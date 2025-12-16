Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

BREAKING NEWS: PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025

Sumardji mengatakan untuk hak dan kewajiban Indra Sjafri akan dipenuhi sesuai dengan kontrak.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
BREAKING NEWS: PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025
Dok. PSSI
EKSPRESI - Ekspresi pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Sjafri saat memberikan instruksi kepada anak asuhnya pada laga persahabatan Indonesia U22 versus Mali di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11/2025) malam WIB. Garuda dibabat Mali dengan skor 0-3. 

BREAKING NEWS PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Federasi sepakbola Indonesia, PSSI menjabarkan hasil evaluasi dari kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025.

Hasil evaluasi disampaikan langsung oleh Ketua BTN PSSI, Sumardji ditemani anggota Exco PSSI, Endri Erawan di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

“Untuk pelaksanaan SEA Games, saya BTN perlu menyampaikan laporan akhir dan tentu berkaitan dengan laporan ini menyangkut tugas dan tanggung jawab yang berkaitan pelatih dan tentu juga kaitan dengan perangkatnya,” ujar Sumardji.

Dalam kesempatan tersebut, Sumardji menceritakan bahwa mengenai persiapan semuanya sudah dilakukan dengan baik.

Selain TC, beberapa laga uji coba pun sudah dilakukan sebelum tampil di SEA Games 2025.

Akan tetapi pada SEA Games 2025, tim besutan Indra Sjafri tersebut justru takluk dari Filipina 1-0.

Kemudian menang dari Myanmar 3-1.

Kemenangan tersebut tak mampu membawa Garuda Muda lolos babak grup atau semifinal lantaran kalah produktivitas gol dari Malaysia yang keluar sebagai runner-up terbaik.

Setelah menilik sebabnya, PSSI pun memecat pelatih Indra Sjafri.

“Hasil yang tidak menggembirakan kami sudah melaporkan pelaksanaan kepada rekan-rekan exco dan ketum dan waketum dan keseluruhan kepada federasi,” ujar Sumardji.

“Setekah bersama evaluasi, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara coach Indra dengan PSSI,” terang pria yang juga merupakan anggota Exco PSSI tersebut.

Sumardji mengatakan untuk hak dan kewajiban Indra Sjafri akan dipenuhi sesuai dengan kontrak.

Terkait pemecatan ini, Sumardji membeberkan bahwa Indra Sjafri juga menerima dengan lapang dada.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
PSSI
Indra Sjafri
Timnas U22 Indonesia
Tribunnews
