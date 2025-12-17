Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: City Jalani Laga Mudah, Arsenal Ketar-ketir, Liverpool dan MU Bestian

Jadwal Liga Inggris 2025/2026 pekan ini mulai Sabtu (20/12/2025) malam WIB berpotensi memengaruhi peta persaingan papan atas antara Arsenal dan City.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: City Jalani Laga Mudah, Arsenal Ketar-ketir, Liverpool dan MU Bestian
mancity.com
AKSI HAALAND - Aksi penyerang Manchester City, Erling Haaland menembak bola ke arah gawang Arsenal pada pertandingan pekan kelima Liga Inggris di Emirates Stadium, pada Minggu (21/9/2025) malam WIB. Jadwal Liga Inggris 2025/2026 pekan ini mulai Sabtu (20/12/2025) malam WIB berpotensi memengaruhi peta persaingan papan atas. City dapatkan lawan yang relatif mudah, sedangkan Arsenal harus melawan Everton yang menjadi batu sandungannya musim lalu. 

Ringkasan Berita:
  • Man City menghadapi lawan relatif ringan, West Ham, dengan modal 5 kemenangan beruntun. Kemenangan City berpotensi mengubah peta persaingan papan atas, terutama jika Arsenal terpeleset.
  • Arsenal akan menghadapi Everton yang kerap menjadi batu sandungan. Hasil imbang pun berisiko membuat Arsenal tergeser.
  • MU dan Liverpool memiliki catatan identik dalam 5 laga terakhir serta poin yang sama di klasemen. Pekan ini, keduanya sama-sama menghadapi lawan berat yang membuat mereka semakin bestian.

TRIBUNNEWS.COM - Liga Inggris 2025/2026 kembali bergulir pekan ini mulai Sabtu (20/12/2025) malam WIB yang akan memainkan matchday ke-17, dengan sejumlah pertandingan krusial yang berpotensi memengaruhi peta persaingan papan atas. 

Manchester City dijadwalkan menjalani laga yang relatif lebih ringan, sementara Arsenal justru berada dalam situasi ketar-ketir karena harus menghadapi lawan tangguh di tengah tekanan perburuan poin.

Perbedaan tingkat kesulitan lawan ini membuat arah persaingan menuju papan atas berpotensi mengalami perubahan signifikan.

Manchester City mendapat keuntungan dengan menghadapi tim papan bawah, yakni West Ham.

Duel Man City vs West Ham akan digelar di Etihad Stadium pada Sabtu (20/12) malam WIB.

SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025).(Website Man City - 3/12/2025)
SELEBRASI CITY - Para pemain Manchester City merayakan gol ke gawang Fulham pada laga pekan ke-14 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Craven Cottage, London pada Rabu (3/12/2025).(Website Man City - 3/12/2025) (Manchester City)

Dengan kualitas skuad yang merata dan kedalaman pemain mumpuni, pasukan Pep Guardiola diprediksi mampu mengamankan tiga poin tanpa banyak hambatan.

Terlebih West Ham dalam penurunan performa pada musim ini. Mereka saat ini nangkring di posisi ke-18 dengan mengoleksi 13 poin dan tak pernah menang dalam lima laga terakhirnya di liga (2 kalah, 3 imbang).

Sebaliknya, Man City dapat ke pertandingan ini dengan modal yang bagus setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Man City saat ini hanya berselih dua angka dari Arsenal yang berada di puncak klasemen.

Kemenangan City atas West Ham dapat mempengaruhi peta persaingan papan atas, dengan catatan Arsenal terpeleset pekan ini.

Baca juga: Manchester City vs Brentford di Piala Carabao: Mode Brutal The Citizens Mencari Korban Baru

Arsenal Hadapi Ujian Berat

The Gunners dituntut tampil sempurna demi menghindari kehilangan poin, terutama di tengah persaingan papan atas yang kian ketat.

Berbeda dengan Manchester City, Arsenal justru dihadapkan pada tantangan lebih berat dengan harus bertandang ke markas Everton pada Minggu (21/12) dini hari WIB.

Meski secara kualitas lebih diunggulkan, Arsenal tak boleh lengah.

Everton kerap menjadi batu sandungan bagi Meriam London. Musim lalu, Arsenal dua kali gagal meraih kemenangan atas The Toffees setelah ditahan imbang 0-0 di Emirates Stadium dan 1-1 di Goodison Park.

Hasil serupa tentu berisiko kembali merugikan Arsenal.

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Inggris
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
jadwal liga inggris
