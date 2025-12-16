Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
FIFA Awards

Live Streaming Gratis FIFA Awards 2025: Malam Bersejarah Rizky Ridho, Calon Pemenang Puskas Award

Akses link live streaming gratis untuk menonton siaran langsung malam penghargaan FIFA Awards 2025 malam ini, malam bersejarah Rizky Ridho?

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Live Streaming Gratis FIFA Awards 2025: Malam Bersejarah Rizky Ridho, Calon Pemenang Puskas Award
Instagram @persija
MALAM BERSEJARAH RIZKY RIDHO - Rizky Ridho (kanan) dan Gustavo Franca (kiri) berselebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan Super League pekan pertama antara Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (10/8/2025) malam WIB. Akses link live streaming gratis acara FIFA Awards 2025, malam bersejarah Rizky Ridho sebagai nominasi pemenang Puskas Award 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Dalam tajuk acara FIFA Awards 2025 malam ini, Selasa (16/12/2025) jam 24.00 WIB, Rizky Ridho diketahui menjadi salah satu nominasi pemenang di kategori Puskas Award.
  • Jika bisa menang, Rizky Ridho bakal sejajar dengan Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic hingga Alejandro Garnacho.
  • Momen pengumuman pemenang FIFA Awards 2025 termasuk kategori Puskas Award akan diumumkan FIFA malam ini, yang siarannya bisa kamu akses gratis di FIFA.com.

 

TRIBUNNEWS.COM - Akses link live streaming gratis untuk menonton siaran langsung malam penghargaan FIFA Awards 2025 yang digelar malam ini, Selasa (16/12/2025) jam 24.00 WIB.

Anda dapat menyaksikan keseruan jalannya acara FIFA Awards lewat tayangan youtube FIFA.com.

Ada beberapa agenda utama yang bakal memeriahkan perhelatan FIFA Awards tahun ini yang berlangsung di Doha, Qatar.

Mulai dari pengumuman pemain dan pelatih terbaik kategori sepak bola pria maupun wanita.

Tak lupa, ada penghargaan juga bagi sosok penjaga gawang terbaik baik pria maupun wanita.

Di FIFA Awards 2025, juga akan diumumkan starting line-up terbaik yang berisikan 11 pemain dari dua kategori tersebut.

Ada pula penghargaan lain seperti Puskas Award, FIFA Marta Award, FIFA Fan Award hingga FIFA Fairplay Award.

Baca juga: Sejarah Pemenang Puskas Award: Messi Nyaris 3x, Rizky Ridho Bisa Sejajar Cristiano Ronaldo

Salah satu sorotan utama yang menarik khususnya bagi pecinta sepak bola tanah air menyoal malam penghargaan FIFA Awards kali ini ialah keberadaan salah satu pemain Indonesia yang masuk sebagai salah satu nominasi pemenangnya.

Ialah Rizky Ridho yang diketahui menjadi salah satu calon pemenang kategori Puskas Award alias pencetak gol terbaik di acara FIFA Awards 2025.

Live Streaming FIFA Awards 2025:

Link Streaming >>>>

Nama Rizky Ridho secara mengejutkan masuk sebagai salah satu nominasi pemenang kategori "Puskas Award 2025".

Gol sensasional yang dicetak Rizky Ridho saat membela Persija Jakarta ke gawang Arema FC di kompetisi Liga 1 musim lalu menjadi alasan dirinya dinominasikan FIFA sebagai calon pemenang Puskas Award 2025.

Tags:
FIFA Awards
FIFA Awards 2025
Rizky Ridho
Puskas Award 2025
Persija
Berita Populer
Berita Terkini
