Manchester City vs Brentford di Piala Carabao: Mode Brutal The Citizens Mencari Korban Baru

Ringkasan Berita: Sajian laga Manchester City vs Brentford pada babak perempat final Piala Carabao akan tersaji di Stadion Etihad, Kamis (17/12/2025) dinihari nanti.

Selain diuntungkan faktor tuan rumah, Manchester City lebih diunggulkan menang, karena sedang dalam performa terbaiknya.

Kemenangan beruntun dalam lima laga terakhir menjadi bukti The Citizens tampil impresif saat ini.

Berbanding terbalik dengan Brentford yang cuma bisa menang sekali dalam lima laga terakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Laga Manchester City vs Brentford di babak perempat final Carabao Cup 2025/2026 akan tersaji pada Kamis (18/12/2025) jam 02.30 WIB, dinihari nanti.

Manchester City yang kebetulan bertindak sebagai tuan rumah akan menjamu Brentford di Stadion Etihad.

Di atas kertas, peluang Manchester City untuk memenangkan laga ini lebih besar, ketimbang Brentford.

Mayoritas bursa prediksi skor pun sepakat dengan hal tersebut.

Bursa prediksi skor mulai dari Sportsmole, Sportskeeda, hingga Whoscored, memperkirakan Manchester City bakal menang atas Brentford dengan margin satu atau dua gol, dinihari nanti.

Jika menengok performa Manchester City dalam beberapa laga terakhir, penampilan The Citizens memang sudah mulai ke titik terbaiknya.

Rekomendasi Untuk Anda

Bahkan, mode brutal dapat dikatakan sedang diaktifkan Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City.

Baca juga: Suasana Hati Enzo Maresca Naik Turun, Langkah Chelsea ke Semifinal Carabao Cup jadi Obat

Guardiola seakan tidak peduli timnya kebobolan atau tidak dalam setiap pertandingan The Citizens.

Yang terpenting baginya, Manchester City mencetak lebih banyak gol dan meraih kemenangan setiap pertandingannya.

SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025).(Website Man City - 3/12/2025) (Manchester City)

Contoh terbaru bisa dilihat dari lima laga terakhir Manchester City yang cuma diwarnai catatan dua cleansheet saja.

Catatan kemenangan dengan cleansheet tersebut didapat The Citizens saat mengalahkan Sunderland (3-0) dan Crystal Palace (0-3).

Sementara, tiga laga lain Manchester City yang juga berujung dengan kemenangan, gawang mereka sama-sama kebobolan.

Saat melawan Leeds United, gawang Manchester City yang dikawal Gianluigi Donnarumma, kebobolan dua gol.

Situasi lebih parah ketika bertandang ke Fulham, meskipun bisa mencetak lima gol dan menang atas tuan rumah.

Jala gawang Manchester City kebobolan sampai empat gol oleh tim sekelas Fulham di Liga Inggris.