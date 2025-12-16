Jadwal Final SEA Games 2025: Thailand & Vietnam Rebutan Emas Sepak Bola Milik Indonesia

Ringkasan Berita: Simak jadwal final SEA Games 2025 dari cabor sepak bola putra yang akan menyajikan duel Thailand vs Vietnam pada Kamis (18/12/2025) jam 19.30 WIB.

Sebelum digelarnya laga final tersebut, laga antara Malaysia vs Filipina memperebutkan medali perunggu akan menjadi sajian pembukanya.

Setelahnya, Thailand dan Vietnam akan saling sikut memperebutkan medali emas yang sebelumnya diraih Indonesia di SEA Games 2023 lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Thailand dan Vietnam akhirnya menjadi dua negara terbaik yang mampu mengunci tiket lolos ke final SEA Games 2025 cabor sepak bola putra.

Kepastian kedua negara tersebut lolos ke final, didapat setelah Thailand dan Vietnam mengalahkan lawannya masing-masing di semifinal, Senin (15/12/2025) kemarin.

Thailand selaku tuan rumah mengalahkan Malaysia yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-16, dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal yang dicetak Yotsakorn Burapha (8') sudah cukup menjadi pembeda Thailand saat mengalahkan Malaysia.

Beralih ke Vietnam dipaksa bermain sengit oleh Filipina, sebelum akhirnya bisa mencetak dua gol telat di penghujung laga.

Gol telat Le Van Thuan (89') dan Nguyen Thanh Nhan (90+2) mewarnai kelolosan dramatis Vietnam ke final.

Vietnam yang dilatih Kim Sak-sik pun berhak melaju ke final, dan akan bertemu Thailand, memperebutkan medali emas.

Sementara itu, Filipina dan Malaysia yang sama-sama keok di semifinal, akan menjalani laga perebutan juara ketiga alias perunggu.

DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025). (Facebook Changsuek - 15/12/2025) (Changsuek (Federasi Thailand))

Jika menilik jadwal laga SEA Games 2025 khususnya cabor sepak bola putra baik pertandingan final atau perebutan juara ketiga.

Untuk dua laga tersebut akan digelar pada hari yang sama yakni Kamis (18/12/2025) lusa mendatang.

Diawali oleh perebutan juara ketiga yang mempertemukan Filipina vs Malaysia di Rajamangala Stadium, Thailand.

Laga perebutan medali perunggu ini jelas menjadi momen bagi Filipina dan Malaysia mencari obat pelipur lara, setelah gagal ke final.

Bagi Filipina, medali perunggu jelas terasa penting untuk didapatkan, apalagi dari cabor sepak bola putra di SEA Games.

Hal ini mengingat dalam sejarahnya, Filipina belum pernah memenangkan medali apapun dari cabor sepak putra di ajang ini.

