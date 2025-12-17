PSG vs Flamengo di Piala Interkontinental, Adu Taktik Luis Enrique dan Filipe Luis

Ringkasan Berita: PSG dan Flamengo akan bertemu di final Piala Interkontinental 2025 pada Kamis (18/12/2025) di Qatar, dengan PSG berstatus juara Liga Champions dan Flamengo sebagai kampiun Copa Libertadores dalam pertemuan perdana kedua tim.

PSG lebih dijagokan berkat kualitas skuad dan faktor “kandang” di Qatar, namun Flamengo berpengalaman dengan satu gelar Piala Interkontinental (1981).

Duel ini juga menjadi panggung adu taktik dua pelatih bertabur prestasi, Luis Enrique dan Filipe Luis.

TRIBUNNEWS.COM – Laga bergengsi akan tersaji di partai puncak Piala Interkontinental saat Paris Saint-Germain (PSG) berhadapan dengan Flamengo untuk memperebutkan gelar juara. Pertandingan ini tak sekadar mempertemukan dua raksasa dari Eropa dan Amerika Selatan, tetapi juga menjadi adu taktik menarik antara Luis Enrique dan Filipe Luis.

PSG melangkah ke ajang ini dengan status juara Liga Champions, sementara Flamengo datang sebagai kampiun Copa Libertadores, kompetisi tertinggi antarklub Amerika Selatan.

Duel PSG vs Flamengo dijadwalkan berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Qatar, pada Kamis (18/12/2025) pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini menjadi pertemuan perdana bagi kedua tim.

Menariknya, PSG belum pernah merasakan gelar Piala Interkontinental. Karena itu, laga ini menjadi kesempatan emas bagi kedua klub untuk menambah koleksi trofi bergengsi dalam sejarah mereka.

Sebaliknya, Flamengo pernah mencicipi gelar Piala Interkontinental setelah sebelumnya meraih gelar pada tahun 1981 di Tokyo melawan Liverpool (3-0).

Klub asal Brasil itu akan berupaya meraih trofi dunia keempat mereka pada ketiga tahun ini, setelah sebelumnya menjuarai Challenger Cup dan Derby of the Americas.

FLAMENGO KALAHKAN CHELSEA - Para pemain Flamengo melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Chelsea. Klub asal Brasil, Flamengo menang 3-1 saat melawan Chelsea dalam pertandingan grup D Piala Dunia Antarklub 2025, Sabtu (21/6) dinihari WIB. (Fifa.com)

Meski begitu bukan jalan mudah bagi pasukan Filipe Luis untuk mewujudkannya.

Dari segi peluang, PSG lebih dijagokan untuk keluar sebagai pemenang.

Les Parisiens juga seolah mendapat keuntungan bermain seperti di markasnya sendiri, mengingat popularitas mereka di Qatar terbilang tinggi sejak diakuisisi oleh Qatar Sports Investment (QSI) yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi.

Meski diunggulkan, pelatih PSG Luis Enrique menegaskan timnya tak akan memandang sebelah mata turnamen ini. Ia berambisi menambah koleksi trofi bersama PSG.

Sejauh ini, Enrique telah mengoleksi sembilan gelar bergengsi sepanjang karier kepelatihannya, termasuk Liga Champions dan Piala Super Eropa.

“Saya pikir final ini adalah kesempatan besar. Kami menyadari pentingnya pertandingan ini dan betapa beruntungnya kami bisa tampil di final Piala Interkontinental,” ujar Enrique, dikutip dari laman resmi klub.

“Ini sangat penting bagi tim dan klub untuk mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan seperti ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Flamengo hadir sebagai representasi terbaik sepak bola Amerika Selatan.

Di bawah arahan Filipe Luis, mantan bek kiri kelas dunia, Flamengo tampil agresif dengan tempo tinggi serta permainan direct khas Brasil.