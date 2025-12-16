Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2023

Sejarah Baru Kim Sang-sik Jika Raih Medali Emas Sepak Bola SEA Games 2025, Treble Bersama Vietnam

Kim Sang-sik berpeluang treble winner turnamen sepak bola Asia Tenggara bersama Vietnam, penentuannya di final SEA Games 2025 melawan Thailand.

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Dwi Setiawan
Pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan, Kim Sang-sik dalam turnamen Piala AFF 2024. - Kim Sang-sik berpeluang treble winner turnamen sepak bola Asia Tenggara bersama Vietnam, penentuannya di final SEA Games 2025 melawan Thailand, Kamis (18/12/2025) pukul 19.30 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Kim Sang-sik akan mencapai tonggak sejarah baru di sepak bola Vietnam jika berhasil meraih medali emas SEA Games 2025 dengan mengalahkan Thailand di laga final, Kamis (18/12).
  • Dua pelatih Vietnam sebelumnya, Park Hang-seo dan Kiatisuk belum pernah meraih 'treble' dalam satu tahun helatan turnamen sepak bola Asia Tenggara, dan kesempatan itu kini di tangan Kim Sang-sik.
  • Vietnam tidak punya rekor menawan ketika melawan Thailand di final sepak bola SEA Games sejak tahun 1995.

 

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih asal Korea Selatan akan mencapai titik sejarah baru bersama Timnas Vietnam jika berhasil meraih medali emas sepak bola SEA Games 2025. Dia adalah Kim Sang-sik.

Kim Sang-sik tidak hanya berlabel pelatih tersukses di Asia Tenggara di tahun 2025 ini, tetapi juga level baru yang ia berikan kepada timnas Vietnam.

Vietnam U22 besutannya selangkah lagi meraih medali emas SEA games 2025. Syaratnya dengan mengalahkan Thailand di laga final yang akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Thailand pada Kamis (18/12/2025) pukul 19.30 WIB.

DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025). (Facebook Changsuek - 15/12/2025)
DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025). (Facebook Changsuek - 15/12/2025) (Changsuek (Federasi Thailand))

Sepanjang tahun 2025, Kim Sang-sik sudah meraih dua gelar Asia Tenggara bersama Vietnam.

Mulai dari timnas senior pada Januari 2025 lalu di ajang Piala AFF.

Sepanjang helatan tersebut, dari babak penyisihan grup hingga partai final (8 pertandingan), Kim Sang-sik meraih 7 kemenangan dan sekali imbang.

Ia meladeni Thailand di laga final dalam dua leg yang mana hasilnya selalu berpihak kepada Vietnam.

Prestasi Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam berlanjut di kelompok umur U23 di ajang Piala AFF yang berlangsung pada Juli lalu.

Baca juga: Jadwal Final SEA Games 2025: Thailand & Vietnam Rebutan Emas Sepak Bola Milik Indonesia

Vietnam keluar sebagai juara setelah mengalahkan Timnas U23 Indonesia dengan skor tipis 1-0.

Kini, koleksi medali emas akan melengkapi kepingan prestasi Kim Sang-sik sejak ditunjuk menjadi pelatih Vietnam sejak pertengahan April 2024.

Jika berhasil, Kim Sang-sik akan melawati dua pelatih tersukses Vietnam, Park Hang-seo dan Kiatisuk.

Keduanya sama-sama memenangkan Piala AFF dan SEA Games, tetapi tidak berhasil untuk kelompok usia AFF U23.

Menurut laporan media Vietnam, Soha Vn, belum ada pelatih yang pernah meraih 'treble' yang meraih gelar Asia Tenggara.

Dengan begitu, akankah Kim Sang-sik menjadi yang pertama?

Thailand Bukan Lawan Asing

Sepak Bola SEA Games 2025
SEA Games 2025
Kim Sang-sik
Medali Emas Sea Games
Vietnam
Thailand
Vietnam U22
Piala AFF
Park Hang-seo
Berita Populer
Berita Terkini
