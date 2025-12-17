Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Italia

Gerak Mundur Barcelona Bahagiakan AC Milan, Mantan Anak Buah Allegri Gratis Menuju San Siro

Barcelona menarik diri dari perburuan tanda tangan striker Juventus, Dusan Vlahovic, di jendela transfer 2026, yang membuat AC Milan diuntungkan.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Gerak Mundur Barcelona Bahagiakan AC Milan, Mantan Anak Buah Allegri Gratis Menuju San Siro
Alberto PIZZOLI / AFP
TRANSFER MILAN - Pemain depan Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic (kanan) ditantang oleh bek Fiorentina asal Brasil Igor Julio dalam pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Italia (Coppa Italia) Fiorentina vs Juventus di stadion Artemio-Franchi di Florence pada 2 Maret 2022. AC Milan diuntungkan soal transfer Dusan Vlahovic menyusul Barcelona memutuskan untuk mundur. (Foto Arsip, Maret 2022). 

Ringkasan Berita:
  • AC Milan bak memperoleh rezeki nomplok atas mundurnya Barcelona sebagai pesaing dari bursa transfer striker 2026
  • Semula AC Milan dan Barcelona sama-sama tertarik kepada penyerang Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic
  • Kini, AC Milan dilaporkan tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan tanda tangan Dusan Vlahovic secara gratis

TRIBUNNEWS.COM - Pergerakan mundur Barcelona dari ketertarikan penyerang Juventus membuat klub legendaris Italoia, AC Milan tersenyum semringah. Rossoneri ketiban rezeki nomplok dapat yang gratisan!

Menjadi rahasia umum bahwa AC Milan darurat striker murni menyusul jebloknya performa penyerang asal Meksiko, Santiago Gimenez.

Striker berusia 24 tahun ini bahkan belum mencetak gol di panggung Serie A Liga Italia 2025/2026. Kondisi itu membuat manajemen AC Milan terbuka untuk menjualnya di jendela transfer musim dingin Januari 2026.

AC Milan sudah mengambil sikap menyoal striker baru yang akan didatangkan ke San Siro, baik itu untuk jangka pendek-panjang.

Robert Lewandowski dari FC Barcelona merayakan gol bersama Lamine Yamal selama pertandingan sepak bola La Liga Spanyol antara Real Madrid CF dan FC Barcelona pada 26 Oktober 2024 di stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol - Foto Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI
BERSELEBRASI - Robert Lewandowski dari FC Barcelona merayakan gol bersama Lamine Yamal selama pertandingan sepak bola La Liga Spanyol antara Real Madrid CF dan FC Barcelona pada 26 Oktober 2024 di stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol. (Foto Arsip, Oktober 2024)(Oscar Barroso / Spain DPPI / DPPI melalui AFP)

Untuk jangka pendek, Il Diavolo Rosso, julukan AC Milan, menargetkan penyerang asal Jerman berusia 32 tahun, Niclas Fullkrug.

Sementara untuk striker proyek jangka panjang klub, Rossoneri menargetkan pemain asal Serbia yang kini memperkuat Juventus, Dusan Vlahovic.

Menukil dari Calciomercato, AC Milan tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan Niclas Fullkrug sebagai striker barunya di Januari mendatang. Sebab, agen dari sang pemain sudah berada di Milan untuk membahas kepindahan penyerang West Ham United itu.

Sementara untuk case kepindahan Dusan Vlahovic, Il Diavolo Rosso memilih untuk merealisasikannya di bursa transfer pemain musim panas 2026.

Alasan mengapa AC Milan memiliki mode 'woles', karena pesaing terkuat mereka, Barcelona, mundur dari perburuan tanda tangan Dusan Vlahovic.

Barca,juga membutuhkan sosok penyerang tengah menyusul Robert Lewandowski yang semakin menua. Klub raksasa Catalan itu membutuhkan pengganti sepadan jika Lewy memutuskan hengkang dari Camp Nou setelah kontraknya habis per Juli mendatang.

Barcelona Mundur

Seperti yang dilaporkan Diario Sport, Barcelona sempat dikaitkan dengan Vlahovic di tengah peluang meneken pra-kontrak pada Januari.

Klub asal Catalunya itu memantau situasi sang striker ketika kontraknya di Juventus makin menipis.

Minat tersebut muncul karena Barcelona melihat peluang pasar yang menarik. Namun, proses evaluasi internal akhirnya mengubah arah kebijakan mereka.

Setelah mempertimbangkan kebutuhan tim dan kecocokan gaya bermain, Barcelona memutuskan untuk tidak melanjutkan pendekatan. Keputusan itu membuat pintu transfer ke Camp Nou tertutup bagi Vlahovic.

Barca sendiri kini mencari penyerang baru untuk menggantikan Robert Lewandowski. Kontraknya tersisa sampai musim panas 2026.

Baca juga: AC Milan Setop Tebar Jala di Transfer Striker Januari 2026: Si Ompong Prioritas, Reuni Allegri Kedua

Negosiasi Serius AC Milan

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Italia
AC Milan
Massimiliano Allegri
San Siro
Barcelona
