 

TRIBUNNEWS.COM - Manchester United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 4-4 melawan Bournemouth dalam laga sarat drama di Old Trafford, Selasa (16/12/2025).

Pertandingan ini menghadirkan delapan gol, pergantian momentum, serta ketegangan hingga menit-menit akhir yang membuat Man United gagal menang.

Menurut statistik Opta, laga dengan delapan gol ini menjadi salah satu dengan peluang gol tertinggi di Liga Inggris musim ini.

Permainan yang ditampilkan MU dan Bournemouth mencatatkan xG non-penalti tertinggi (3,6), tembakan terbanyak (24) dan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan (41) pada babak pertama pertandingan Liga Premier musim ini. 

Man United menatap laga ini dengan peluang bisa masuk zona lima besar, setelah kekalahan yang dialami Crystal Palace dari Manchester City sehari sebelumnya.

Syaratnya jelas MU harus bisa menang. Namun ternyata hal itu baru menjadi angan-angan belaka. 

Rekomendasi Untuk Anda

MU yang sempat dua kali unggul harus membuang tiga poin dan menunda keinginan untuk masuk zona lima besar.

Setan Merah kini duduk di posisi keenam dengan koleksi 26 poin, setelah melakoni 16 laga dengan tujuh kemenangan dan lima imbang, dan sisanya kalah.

Sementara itu Bournemouth tertahan di posisi 13 klasemen dengan 21 poin.

Jalannya Pertandingan   

Manchester United memulai laga ini dengan cukup agresif yang akhirnya dengan cepat bisa membuat keunggulan.

Tekanan mereka membuahkan hasil pada menit ke-13 saat Amad Diallo menuntaskan umpan matang dengan sundulan jarak dekat untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. 

Bournemouth butuh waktu lama untuk menyamakan skor. Mereka merespons lewat aksi individu Antoine Semenyo pada menit ke-40.

Ia menusuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan akurat ke sudut bawah gawang untuk menyamakan kedudukan.

Namun, United kembali memimpin jelang turun minum setelah Casemiro menyambut sepak pojok Bruno Fernandes dengan sundulan tajam pada menit ke-45+4. 

Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan 2-1 untuk Setan Merah.

Baca juga: Klasemen & Top Skor Liga Inggris: Teror Nyata Manchester City & Aston Villa, Haaland Terus Menggila

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Liga Inggris Hari Ini
Klasemen Liga Inggris Hari Ini
Liga Inggris
Manchester United
Bournemouth
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Liga Inggris

Pahit Manis Chelsea Bungkam Everton: Enzo Maresca Mengeluh Cole Palmer harus Diparkir Lagi

Pahit Manis Chelsea Bungkam Everton: Enzo Maresca Mengeluh Cole Palmer harus Diparkir Lagi

Hasil Liga Inggris: Rekor Baru Mo Salah Pereda Konflik, Arne Slot Tak Merasa Punya Utang Maaf

Hasil Liga Inggris: Rekor Baru Mo Salah Pereda Konflik, Arne Slot Tak Merasa Punya Utang Maaf

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas