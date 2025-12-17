Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Carabao Cup

Manchester City vs Brentford di Piala Carabao: Mode Brutal The Citizens Mencari Korban Baru

Laga Manchester City vs Brentford di perempat final Piala Carabao, lebih mengunggulkan The Citizens untuk lolos ke babak semifinal.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Manchester City vs Brentford di Piala Carabao: Mode Brutal The Citizens Mencari Korban Baru
BEN STANSALL / AFP
CITY VS BRENTFORD (ARSIP) - Bek Brentford Inggris #16 Ben Mee (Kiri) bersaing dengan striker Manchester City Norwegia #09 Erling Haaland selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Brentford dan Manchester City di Stadion Komunitas Gtech di London pada 5 Februari 2024. Laga Manchester City vs Brentford di perempat final Piala Carabao, lebih mengunggulkan The Citizens untuk lolos ke babak semifinal. (BEN STANSALL / AFP) 

Ringkasan Berita:
  • Sajian laga Manchester City vs Brentford pada babak perempat final Piala Carabao akan tersaji di Stadion Etihad, Kamis (17/12/2025) dinihari nanti.
  • Selain diuntungkan faktor tuan rumah, Manchester City lebih diunggulkan menang, karena sedang dalam performa terbaiknya.
  • Kemenangan beruntun dalam lima laga terakhir menjadi bukti The Citizens tampil impresif saat ini.
  • Berbanding terbalik dengan Brentford yang cuma bisa menang sekali dalam lima laga terakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Laga Manchester City vs Brentford di babak perempat final Carabao Cup 2025/2026 akan tersaji pada Kamis (18/12/2025) jam 02.30 WIB, dinihari nanti.

Manchester City yang kebetulan bertindak sebagai tuan rumah akan menjamu Brentford di Stadion Etihad.

Di atas kertas, peluang Manchester City untuk memenangkan laga ini lebih besar, ketimbang Brentford.

Mayoritas bursa prediksi skor pun sepakat dengan hal tersebut.

Bursa prediksi skor mulai dari Sportsmole, Sportskeeda, hingga Whoscored, memperkirakan Manchester City bakal menang atas Brentford dengan margin satu atau dua gol, dinihari nanti.

Jika menengok performa Manchester City dalam beberapa laga terakhir, penampilan The Citizens memang sudah mulai ke titik terbaiknya.

Rekomendasi Untuk Anda

Bahkan, mode brutal dapat dikatakan sedang diaktifkan Pep Guardiola selaku pelatih Manchester City.

Baca juga: Suasana Hati Enzo Maresca Naik Turun, Langkah Chelsea ke Semifinal Carabao Cup jadi Obat

Guardiola seakan tidak peduli timnya kebobolan atau tidak dalam setiap pertandingan The Citizens.

Yang terpenting baginya, Manchester City mencetak lebih banyak gol dan meraih kemenangan setiap pertandingannya.

SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025).(Website Man City - 3/12/2025)
SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025).(Website Man City - 3/12/2025) (Manchester City)

Contoh terbaru bisa dilihat dari lima laga terakhir Manchester City yang cuma diwarnai catatan dua cleansheet saja.

Catatan kemenangan dengan cleansheet tersebut didapat The Citizens saat mengalahkan Sunderland (3-0) dan Crystal Palace (0-3).

Sementara, tiga laga lain Manchester City yang juga berujung dengan kemenangan, gawang mereka sama-sama kebobolan.

Saat melawan Leeds United, gawang Manchester City yang dikawal Gianluigi Donnarumma, kebobolan dua gol.

Situasi lebih parah ketika bertandang ke Fulham, meskipun bisa mencetak lima gol dan menang atas tuan rumah.

Jala gawang Manchester City kebobolan sampai empat gol oleh tim sekelas Fulham di Liga Inggris.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/3
123
Tags:
Manchester City
Brentford
Piala Carabao
The Citizens
Carabao Cup
Pep Guardiola
Erling Haaland
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas