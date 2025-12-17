Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Piala Super Italia

Piala Super Italia: Lukaku Kembali di Saat yang Tepat, Amunisi Conte untuk Duel Napoli vs AC Milan

Lukaku masuk dalam skuad Napoli untuk pertandingan melawan AC Milan di Piala Super Italia yang digelar di Arab Saudi. Ia sebelumnya absen 4 bulan.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Drajat Sugiri
Piala Super Italia: Lukaku Kembali di Saat yang Tepat, Amunisi Conte untuk Duel Napoli vs AC Milan
Carlo Hermann / AFP
SELEBRASI GOL - Penyerang Napoli asal Belgia #11 Romelu Lukaku merayakan gol pertama timnya bersama rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Napoli dan Roma di stadion Diego Armando Maradona di Naples pada 24 November 2024. - Penantian panjang Romelu Lukaku untuk memulai debut musim ini akan segera berakhir. Striker Napoli itu resmi masuk dalam skuad untuk laga Supercoppa Italiana atau Piala Super Italia melawan AC Milan. (Foto oleh Carlo Hermann / AFP) 

 

Ringkasan Berita:
  • Romelu Lukaku akhirnya kembali masuk skuad Napoli setelah pulih dari cedera paha parah yang membuatnya absen selama empat bulan di awal musim 2025/2026.
  • Striker asal Belgia itu dibawa ke Arab Saudi untuk laga semifinal Supercoppa Italiana melawan AC Milan, meski diprediksi memulai pertandingan dari bangku cadangan.
  • Kembalinya Lukaku menjadi suntikan besar bagi Antonio Conte dan Napoli yang berharap trofi Supercoppa menjadi titik balik performa tim musim ini.

TRIBUNNEWS.COM - Penantian panjang Romelu Lukaku untuk memulai debut musim ini akan segera berakhir. Striker Napoli itu resmi masuk dalam skuad untuk laga Supercoppa Italiana atau Piala Super Italia melawan AC Milan.

Ini jadi kesempatan pertama Lukaku untuk tampil di musim 2025/2026 setelah absen sejak awal kompetisi karena persoalan cedera.

Menurut Football Italia, Lukaku turut terbang bersama rombongan Napoli ke Arab Saudi. Ia berangkat dari Bandara Capodichino, Naples, menuju Riyadh pada Selasa sore waktu setempat.

Lukaku sebelumnya mengalami cedera serius pada laga pramusim Agustus lalu saat uji coba melawan klub Yunani, Olympiacos.

Awalnya cedera itu diperkirakan ringan, namun pemeriksaan lanjutan menunjukkan robekan parah pada otot paha depan (rectus femoris) yang memaksanya menjalani operasi.

Akibat cedera tersebut, Lukaku melewatkan seluruh paruh pertama musim Serie A karena harus fokus menjalani masa rehabilitasi selama empat bulan.

Tanpa Lukaku, Napoli hanya mengandalkan Lorenzo Lucca dan Rasmus Hojlund untuk mengisi lini depan. 

Memang, Napoli saat ini masih mampu bersaing dalam perebutan scudetto dan kini hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Inter Milan.

Namun, tanpa Lukaku Napoli kehilangan kekuatan fisik dan kemampuan menahan bola di lini depan.

Yang paling terasa, Partenopei kurang bisa konsisten terutama di fase grup Liga Champions di mana mereka saat ini sudah kalah tiga kali, dan baru dua kali menang yang berbuah posisi ke-23. 

SELEBRASI NAPOLI - Pemain Napoli Romelu Lukaku dan Scott McTominay merayakan gol ke gawang Empoli pada pertandingan pekan ke-32 Liga Italia 2024/2025 di Stadion Diego Armando Maradona, Selasa (15/4/2025). (Instagram Napoli - 15/4/2025)
SELEBRASI NAPOLI - Pemain Napoli Romelu Lukaku dan Scott McTominay merayakan gol ke gawang Empoli pada pertandingan pekan ke-32 Liga Italia 2024/2025 di Stadion Diego Armando Maradona, Selasa (15/4/2025). (Instagram Napoli - 15/4/2025) (Instagram.com/officialsscnapol)

Musim lalu, Lukaku tampil 36 kali dan mencetak 14 gol saat Napoli menjuarai Serie A. 

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, Napoli mengalami penurunan performa dengan dua kekalahan beruntun di Serie A dan Liga Champions.

Kini, momen kembalinya Lukaku terasa spesial dan sangat dinanti. Pasalnya comebacknya terjadi saat Napoli menghadapi laga penting.

Tags:
Piala Super Italia
Romelu Lukaku
Antonio Conte
AC Milan
Napoli
Jadwal Piala Super Italia
Tribunnews
Berita Populer
Berita Terkini
