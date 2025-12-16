Fakta Indra Sjafri Dipecat dari Timnas U22 Indonesia: Gengsi Tak Bisa Ditawar & Noda 16 Tahun Silam

Ringkasan Berita: PSSI mengambil langkah tegas memecat Indra Sjafri dari jabatan pelatih Timnas U22 Indonesia

Fakta di balik pemecatan Indra Sjafri mengarah kepada tiga rapor minor yang terukir selama SEA Games 2025

Salah satunya ialah gengsi kalah produktivitas gol dari Timor Leste yang secara kekuatan di bawah Timnas U22 Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Jalinan kisah Timnas U22 Indonesia dengan Indra Sjafri setelah hasil pahit di SEA Games 2025 menemui kejelasan. PSSI resmi memberhentikan Indra Sjafri dari jabatan pelatih Timnas U22 Indonesia.

Federasi Sepak Bola Indonesia, atau PSSI resmi memecat Indra Sjafri per Selasa (16/12) malam WIB. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua BTN PSSI, Sumardji.

“Hasil yang tidak menggembirakan kami sudah melaporkan pelaksanaan kepada rekan-rekan exco dan ketum dan waketum dan keseluruhan kepada federasi,” ujar Sumardji di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta.

“Setelah bersama evaluasi, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara coach Indra dengan PSSI,” terang pria yang juga merupakan anggota Exco PSSI tersebut.

Sumardji mengatakan untuk hak dan kewajiban Indra Sjafri akan dipenuhi sesuai dengan kontrak. Terkait pemecatan ini, Sumardji membeberkan bahwa Indra Sjafri juga menerima dengan lapang dada.

“Berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja tentu hak dan kewajiban berlaku sesuai kesepakatan/kontrak yang ada wajib untuk sama-sama menjalankan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan federasi,” ucap Sumardji.

“Semua sepakat dan semua bisa menjalankan itu dengan baik. Coach sudah diajak bicara setelah evaluasi dan Coach Indra menerima dengan lapang dada. Sehingga mulai hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI,” tegasnya.

Pemberhentian Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas U22 Indonesia tidak lepas dari kegagalannya di SEA Games 2025 Thailand.

Berstatus juara bertahan, Timnas U22 Indonesia dipaksa angkat koper lebih dini. Nyeseknya, Timnas U22 Indonesia yang ditopang Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, hingga Rafael Struick, yang notabene-nya adalah penghuni Timnas Indonesia kelompok senior.

Meski begitu, Timnas U22 Indonesia gagal lolos ke semifinal. Jangkan juara grup, jalur runner-up terbaik Indonesia gagal dimanfaatkan.

Pada klasemen akhir Grup C yang dihuni bersama Filipina dan Myanmar, Indonesia finis di posisi kedua berbekal tiga poin. Skuad Garuda Muda mengemas tiga poin, di bawah Filipina (6).

Sedangkan jalur runner-up terbaik, Indonesia menghuni urutan kedua. Memiliki jumlah poin sama dengan Malaysia (3) di urutan pertama, dan Timor Leste (3) di posisi tiga, Indonesia kalah produktivitas gol.

Tim Harimau Malaya memiliki produktivitas 4 gol berbanding tiga milik Indonesia meski sama-sama mengantongi selisih +1 lesakan,.

Di balik pemecatan Indra Sjafri, ada catatan minor yang dibukukannya selama membesut Timnas U22 Indonesia pada SEA Games edisi ke-33, meliputi:

1. Rapor Merah Indra Sjafri

Bagi Indra Sjafri, ini adalah kesempatan ketiga melatih Indonesia pada ajang SEA Games. Pada dua edisi sebelumnya, mantan pelatih Bali United itu punya catatan yang spesial.