Persis Solo CLBK dengan Milomir Seslija, Misi Penyelamatan dari Jurang Degradasi Super League

Ringkasan Berita: Persis Solo resmi CLBK dengan Milomir Seslija sebagai pelatih kepala untuk kompetisi Super League 2025/2026 demi lepas dari ancaman degradasi.

Milo mengaku tertantang memperbaiki mental dan performa tim, serta yakin Persis mampu bertahan di Super League.

Persis Solo baru meraih 7 poin dari 13 laga dan belum pernah menang di kandang. Debut Milo dimulai lawan Dewa United.

TRIBUNNEWS.COM - Cinta lama bersemi kembali (CLBK), ya itulah yang terjadi di skuad Persis Solo saat ini.

Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu esmi menunjuk Milomir Seslija sebagai pelatih kepala anyar untuk mengarungi kompetisi Super Leagur 2025/2026.

Kembalinya pelatih asal Bosnia tersebut menjadi salah satu upaya untuk Persis menyelamatkan diri dari bayang-bayang degradasi musim ini.

Harapannya, dengan kembalinya Milomir Seslija dapat membawa perubahan positif, baik dari sisi permainan maupun mental Zanadin Fariz dkk.

COACH MILO - Konferensi pers pelatih Persis Solo, Milomir Seslija setelah lawan Arema FC di semifinal Piala Presiden 2024, Rabu (31/7/2024) malam. (Tribunnews/Hafidh)

Sementara itu, pelatih yang akrab disapa Coach Milo itu mengaku sangat antusias bisa kembali melatih Persis Solo.

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen Persis atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Saya senang berada di sini dan saya ingin berterima kasih kepada manajemen atas kepercayaan mereka kepada saya," kata Milo, dikutip daro laman resmi klub, Selasa (16/12/2025).

Milo menegaskan bahwa dirinya mengaku tertantang untuk membawa perubahan untuk tim.

"Saya tahu situasi di klub, tantangannya besar dan saya memutuskan untuk datang ke Solo. Kesuksesan dalam sepak bola dimulai dengan keyakinan," kata Milo.

"Latihan dan informasi adalah aspek yang menginspirasi pemain untuk menjalankan rencana permainan. Kemenangan dimulai dengan meyakinkan seluruh waktu bahwa mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk menang."

"Saya percaya kita dapat memperbaiki keadaan dan tetap berada di Liga 1," tegasnya.

BERDUEL - Penyerang Persis Solo, Gervane Kastaneer (kanan) berduel menghadapi bek PSM Makassar, Yuran Fernandes (kiri) pada pertandingan Persis vs PSM pekan ke-14 Super League di Stadion Manahan Solo, Sabtu (29/11/2025) malam WIB. PSM berhasil comeback atas Persis dengan skor 4-3. Tribun Solo/Hafidh Rizky Pratama (Tribun Solo/)

Sebelumnya, Milomir Seslija memang sempat menangani Persis di kompetisi musim 2024/2025 lalu.

Coach Milo bahkan sempat membawa Muhammad Riyandi dkk finis sebagai juara 3 Piala Presiden 2024 lalu.

Namun ia dipecat setelah rentetan hasil minor Persis Solo di awal musim Liga 1 2024/2025.

Kini Milo ditunggu tugas super berat untuk membawa Persis Solo selamat dari jurang degradasi.