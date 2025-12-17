Daftar Pemenang FIFA Awards 2025: Santiago Montiel Bikin Gigit Jari, Dembele Auto Panen Trofi

Ringkasan Berita: Daftar lengkap pemenang penghargaan malam FIFA Awards 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Pemain Independiente, Santiago Montiel resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Puskas Award alias pencetak gol terbaik pria tahun ini.

Kemenangan Santiago Montiel otomatis membuat Rizky Ridho harus gigit jari.

Sementara itu, Ousmane Dembele melengkapi kegemilangannya tahun ini dengan meraih penghargaan pemain terbaik pria tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini daftar lengkap pemenang malam penghargaan FIFA Awards 2025 yang telah selesai digelar di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Ada beberapa pengumuman penting yang dirilis dalam agenda penghargaan FIFA Awards 2025.

Salah satunya pemenang Puskas Awards 2025 alias kategori gol terbaik sepak bola putra.

Adapun hal yang membuat momen pengumuman pemenang Puskas Award 2025 terasa menarik dan ditunggu, lantaran ada sosok Rizky Ridho sebagai salah satu nominasinya.

Pemain Persija Jakarta dan Timnas Indonesia itu diketahui masuk sebagai salah satu pemenang Puskas Award 2025, bersanding dengan Declan Rice (Arsenal) dan Lamine Yamal (Barcelona).

Masuknya Rizky Ridho tak terlepas dari gol spektakuler yang pernah ia cetak saat Persija kalah melawan Arema FC di kompetisi Liga 1 2024/2025.

Gol fenomenal yang diukir Rikzy Ridho lewat tendangan jarak jauh dari setengah lapangan memanfaatkan skema counter-attack, membuat namanya menjadi nominasi pemenang Puskas Award tahun ini.

KAPTEN PERSIJA - Rizky Ridho mengenakan ban kapten Persija Jakarta dalam pertandingan uji coba melawan Arema FC di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (26/7/2025). (X Persija - 28/7/2025) (Persija.id)

Hanya saja memang, Rizky Ridho harus dibuat gigit jari, lantaran namanya tidak dinobatkan sebagai pemenang utama.

Hal ini dikarenakan status pemenang Puskas Award 2025 jatuh kepada pemain bernama Santiago Montiel.

Gol salto yang dicetak pemain sayap Independiente ke gawang Independiente Rivadavia pada laga Liga Argentina itu resmi dinobatkan sebagai pemenang penghargaan ini.

Dalam rilisnya, FIFA memuji gol salto yang dicetak Santiago Montiel seperti menentang hukum fisika, lantaran sang pemain bisa mencetak gol salto dengan kaki kiri dari jarak jauh dari luar kotak penalti.

Dengan dinobatkannya Santiago Montiel sebagai pemenang, ia seakan memupuskan harapan Rizky Ridho, Lamine Yamal, Lamine Yamal hingga tujuh calon kandidat pemenang lainnya.

Tak hanya itu, Santiago Montiel juga menjadi pemain Argentina kedua yang memenangkan Puskas Award setelah sebelumnya Alejandro Garnacho berhasil memenangkan penghargaan tersebut pada edisi tahun lalu.

Selain Puskas Award, FIFA juga merilis pengumuman pemenang kategori lain.