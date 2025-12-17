Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Piala Interkontinental

PSG vs Flamengo di Piala Interkontinental, Adu Taktik Luis Enrique dan Filipe Luis

Duel PSG vs Flamengo di Piala Interkontinental pada Kamis (18/12), akan mempertemukan dua pelatih langganan juara yakni Luis Enrique dan Filipe Luis

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in PSG vs Flamengo di Piala Interkontinental, Adu Taktik Luis Enrique dan Filipe Luis
psg.fr
EKSPRESI LUIS ENRIQUE - Pelatih Paris saint-Germain (PSG) Luis Enrique selama pertandingan menghadapi Botafogo dalam matchday kedua grup A Piala Dunia Antarklub 2025, Jumat (20/6/2025). Duel PSG vs Flamengo di Piala Interkontinental pada Kamis (18/12) dini hari WIB, akan menjadi panggung adu taktik dua pelatih bertabur prestasi, Luis Enrique dan Filipe Luis, yang sama-sama dikenal sebagai sosok langganan juara. (Website PSG - 20/6/2025) 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Laga bergengsi akan tersaji di partai puncak Piala Interkontinental saat Paris Saint-Germain (PSG) berhadapan dengan Flamengo untuk memperebutkan gelar juara. Pertandingan ini tak sekadar mempertemukan dua raksasa dari Eropa dan Amerika Selatan, tetapi juga menjadi adu taktik menarik antara Luis Enrique dan Filipe Luis.

PSG melangkah ke ajang ini dengan status juara Liga Champions, sementara Flamengo datang sebagai kampiun Copa Libertadores, kompetisi tertinggi antarklub Amerika Selatan.

Duel PSG vs Flamengo dijadwalkan berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Qatar, pada Kamis (18/12/2025) pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini menjadi pertemuan perdana bagi kedua tim.

Menariknya, PSG belum pernah merasakan gelar Piala Interkontinental. Karena itu, laga ini menjadi kesempatan emas bagi kedua klub untuk menambah koleksi trofi bergengsi dalam sejarah mereka.

Sebaliknya, Flamengo pernah mencicipi gelar Piala Interkontinental setelah sebelumnya meraih gelar pada tahun 1981 di Tokyo melawan Liverpool (3-0).

Klub asal Brasil itu akan berupaya meraih trofi dunia keempat mereka pada ketiga tahun ini, setelah sebelumnya menjuarai Challenger Cup dan Derby of the Americas.

FLAMENGO KALAHKAN CHELSEA - Para pemain Flamengo melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Chelsea. Klub asal Brasil, Flamengo menang 3-1 saat melawan Chelsea dalam pertandingan grup D Piala Dunia Antarklub 2025, Sabtu (21/6) dinihari WIB.
FLAMENGO KALAHKAN CHELSEA - Para pemain Flamengo melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Chelsea. Klub asal Brasil, Flamengo menang 3-1 saat melawan Chelsea dalam pertandingan grup D Piala Dunia Antarklub 2025, Sabtu (21/6) dinihari WIB. (Fifa.com)
Rekomendasi Untuk Anda

Meski begitu bukan jalan mudah bagi pasukan Filipe Luis untuk mewujudkannya.

Dari segi peluang, PSG lebih dijagokan untuk keluar sebagai pemenang.

Les Parisiens juga seolah mendapat keuntungan bermain seperti di markasnya sendiri, mengingat popularitas mereka di Qatar terbilang tinggi sejak diakuisisi oleh Qatar Sports Investment (QSI) yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi.

Meski diunggulkan, pelatih PSG Luis Enrique menegaskan timnya tak akan memandang sebelah mata turnamen ini. Ia berambisi menambah koleksi trofi bersama PSG.

Sejauh ini, Enrique telah mengoleksi sembilan gelar bergengsi sepanjang karier kepelatihannya, termasuk Liga Champions dan Piala Super Eropa.

Baca juga: Daftar 47 Trofi Milik Lionel Messi, Inter Miami Setingkat PSG

“Saya pikir final ini adalah kesempatan besar. Kami menyadari pentingnya pertandingan ini dan betapa beruntungnya kami bisa tampil di final Piala Interkontinental,” ujar Enrique, dikutip dari laman resmi klub.

“Ini sangat penting bagi tim dan klub untuk mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan seperti ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Flamengo hadir sebagai representasi terbaik sepak bola Amerika Selatan.

Di bawah arahan Filipe Luis, mantan bek kiri kelas dunia, Flamengo tampil agresif dengan tempo tinggi serta permainan direct khas Brasil.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/2
12
Tags:
PSG
Flamengo
Piala Interkontinental
Luis Enrique
Filipe Luis
Paris Saint-Germain (PSG)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas