SEA Games 2025

Head to Head Indonesia vs Thailand Perebutan Perunggu SEA Games, Garuda Pertiwi Butuh Keajaiban

Timnas Putri Indonesia perlu berjuang untuk menghapus dominasi Thailand jelang laga mereka di partai perebutan medali perunggu SEA Games 2025.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Head to Head Indonesia vs Thailand Perebutan Perunggu SEA Games, Garuda Pertiwi Butuh Keajaiban
KitaGaruda
DUEL BOLA - Pemain Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, berduel dengan pemain Thailand pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Kamis (4/12/2025). Head to head Thailand vs Timnas Putri Indonesia. (Kita Garuda - 5/12/2025) 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Thailand mendominasi catatan pertemuan melawan Timnas Putri Indonesia menjelang laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025.

Gajah Perang merupakan tim tersukses dalam sejarah cabang olahraga (cabor) sepak bola putri SEA Games.

Hingga kini, Thailand telah mengoleksi total 15 medali, yang terdiri dari lima emas, lima perak, dan tiga perunggu.

Pada edisi 2025, Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah akan menjadi ujian berat bagi Timnas Putri Indonesia di laga perebutan tempat ketiga.

Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, Rabu (17/12/2025), kick-off 15.30 WIB.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia)
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025)
Pertemuan menghadapi Thailand di SEA Games 2025 bukanlah pertama kali bagi Timnas Putri Indonesia.

Duel tersebut juga telah tersaji dalam partai pembuka fase Grup A pada 4 Desember 2025.

Hasilnya, Gajah Perang tampil mendominasi dengan catatan kemenangan skor 8-0.

Kemenangan besar melanjutkan tren cleansheet Thailand dalam empat pertemuan terakhir menghadapi Timnas Putri Indonesia.

Sebelum SEA Games 2025, Thailand juga turut mengalahkan Timnas Putri Indonesia dalam ajang Piala AFF Wanita pada Agustus 2025 lalu.

Gajah Perang tak tertandingi dengan skor kemenangan 7-0.

Sementara itu, Kemenangan Thailand tercatat ketika ajang Piala AFF Wanita 2022 (0-4), Kualifikasi Piala Asia 2022 (0-4), dan SEA Games edisi 2019 (5-1).

Catatan tersebut menunjukkan dominasi Thailand atas Timnas Putri Indonesia, dengan torehan lima kemenangan beruntun dalam pertemuan terakhir, mencetak 26 gol, serta hanya kebobolan satu kali.

BERDUEL - Aksi penggawa Timnas Putri Indonesia, Helsya Maeisyaroh (kiri) saat menghadapi Thailand pada laga perdana Grup A SEA Games 2025 sepak bola putri di Stadion Chonburi, pada Kamis (4/12/2025) malam WIB.
BERDUEL - Aksi penggawa Timnas Putri Indonesia, Helsya Maeisyaroh (kiri) saat menghadapi Thailand pada laga perdana Grup A SEA Games 2025 sepak bola putri di Stadion Chonburi, pada Kamis (4/12/2025) malam WIB.

Baca juga: Jadwal Perebutan Medali Perunggu SEA Games: Timnas Putri Indonesia vs Thailand, Peluang Ukir Sejarah

Maka, Timnas Putri Indonesia perlu berjuang sekuat tenaga demi meraih medali perunggu di SEA Games 2025.

SEA Games 2025
Sepak Bola SEA Games
Timnas Putri Indonesia
Indonesia vs Thailand
Thailand
Berita Populer
Berita Terkini
