Kabar Abroad Timnas Indonesia

Bangkok United Hadapi Perwakilan Vitenam, Potensi Comeback Pratama Arhan di ACC

Pratama Arhan berpotensi menjalani comebacknya pada laga terdekat Bangkok United pada lanjutan ASEAN Club Championship atau disebut sebagai ACC.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Drajat Sugiri
Bangkok United Hadapi Perwakilan Vitenam, Potensi Comeback Pratama Arhan di ACC
Bangkok United
LATIHAN BANGKOK - Pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan, dalam sesi latihan bersama Bangkok United menuju laga ASEAN Club Championship kontra Namh Dinh FC, Selasa (16/12/2025). (Instagram Bangkok United - 16/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Pratama Arhan berpotensi comeback pada laga terdekat Bangkok United di ASEAN Club Championship (ACC)
  • Bangkok akan menghadapi perwakilan Vietnam, Nam Dinh yang bakal dihelat pada Rabu (17/12/2025) besok
  • Laga tersebut menjadi perjuangan Bangkok untuk memperbaiki papan perolehan klasemen sementara.

TRIBUNNEWS.COM - Laga Bangkok United menghadapi Nam Dinh pada lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) menjadi momentum kembalinya pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan.

Pemain berusia 23 tahun tersebut sebelumnya absen dalam empat laga beruntun Bangkok United di seluruh kompetisi.

Ketidakhadiran Arhan tak lepas dari kondisi pribadi, setelah ia ditinggal ayahnya yang meninggal dunia pada 7 Desember 2025.

Kini, Arhan mulai terlihat kembali mengikuti sesi latihan Bangkok United menjelang pertandingan terdekat.

Situasi tersebut membuka peluang bagi sang bek kiri untuk kembali masuk dalam daftar pemain dan tampil pada laga selanjutnya.

Kesempatan bermain Pratama Arhan sendiri terhitung cukup reguler pada awal musim 2025/26.

Pemain kelahiran Blora memperoleh 10 penampilan di ajang Liga Thailand maupun kompetisi AFC Champions League Two (ACL) 2025/26.

Bangkok United Pratama Arhan 21/15
LATIHAN BANGKOK - Pemain abroad Indonesia, Pratama Arhan, dalam sesi latihan bersama Bangkok United menuju laga ASEAN Club Championship kontra Namh Dinh FC, Selasa (16/12/2025). (Instagram Bangkok United - 16/12/2025)

Bangkok United dijadwalkan menghadapi Nam Dinh pada lanjutan laga Grup B ACC, Rabu (17/12/2025).

Duel kedua tim akan digelar di Thammasat Stadium dengan kick-off pukul 19.00 WIB.

Bangkok United membutuhkan hasil maksimal pada pertandingan ini guna memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Saat ini, klub asal Thailand tersebut masih tertahan di peringkat kelima dengan koleksi satu poin dari dua pertandingan.

Bangkok membuka perjalanan pembuka mereka dengan kekalahan dari Johor Darul Ta'zim (4-0), sebelum menahan imbang Lion City Sailors (2-2).

Sementara itu, Nam Dinh tampil impresif dengan menempati posisi runner-up Grup B setelah meraih enam poin dari dua kemenangan beruntun.

Pada partai pertama, Nam Dinh menaklukkan Svay Rieng (2-1), yang kemudian hasil impresif dilanjutkan atas Shan United (0-3).

Baca juga: Klasemen Futsal Putra SEA Games: Malaysia Buat Kejutan, Thailand Tambah Jarak dari Indonesia

Perolehan poin masing-masing tim di klasemen grup akan menentukan peluang kelolosan mereka ke babak semifinal ACC 2025/26.

Dua tim terbaik dari setiap grup berhak melangkah ke fase gugur untuk menantang wakil dari grup lainnya.

(Tribunnews.com/Bayu Panegak)

Sport

Tags:
bangkok united
Vietnam
Pratama Arhan
ASEAN Club Championship
ACC
Tribunnews
