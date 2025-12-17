Prediksi Skor Manchester City vs Brentford: Bakal Rotasi Pemain, The Citizens Tetap Diunggulkan

Ringkasan Berita: Duel perempat final Carabao Cup antara Manchester City vs Brentford akan digelar di Etihad Stadium, Kamis (18/12/2025) pukul 02.30 WIB.

City melaju ke perempat final usai menang 3-1 atas Swansea, sementara Brentford menang telak 5-0 atas Grimsby.

Performa City sedang menanjak dengan lima kemenangan beruntun dan sembilan kemenangan dari 10 laga kandang terakhir.

Sebaliknya, Brentford tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhir dan kalah dalam empat laga tandang beruntun.

TRIBUNNEWS.COM - Prediksi skor Manchester City vs Brentford pada pertandingan perempat final Carabao Cup, Kamis (18/12/2025) dini hari WIB.

Duel Manchester City vs Brentford bakal digelar di Stadion Etihad pada pukul 02.30 WIB.

Misi The Citizens merebut satu tiket ke semifinal Carabao Cup dapat disaksikan melalui Vidio.com.

Sebelumnya, Manchester City melangkah ke fase ini dengan cukup meyakinkan usai menyingkirkan Swansea City dengan skor 3-1.

Sementara itu, Brentford tampil impresif di babak sebelumnya dengan pesta gol 5-0 ke gawang Grimsby Town berkat lima pencetak gol berbeda.

SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025).(Website Man City - 3/12/2025) (Manchester City)

Meski fokus utama Manchester City bersaing di Liga Inggris dan Liga Champions, Carabao Cup tetap memiliki arti tersendiri bagi pasukan Pep Guardiola.

Rekomendasi Untuk Anda

City merupakan penguasa kompetisi ini dalam satu dekade terakhir, dengan enam gelar juara dari delapan edisi antara musim 2013/14 hingga 2020/21.

Namun, sejak menjuarai kompetisi ini dengan mengalahkan Tottenham Hotspur di final 2021 silam, City belum lagi melangkah jauh.

Bahkan, mereka tersingkir di babak perempat final pada musim 2022/23.

Oleh karena itu, kemenangan atas Brentford akan menjadi sinyal kuat kembalinya dominasi City di ajang ini.

Selain itu, performa Manchester City juga tengah menanjak. Erling Haaland dan koleganya mencatat lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Kemenangan 3-0 atas Crystal Palace akhir pekan lalu mempertegas ketajaman City, yang sukses memaksimalkan peluang meski lawan sempat merepotkan.

Di kandang, City tampil sangat dominan. Sembilan dari 10 laga kandang terakhir mereka di semua ajang berakhir dengan kemenangan, satu-satunya kekalahan terjadi di Liga Champions saat menghadapi Bayer Leverkusen.

BERSELEBRASI - Selebrasi penyerang Manchester City, Erling Haaland seusai mencetak gol gawang Brentford di Gtech Community Stadium, pada pekan ketujuh Liga Inggris, Minggu (5/10/2025) malam WIB. Manchester City berhasil menang tipis 1-0. (Twitter @ManCity)

Baca juga: Manchester City vs Brentford di Piala Carabao: Mode Brutal The Citizens Mencari Korban Baru

Di sisi lain, Brentford datang dengan status kuda hitam. Tim asuhan Keith Andrews sukses menyingkirkan Bournemouth dan Aston Villa sebelum mendapat lawan yang relatif ringan di babak keempat.

Meski begitu, catatan performa Brentford belakangan ini kurang meyakinkan.