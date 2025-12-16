Bukan Soal Formasi, Ruben Amorim Bongkar Penyebab Manchester United Sulit Menang di Liga Inggris

Ringkasan Berita: Ruben Amorim kecewa Manchester United gagal menang usai menahan Bournemouth 4-4 meski sempat unggul beberapa kali.

Amorim menilai MU kerap kehilangan konsentrasi dan gagal mengunci laga, seperti saat lawan Nottingham Forest.

Menurut Amorim, masalah Manchester United bukanlah formasi, melainkan detail permainan dan ketajaman yang harus diperbaiki.

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, buka suara soal penyebab Setan Merah kembali gagal meraih kemenangan di Liga Inggris saat menjamu Bournemouth pada pekan ke-16, Selasa (16/12/2025) dini hari WIB.

Pertandingan Manchester United vs Bournemouth yang digelar di Old Trafford, berakhir dengan skor 4-4. Padahal, MU sempat beberapa kali berada di atas angin sepanjang laga.

Setan Merah membuka keunggulan lewat Amad Diallo pada menit ke-13. MU lalu menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 setelah Casemiro mencetak gol di menit 45+4.

Namun, Bournemouth mampu bangkit di awal babak kedua melalui gol Evanilson (46') dan Marcus Tavernier (52').

Manchester United kembali memimpin setelah Bruno Fernandes (77') dan Matheus Cunha (79') mencetak dua gol beruntun. Sayangnya, keunggulan tersebut kembali sirna setelah Eli Kroupi menyamakan kedudukan di menit ke-84.

Usai laga, Ruben Amorim meluapkan kekecewaannya terhadap hasil yang diraih anak asuhnya.

"Ini benar-benar mengecewakan. Kami sangat kecewa. Pertandingan yang gila. Mungkin terlihat seperti kami kehilangan dua poin di babak kedua, tapi saya pikir kami sudah kalah di babak pertama," tegas pelatih Man United itu, dilansir dari BBC.

"Kami mendominasi dan menciptakan begitu banyak peluang. Kami seharusnya mengakhiri babak pertama dengan hasil yang berbeda."

"Pada akhirnya kami pantas mendapatkan lebih. Itu adalah pertandingan yang menyenangkan bagi semua orang di rumah," ungkap Amorim.

Lebih lanjut, Amorim menilai hasil imbang ini mengulangi kesalahan yang sama saat Manchester United menghadapi Nottingham Forest pada 1 November 2025 lalu.

Pada laga tersebut, Manchester juga gagal mengunci kemenangan meski sempat dua kali unggul, sebelum akhirnya ditahan imbang 2-2.

RUBEN AMORIM - Pelatih Manchester United Ruben Amorim berjalan memasuki Old Trafford Stadium pada pertandingan Liga Inggris 2024/2025. (Instagram Ruben Amorim)

"Hasilnya seharusnya sangat berbeda. Dan kemudian lagi, enam menit babak kedua, mirip dengan Nottingham Forest, kami kehilangan konsentrasi, dan mereka mencetak dua gol," kata Amorim.

Amorim menegaskan bahwa persoalan utama Manchester United bukan terletak pada skema permainan, melainkan detail-detail kecil yang kerap luput dari perhatian para pemain.

"Banyak hal baik, tetapi banyak hal yang perlu diperbaiki. Terkadang kami tidak memenangkan pertandingan karena detailnya. Bukan karena formasi empat bek, tiga bek, atau lima bek."