SEA Games 2025

Final Sepak Bola SEA Games 2025: Ujian Vietnam Samai Rekor Timnas Indonesia, Thailand Digdaya

Final sepak bola SEA Games 2025 panas, Vietnam berpeluang pecahkan rekor emas Indonesia, Thailand bidik gelar ke-17 di hadapan publik sendiri.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Drajat Sugiri
DUEL UDARA - Pemain Timnas Indonesia U-23 berduel dengan pemain Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (29/7/2025). - Vietnam akan menghadapi Thailand di final SEA Games 2025, pada Kamis (18/12/2025). 

  • Final sepak bola SEA Games 2025 mempertemukan Thailand vs Vietnam di Stadion Rajamangala, Kamis (18/12/2025) malam WIB.
  • Vietnam berpeluang menyamai koleksi tiga emas SEA Games milik Timnas Indonesia jika keluar sebagai juara.
  • Thailand berstatus penguasa dengan 16 emas, unggul rekor final atas Vietnam dan memotret gelar ketiga berturut-turut.

TRIBUNNEWS.COM - Final sepak bola SEA Games 2025 akan mempertemukan dua raksasa Asia Tenggara, yakni Thailand dan Vietnam

Laga puncak ini bukan sekedar perebutan medali emas, tapi juga sarat gengsi dan sejarah. 

Vietnam digambarkan pada ujian besar untuk menyamai rekor koleksi medali emas Timnas Indonesia di ajang SEA Games. 

Sementara Thailand menegaskan statusnya sebagai penguasa sepak bola kawasan ASEAN dengan total 16 medali emas SEA Games yang telah dikoleksi.

Adapun duel Thailand vs Vietnam bakal digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, pada Kamis (18/12/2025) pada pukul 19.00 WIB.

LOLOS FINAL - Selebrasi tim Vietnam usai memastikan tiket lolos ke partai final SEA Games 2025. Golden Stars mengalahkan Filipina pada babak semifinal yang dihelat di Rajamangala Stadium, Thailand dengan skor akhir 2-0, Senin (15/12/2025).
LOLOS FINAL - Selebrasi tim Vietnam usai memastikan tiket lolos ke partai final SEA Games 2025. Golden Stars mengalahkan Filipina pada babak semifinal yang dihelat di Rajamangala Stadium, Thailand dengan skor akhir 2-0, Senin (15/12/2025). (Facebook VFF - 15/12/2025) (Vietnam Football Federation (VFF))

Sebelumnya, Vietnam lebih dulu memastikan tiket final setelah menggasak Filipina pada Senin (15/12).

Sedangkan Thailand menyusul ke final dengan menang tipis atas Malaysia dengan skor 1-0 di malam harinya.

Bagi Thailand ini menjadi hattrick final beruntun di SEA Games 2025 sejak edisi 2021, 2023, dan kini 2025.

Jika dilihat dari sejarahnya, duel Thailand vs Vietnam sudah tersaji sebanyak lima kali di final SEA Games.

Dari lima pertemuan tersebut, Thailand berhasil menang empat kali sedangkan Vietnam mengoleksi satu kemenangan.

Dalam empat pertemuan awal, Thailand selalu tampil jadi tim yang lebih superior. Pada pertemuan pertama di final SEA Games 1995, Thailand menang 4-0.

Kemudian di pertemuan kedua, Thailand menang 2-0, pada edisi 1999.

DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025).
DUEL BOLA - Pemain Thailand dan Malaysia saling berebut bola dalam pertandingan semifinal SEA Games 2025 di Stadion Rajamangala pada Senin (15/12/2025). (Facebook Changsuek - 15/12/2025) (Changsuek (Federasi Thailand))

Baca juga: Sejarah Baru Kim Sang-sik Jika Raih Medali Emas Sepak Bola SEA Games 2025, Treble Bersama Vietnam

Di pertemuan ketiga pada edisi 2003, Thailand memenangkan duel sengit atas Vietnam 2-1.

Setelah imbang 1-1 di waktu normal, kala itu Thailand berhasil juara setelah mecetak golden goal di injury time.

Sedangkan di pertemuan keempat, Thailand mampu menang cukup besar 3-0 atas Vietnam pada SEA Games 2005 di Filipina.

Tags:
Sepak Bola SEA Games 2025
SEA Games 2025
Vietnam
Timnas Indonesia
Thailand
Final Sepak Bola SEA Games 2025
Berita Populer
Berita Terkini
