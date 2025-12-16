Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Klasemen Futsal Putra SEA Games: Malaysia Buat Kejutan, Thailand Tambah Jarak dari Indonesia

Update klasemen cabang olahraga (cabor) futsal putra pada SEA Games 2025 mengulas persaingan Thailand semakin jauhi Timnas Futsal Indonesia.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Klasemen Futsal Putra SEA Games: Malaysia Buat Kejutan, Thailand Tambah Jarak dari Indonesia
(Ho/Campus League)
AKSI GARUDA - Pivot Timnas Futsal Indonesia, Israr Megantara, dalam pertandingan pembuka SEA Games 2025 kontra Myanmar di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Senin (15/12/2025). (Instagram Timnas Futsal - 15/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Thailand tambah jarak perolehan poin dari Timnas Futsal Indonesia di klasemen cabor futsal putra SEA Games 2025
  • Gajah Perang meraup kemenangan kedua mereka, yang terjadi dari Myanmar skor 3-0
  • Sementara itu, pada pertandingan lain, Malaysia berhasil meraup kemenangan mengejutkan dari Vietnam.

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen cabang olahraga futsal putra SEA Games 2025 terbaru. Thailand pasang jarak dari Timnas Futsal Indonesia, Selasa (16/12/2025).

Sebelumnya masuk ke pembahasan, posisi masing-masing tim di tangga klasemen futsal merupakan hal begitu penting.

Pasalnya, cabor futsal putra menggunakan format round robin untuk menentukan tim peraih medali emas, perak dan perunggu.

Yang artinya, setiap tim peserta akan saling berebut posisi terbaik di tabel klasemen.

SELEBRASI GARUDA - Para pemain Timnas Futsal Indonesia merayakan gol ke gawang Myanmar dalam laga pembuka SEA Games 2025 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Senin (15/12/2025). (Instagram Timnas Futsal - 15/12/2025)
SELEBRASI GARUDA - Para pemain Timnas Futsal Indonesia merayakan gol ke gawang Myanmar dalam laga pembuka SEA Games 2025 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Senin (15/12/2025). (Instagram Timnas Futsal - 15/12/2025) (Federasi Futsal Indonesia)

Timnas Futsal Indonesia sendiri berada di urutan runner-up klasemen.

Pasukan Garuda memperoleh 3 poin berkat kemenangan pada laga perdana kontra Myanmar, skor 5-1, Senin (16/12/2025).

Kini, dalam perhitungan klasemen pada Selasa (16/12/2025), posisi Indonesia masih serupa di urutan kedua.

Bedanya, Thailand sebagai tim peringkat pertama menambah perolehan poin mereka usai melakoni laga kedua dengan hasil kemenangan.

Sebelumnya, di partai pertama, Gajah Perang mampu menekuk lutut Malaysia skor 7-1.

Sementara pada partai kali ini, giliran Thailand mampu mengalahkan Myanmar dengan skor akhir 0-3, Selasa (16/12/2025).

Kemenangan itu menambah perolehan Thailand menjadi 6 poin dan selisih gol sembilan.

Perolehan Thailand mengamankan jarak dari Timnas Futsal Indonesia yang akan menggelar partai keduanya menghadapi Vietnam, Rabu (17/11/2025).

Baca juga: Rekap Hasil Semifinal Futsal Putri SEA Games 2025: Indonesia Catat Sejarah Final Pertama

Menuju partai tersebut, Timnas Futsal Indonesia dalam energi yang cukup positif.

Pasukan Garuda diprediksi mendapat perlawanan sengit dari Vietnam, yang ingin mencari kemenangan pertama mereka di SEA Games 2025.

Vietnam baru saja kalah mengejutkan dari Malaysia pada laga Selasa (16/12/2025) hari ini dengan skor 4-2.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Klasemen Futsal Putra SEA Games
Futsal SEA Games 2025
Malaysia
Thailand
Indonesia
Timnas Futsal Indonesia
SEA Games 2025
