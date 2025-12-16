Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Timnas Indonesia

Fakta Indra Sjafri Dipecat dari Timnas U22 Indonesia: Gengsi Tak Bisa Ditawar & Noda 16 Tahun Silam

Serangkaian fakta di balik pemecatan Indra Sjafri dari jabatan pelatih Timnas U22 Indonesia, termasuk gengsi yang tak bisa ditawar dari PSSI.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Fakta Indra Sjafri Dipecat dari Timnas U22 Indonesia: Gengsi Tak Bisa Ditawar & Noda 16 Tahun Silam
Dok. PSSI
INDRA SJAFRI DIPECAT- Ekspresi pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Sjafri saat memberikan instruksi kepada anak asuhnya pada laga persahabatan Indonesia U22 versus Mali di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11/2025) malam WIB. Deretan fakta di balik pemecatan Indra Sjafri dari Timnas U22 Indonesia. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Jalinan kisah Timnas U22 Indonesia dengan Indra Sjafri setelah hasil pahit di SEA Games 2025 menemui kejelasan. PSSI resmi memberhentikan Indra Sjafri dari jabatan pelatih Timnas U22 Indonesia.

Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI resmi memecat Indra Sjafri per Selasa (16/12) malam WIB. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua BTN PSSI, Sumardji.

“Hasil yang tidak menggembirakan kami sudah melaporkan pelaksanaan kepada rekan-rekan exco dan ketum dan waketum dan keseluruhan kepada federasi,” ujar Sumardji di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta.

“Setelah bersama evaluasi, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara coach Indra dengan PSSI,” terang pria yang juga merupakan anggota Exco PSSI tersebut.

Sumardji mengatakan untuk hak dan kewajiban Indra Sjafri akan dipenuhi sesuai dengan kontrak. Terkait pemecatan ini, Sumardji membeberkan bahwa Indra Sjafri juga menerima dengan lapang dada.

“Berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja tentu hak dan kewajiban berlaku sesuai kesepakatan/kontrak yang ada wajib untuk sama-sama menjalankan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan federasi,” ucap Sumardji.

Rekomendasi Untuk Anda

“Semua sepakat dan semua bisa menjalankan itu dengan baik. Coach sudah diajak bicara setelah evaluasi dan Coach Indra menerima dengan lapang dada. Sehingga mulai hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI,” tegasnya.

Pemberhentian Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas U22 Indonesia tidak lepas dari kegagalannya di SEA Games 2025 Thailand.

Berstatus juara bertahan, Timnas U22 Indonesia dipaksa angkat koper lebih dini. Nyeseknya, Timnas U22 Indonesia yang ditopang Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, hingga Rafael Struick, yang notabene-nya adalah penghuni Timnas Indonesia kelompok senior.

Meski begitu, Timnas U22 Indonesia gagal lolos ke semifinal. Jangkan juara grup, jalur runner-up terbaik Indonesia gagal dimanfaatkan.

Baca juga: BREAKING NEWS: PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025

Pada klasemen akhir Grup C yang dihuni bersama Filipina dan Myanmar, Indonesia finis di posisi kedua berbekal tiga poin. Skuad Garuda Muda mengemas tiga poin, di bawah Filipina (6).

Sedangkan jalur runner-up terbaik, Indonesia menghuni urutan kedua. Memiliki jumlah poin sama dengan Malaysia (3) di urutan pertama, dan Timor Leste (3) di posisi tiga, Indonesia kalah produktivitas gol.

Tim Harimau Malaya memiliki produktivitas 4 gol berbanding tiga milik Indonesia meski sama-sama mengantongi selisih +1 lesakan,.

Di balik pemecatan Indra Sjafri, ada catatan minor yang dibukukannya selama membesut Timnas U22 Indonesia pada SEA Games edisi ke-33, meliputi:

1. Rapor Merah Indra Sjafri

Bagi Indra Sjafri, ini adalah kesempatan ketiga melatih Indonesia pada ajang SEA Games. Pada dua edisi sebelumnya, mantan pelatih Bali United itu punya catatan yang spesial.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/2
12
Tags:
Indra Sjafri Dipecat
Indra Sjafri
Timnas U22 Indonesia
Timnas Indonesia
Sumardji
SEA Games 2025
Pelatih Timnas Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas