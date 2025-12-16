Drama 8 Gol Manchester United vs Bournemouth yang Berujung Satu Poin di Old Trafford

Ringkasan Berita: Tiga fakta menarik menghiasi drama 8 gol dalam laga Manchester United vs Bournemouth di Stadion Old Trafford, Selasa (16/12/2025) dinihari tadi.

Salah satunya menyoal statistik mengesankan Setan Merah setiap kali memimpin skor pada babak pertama di Old Trafford.

Hasil imbang ini patut disesalkan Manchester United, karena membuat mereka batal mendekat 4 besar.

TRIBUNNEWS.COM - Berbagai sajian fakta menarik mewarnai hasil laga Manchester United vs Bournemouth yang berakhir dramatis, Selasa (16/12/2025) dinihari tadi.

Gol demi gol yang tercipta dalam laga ini membuat skor akhir pertandingan Manchester United vs Bournemouth berakhir 4-4.

Bermain di Stadion Old Trafford, Manchester United selaku tuan rumah hampir saja bisa mengamankan poin penuh.

Hanya saja, kelengahan pemain bertahan Manchester United pada menit kritis harus dibayar mahal dengan kebobolan yang berujung raihan satu poin.

Pada babak pertama, Manchester United sempat unggul 2-1 atas Bournemouth berkat gol Amad Diallo (13') dan Casemiro (45+4) yang hanya dibalas oleh Antoine Semenyo (40').

Baca juga: Hasil Klasemen Liga Inggris: Drama 8 Gol Bikin Man United Gagal Menang, Zona 5 Besar MU Tertunda

Rekomendasi Untuk Anda

Keunggulan Manchester United secara tak terduga berhasil dibalikkan tim tamu pada awal babak kedua.

Gol balasan dari Evanlison (48') dan Marcus Taverneir (52') langsung membuat Bournemouth berbalik unggul menjadi 2-3.

Drama terjadi pada 15 menit terakhir pertandingan.

Gol Bruno Fernandes (77') dan Matheus Cunha (79') yang hanya berjarak dua menit saja membuat Manchester United kembali memimpin 4-3.

Namun, gol balasan dari Eli Junior Kroupi yang berstatus sebagai pemain pengganti pada menit ke-84, membuyarkan kemenangan Manchester United dalam laga ini.

Bahkan, Setan Merah hampir saja kalah dengan cara menyakitkan.

Terutama jika Senne Lammens tidak melalukan dua penyelamatan gemilang pada masa tambahan waktu saat mementahkan peluang Bournemouth mencetak gol.

Drama laga sengit antara Manchester United vs Bournemouth akhirnya berkesudahan dengan skor imbang 4-4 dan berujung satu poin saja bagi kedua klub.

Bagi Manchester United, hasil imbang tentu patut disesalkan, apalagi mereka sempat tiga kali memimpin skor.