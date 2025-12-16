Satu Digit Spesial Milik AS Roma, Gasperini Janji Tak Akan Diam di Posisi 4 Saja

Ringkasan Berita: AS Roma berhasil meraih kemenangan atas Como di pekan 15 Liga Italia dengan skor 1-0, Selasa (16/12/2025).

Kemenangan ini membuat AS Roma berada di posisi keempat dengan 30 poin.

Namun pelatih Gian Piero Gasperini belum puas dengan catatan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - AS Roma menutup pertandingan pekan 15 Liga Italia lewat pertandingan menegangkan melawan tim penuh kejutan, Como, Selasa (16/12/2025) di Olimpico.

AS Roma memang bisa mengantongi tiga poin dari pertandingan ini lewat gol tunggal yang dihasilkan Wesley Franca di menit ke-61.

Namun, AS Roma harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan kemenangan dan tiga poin tersebut.

Penampilan Como di laga ini sangat disiplin dari sisi pertahanan.

Anak asuh Cesc Fabregas lebih mengedepankan serangan balik atau counter attack sebagai ancaman kepada Giallorossi.

Untungnya, AS Roma bisa mempertahankan struktur permainan dan mencuri gol lewat kesempatan yang ada.

Para pemain Giallorossi layak mendapatkan apresiasi terkait efektivitas memanfaatkan peluang.

Baca juga: Hasil Klasemen Liga Italia: AS Roma Balik ke Jalur Kemenangan, Masuk Empat Besar Lagi

Sebagaimana gol Franca yang sebenarnya terjadi akibat kemelut tendangan Matias Soule yang membentur kaki salah seorang pemain Como.

Franca yang mendapatkan bola liar langsung bisa menceploskannya ke gawang lawan dan membuat AS Roma unggul.

Kemenangan ini sekaligus menegaskan kekuatan pertahanan AS Roma yang sangat luar biasa.

Pujian itu tak berlebihan lantaran Giallorossi adalah satu-satunya tim di Serie A yang punya catatan kebobolan di bawah 10 gol.

Mereka baru kemasukan 8 gol saja selama 15 kali menjalani pertandingan musim ini.

Hal itu menempatkan Gianluca Mancini dan kawan-kawan sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit.

DUEL PEMAIN - Pemain AS Roma Artem Dovbyk dalam kepungan dua pemain Athletic Bilbao pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2024/2025, Kamis (6/3/2025). (Website AS Roma - 13/3/2025) (asroma.com)

Sayangnya kekuatan lini belakang yang luar biasa belum diimbangi sektor depan yang moncer mencetak gol.