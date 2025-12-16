Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Gyokeres Butuh Banyak Trossard di Arsenal, Kembalinya Jesus Jadi Solusi?

Penampilan Viktor Gyokeres yang belum mencapai level terbaik dan menghasilkan gol maupun assist, apa yang salah dari penyerang Swedia itu di Arsenal?

Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Drajat Sugiri
PERAYAAN GOL - Selebrasi Viktor Gyokeres setelah mencetak gol pada pertandingan Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, London, pada pekan kedua Liga Inggris 2025/2026, Minggu (24/8/2025). Viktor Gyokeres mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 Arsenal. 

Ringkasan Berita:
  • Viktor Gyokeres membutuhkan banyak suplai bola dari rekannya, seperti Trossard saat memberikan umpan terobosan di pertandingan melawan Wolves, Minggu (14/12)
  • Arsenal memiliki opsi serangan lainnya dengan kehadiran Gabriel Jesus yang bisa berduet dengan Martinelli, dan Trossard dengan Gyokeres.
  • Viktor Gyokeres butuh gol untuk mendapatkan penampilan terbaik dan kepercayaan diri di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah mengalami cedera otot, Viktor Gyokeres belum bisa menemukan performa terbaiknya di lapangan. Serangkaian pertandingan dilalui tanpa gol dan assist bagi seorang striker adalah hal pilu.

Penyerang asal Swedia itu terakhir kali mencetak gol ke gawang Burnley pada awal November lalu.

Saat melawan Wolves akhir pekan kemarin, Gyokeres berada di lapangan selama 81 menit sejak peluit kick-off dibunyikan.

Hanya 15 sentuhan bola yang berhasil ia catatkan dari kurun waktu tersebut.

Jika dibandingkan dengan Gabriel Jesus yang masuk menggantikannya, pemain asal Brasil tersebut menghasilkan 9 sentuhan dan satu kontribusi gol Arsenal di masa injury time babak kedua.

BERDUEL - Bek PSG, Marquinhos (kiri) mencoba untuk menutup pergerakan winger Arsenal, Leandro Trossard (kanan) pada pertandingan semifinal leg pertama Liga Champions di Emirate Stadium, pada Rabu (30/4/2025) dini hari WIB. Arsenal takluk dengan skor tipis 0-1 atas PSG.
BERDUEL - Bek PSG, Marquinhos (kiri) mencoba untuk menutup pergerakan winger Arsenal, Leandro Trossard (kanan) pada pertandingan semifinal leg pertama Liga Champions di Emirate Stadium, pada Rabu (30/4/2025) dini hari WIB. Arsenal takluk dengan skor tipis 0-1 atas PSG. (Arsenal.com)

Apa yang sebenarnya terjadi pada Gyokeres di Arsenal? Apakah sebagai striker haus gol di Liga Portugal pada musim sebelumnya itu kesulitan di Liga Inggris? Atau kontribusi bola yang mengalir kepadanya jarang sehingga tidak banyak momentum yang ia hasilkan?

Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan Mikel Arteta sebagai juru taktik agar dapat mengeluarkan potensi terbaik Gyokeres.

Arteta dihadapkan dilema yang harus segera dipecahkan.

Baca juga: Mayoritas Bertemakan Balas Dendam, Jadwal Menantang Arsenal Bertahan di Pucuk Klasemen

"Ini adalah kolaborasi antara keduanya. Dia berada di banyak posisi yang sangat bagus dan bola tidak sampai ke area penalti dengan cukup cepat, tajam, atau dengan presisi yang dibutuhkan seorang penyerang nomor 9 untuk mencetak gol," ujar Arteta usai melawan Wolves, dikutip dari The Standard.

Masalahnya bukan hanya pada Gyokeres. Arsenal belum terbiasa bermain dengan pemain nomor 9 murni.

Gabriel Jesus dan Kai Havertz yang dimiliki Arsenal pada musim-musim sebelumnya bermain lebih dinamis menemukan ruang. Tidak hanya menunggu, tetapi juga mencari bola dan ruang.

Gyokeres dalam beberapa kesempatan terlambat mengeksekusi peluang dari set play, ruang yang tidak terbaca dengan baik, hingga suplai bola yang sangat minim dari rekannya.

Gyokeres lebih cenderung menjadi striker yang egois, yang bergantung pada umpan rekannya, menurut klaim media tersebut.

Satu-satunya peluang yang dihasilkan rekannya dan dibaca dengan baik terjadi di babak kedua.

Leandro Trossard memberikan umpan terobosan dari sisi sayap kiri untuk menemukan Gyokeres dan menjadi peluang ke gawang Wolves. Tapi sayangnya belum bisa dikonversikan menjadi gol.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Tags:
Viktor Gyokeres
Arsenal
Gabriel Jesus
Leandro Trossard
Liga Inggris
Mikel Arteta
