Liga Italia

Satu Digit Spesial Milik AS Roma, Gasperini Janji Tak Akan Diam di Posisi 4 Saja

AS Roma menjadi satu-satunya tim di Liga Italia yang kebobolan di bawah 10 gol dari 15 pertandingan, pelatih Gian Piero Gasperini senang dengan itu.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
Asroma.com
SELEBRASI ROMA - Para pemain AS Roma merayakan gol ke gawang Midtjylland pada laga Phase League Liga Champions 2025/2026 di Stadio Olimpico pada 28 November 2025. AS Roma meraih kemenangan atas Como di pekan 15 Liga Italia dengan skor 1-0, Selasa (16/12/2025) di Olimpico. (Website Roma - 30/11/2025) 

Ringkasan Berita:
  • AS Roma berhasil meraih kemenangan atas Como di pekan 15 Liga Italia dengan skor 1-0, Selasa (16/12/2025).
  • Kemenangan ini membuat AS Roma berada di posisi keempat dengan 30 poin.
  • Namun pelatih Gian Piero Gasperini belum puas dengan catatan tersebut.

 

TRIBUNNEWS.COM - AS Roma menutup pertandingan pekan 15 Liga Italia lewat pertandingan menegangkan melawan tim penuh kejutan, Como, Selasa (16/12/2025) di Olimpico.

AS Roma memang bisa mengantongi tiga poin dari pertandingan ini lewat gol tunggal yang dihasilkan Wesley Franca di menit ke-61.

Namun, AS Roma harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan kemenangan dan tiga poin tersebut.

Penampilan Como di laga ini sangat disiplin dari sisi pertahanan.

Anak asuh Cesc Fabregas lebih mengedepankan serangan balik atau counter attack sebagai ancaman kepada Giallorossi.

Untungnya, AS Roma bisa mempertahankan struktur permainan dan mencuri gol lewat kesempatan yang ada.

Para pemain Giallorossi layak mendapatkan apresiasi terkait efektivitas memanfaatkan peluang.

Sebagaimana gol Franca yang sebenarnya terjadi akibat kemelut tendangan Matias Soule yang membentur kaki salah seorang pemain Como.

Franca yang mendapatkan bola liar langsung bisa menceploskannya ke gawang lawan dan membuat AS Roma unggul.

Kemenangan ini sekaligus menegaskan kekuatan pertahanan AS Roma yang sangat luar biasa.

Pujian itu tak berlebihan lantaran Giallorossi adalah satu-satunya tim di Serie A yang punya catatan kebobolan di bawah 10 gol.

Mereka baru kemasukan 8 gol saja selama 15 kali menjalani pertandingan musim ini.

Hal itu menempatkan Gianluca Mancini dan kawan-kawan sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit.

Sayangnya kekuatan lini belakang yang luar biasa belum diimbangi sektor depan yang moncer mencetak gol.

Tags:
AS Roma
Como
Liga Italia
Wesley Franca
Gian Piero Gasperini
Cesc Fabregas
