Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
FIFA Awards

Daftar Pemenang FIFA Awards 2025: Santiago Montiel Bikin Gigit Jari, Dembele Auto Panen Trofi

Daftar lengkap pemenang penghargaan FIFA Awards 2025: Santiago Montiel bikin Rizky Ridho gigit jari, Dembele auto panen trofi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
zoom-in Daftar Pemenang FIFA Awards 2025: Santiago Montiel Bikin Gigit Jari, Dembele Auto Panen Trofi
Instagram PSG
SELEBRASI - Selebrasi Ousmane Dembele (PSG) saat cetak gol ke gawang Arsenal di leg pertama semifinal Liga Champions 2024/2025 di Stadion Emirates, Rabu (30/4/2025) dini hari WIB. (Foto diunduh dari Instagram PSG - 30/4/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Daftar lengkap pemenang penghargaan malam FIFA Awards 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.
  • Pemain Independiente, Santiago Montiel resmi dinobatkan sebagai pemenang kategori Puskas Award alias pencetak gol terbaik pria tahun ini.
  • Kemenangan Santiago Montiel otomatis membuat Rizky Ridho harus gigit jari.
  • Sementara itu, Ousmane Dembele melengkapi kegemilangannya tahun ini dengan meraih penghargaan pemain terbaik pria tahun ini.

 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini daftar lengkap pemenang malam penghargaan FIFA Awards 2025 yang telah selesai digelar di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Ada beberapa pengumuman penting yang dirilis dalam agenda penghargaan FIFA Awards 2025.

Salah satunya pemenang Puskas Awards 2025 alias kategori gol terbaik sepak bola putra.

Adapun hal yang membuat momen pengumuman pemenang Puskas Award 2025 terasa menarik dan ditunggu, lantaran ada sosok Rizky Ridho sebagai salah satu nominasinya.

Pemain Persija Jakarta dan Timnas Indonesia itu diketahui masuk sebagai salah satu pemenang Puskas Award 2025, bersanding dengan Declan Rice (Arsenal) dan Lamine Yamal (Barcelona).

Rekomendasi Untuk Anda

Masuknya Rizky Ridho tak terlepas dari gol spektakuler yang pernah ia cetak saat Persija kalah melawan Arema FC di kompetisi Liga 1 2024/2025.

Gol fenomenal yang diukir Rikzy Ridho lewat tendangan jarak jauh dari setengah lapangan memanfaatkan skema counter-attack, membuat namanya menjadi nominasi pemenang Puskas Award tahun ini.

Baca juga: Komentar STY soal Gol Rizky Ridho Masuk Puskas Award FIFA: Saya Membesarkannya dengan Baik

KAPTEN PERSIJA - Rizky Ridho mengenakan ban kapten Persija Jakarta dalam pertandingan uji coba melawan Arema FC di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (26/7/2025). (X Persija - 28/7/2025)
KAPTEN PERSIJA - Rizky Ridho mengenakan ban kapten Persija Jakarta dalam pertandingan uji coba melawan Arema FC di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (26/7/2025). (X Persija - 28/7/2025) (Persija.id)

Hanya saja memang, Rizky Ridho harus dibuat gigit jari, lantaran namanya tidak dinobatkan sebagai pemenang utama.

Hal ini dikarenakan status pemenang Puskas Award 2025 jatuh kepada pemain bernama Santiago Montiel.

Gol salto yang dicetak pemain sayap Independiente ke gawang Independiente Rivadavia pada laga Liga Argentina itu resmi dinobatkan sebagai pemenang penghargaan ini.

Dalam rilisnya, FIFA memuji gol salto yang dicetak Santiago Montiel seperti menentang hukum fisika, lantaran sang pemain bisa mencetak gol salto dengan kaki kiri dari jarak jauh dari luar kotak penalti.

Dengan dinobatkannya Santiago Montiel sebagai pemenang, ia seakan memupuskan harapan Rizky Ridho, Lamine Yamal, Lamine Yamal hingga tujuh calon kandidat pemenang lainnya.

Tak hanya itu, Santiago Montiel juga menjadi pemain Argentina kedua yang memenangkan Puskas Award setelah sebelumnya Alejandro Garnacho berhasil memenangkan penghargaan tersebut pada edisi tahun lalu.

Selain Puskas Award, FIFA juga merilis pengumuman pemenang kategori lain.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/3
123
Tags:
Pemenang FIFA Awards 2025
FIFA Awards 2025
Puskas Award
Santiago Montiel
Rizky Ridho
Ousmane Dembele
Luis Enrique
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas