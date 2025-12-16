Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Mohamed Salah Pamerkan Rekor Terbarunya di Liverpool, Beri Isyarat Berpisah dengan The Reds?

Mohamed Salah memamerkan rekor terbarunya bersama Liverpool ke dalam akun X pribadinya. Isyarat perpisahan dengan The Reds di bursa transfer Januari?

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Drajat Sugiri
Mohamed Salah Pamerkan Rekor Terbarunya di Liverpool, Beri Isyarat Berpisah dengan The Reds?
Laman resmi Liverpool
SELEBRASI MO SALAH - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah melalukan selebrasi saat menjebol gawang Wolves di Liga Inggris 2024/2025 di Anfield pada Minggu (16/2/2025) malam WIB. - Mohamed Salah pamer rekor terbarunya bersama Liverpool, isyaratkan salam perpisahan? 

Ringkasan Berita:
  • Mohamed Salah kembali jadi sorotan usai mencatat assist penting saat Liverpool menang 2-0 atas Brighton, di tengah isu panas di internal klub.
  • Salah memecahkan rekor keterlibatan gol terbanyak untuk satu klub Premier League dengan 277 gol+assist, melewati Wayne Rooney.
  • Kini Salah memamerkan rekor terbarunya tersebut ke dalam akun X pribadinya. Banyak pihak menafsirkan bahwa hal itu menjadi isyarat perpisahan dari Mohamed Salah.

TRIBUNNEWS.COM - Mohamed Salah baru saja memamerkan rekor terbarunya bersama Liverpool di tengah pekan yang penuh gejolak di Merseyside. 

Penyerang asal Mesir itu menjadi sorotan setelah melalui periode sulit, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Sebelumnya, Salah mengejutkan publik melalui wawancara yang menyebut dirinya seolah 'dikorbankan' di tengah performa buruk Liverpool

Situasi semakin memanas ketika pemain berusia 33 tahun itu tak masuk skuad tandang The Reds saat menghadapi Inter Milan di Liga Champions.

Namun, Salah kembali mendapat kesempatan saat Liverpool menjamu Brighton di Liga Inggris, Sabtu lalu. 

SELEBRASI MO SALAH - Pemain Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi atas gol ke gawang Manchester City pada pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris 2024/2025 di Etihad Stadium, Senin (24/2/2025) dini hari WIB. (Website Liverpool - 24/2/2025)
SELEBRASI MO SALAH - Pemain Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi atas gol ke gawang Manchester City pada pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris 2024/2025 di Etihad Stadium, Senin (24/2/2025) dini hari WIB. (Website Liverpool - 24/2/2025) (Liverpoolfc.com)

Ia masuk menggantikan Joe Gomez yang cedera di babak pertama dan disambut tepuk tangan meriah dari publik Anfield. Dukungan suporter dibalas Salah dengan kontribusi penting, yakni memberikan assist kepada Hugo Ekitike untuk gol kedua Liverpool dalam kemenangan 2-0.

Assist tersebut menjadi momen bersejarah bagi Salah. 

Ia resmi memecahkan rekor Wayne Rooney sebagai pemain dengan keterlibatan gol terbanyak untuk satu klub dalam sejarah Liga Inggris. Salah kini mengoleksi total 277 gol dan assist bersama Liverpool, unggul tipis atas Rooney (276), disusul Ryan Giggs (271), Harry Kane (259), dan Thierry Henry (249).

Salah kemudian membagikan pencapaian tersebut melalui akun X miliknya, pada Senin (15/12/2025). 

Unggahan itu langsung mendapat tanggapan dari mantan rekan setimnya, Dejan Lovren, yang tampak menyindir para pengkritik Salah.

"Tidak cukup bagus, Mo," tulis Lovren. 

"Kamu perlu melindungi seluruh lini belakangmu," lanjutnya.

Baca juga: Hasil Liga Inggris: Rekor Baru Mo Salah Pereda Konflik, Arne Slot Tak Merasa Punya Utang Maaf

Beberapa pihak menilai bahwa unggahan Mohamed Salah tersebut sebagai salah satu isyarat dirinya bakal berpisah dengan The Reds.

Setelah ini, Mohamed Salah akan bergabung dengan timnas Mesir untuk Piala Afrika 2025. Di sisi lain, rumor kepindahan ke Arab Saudi pada bursa transfer Januari juga semakin berhambus.

Akankah, unggahan tersebut sebagai isyarat Salah sebelum hengkang dari Liverpool pada Januari 2026 nanti.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/2
12
Mohamed Salah
Mo Salah
Liverpool
The Reds
Liga Inggris
Tribunnews
