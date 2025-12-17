Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Ringkasan Berita: FIFA menjatuhkan sanksi kepada Malaysia berupa kekalahan WO 0-3 dalam tiga laga FIFA Matchday Tier 1 karena memainkan pemain tidak memenuhi syarat.

Tiga laga yang dianulir adalah vs Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina, serta FAM didenda CHF 10.000.

Dampaknya, Malaysia berpotensi kehilangan total 25 poin FIFA dan anjlok drasti di ranking FIFA, di bawah Timnas Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Ranking FIFA Malaysia bakal mengalami penurunan signifikan setelah Komite Disiplin FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Timnas Malaysia, pada Rabu (17/12/2025).

Sanksi tersebut membuat Malaysia dihukum kalah WO alias Walkover dalam tiga pertandingan internasional berupa laga persabatan kategori FIFA Matchday A atau Tier 1.

"Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengonfirmasi telah menerima keputusan terbaru dari Komite Disiplin FIFA terkait sanksi atas pelanggaran memainkan pemain yang tidak memenuhi syarat," tulis FAM dalam laman resminya, pada Rabu (17/12).

Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan Komite Disiplin FIFA yang digelar pada 12 Desember 2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Disiplin FIFA, Jorge Palacio.

Dalam sidang tersebut, FAM dinyatakan pada Pasal 19 Kode Disiplin FIFA (Edisi 2025) karena timnas Malaysia menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam tiga pertandingan internasional Tier 1.

DUEL BOLA - Perebutan penguasaan bola antara pemain Malaysia vs Laos dalam pertandingan keempat grup F Kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Bukit Jalil pada Selasa (14/10/2025). (Facebook FAM - 14/10/2025) (Facebook.com/FAMalaysia)

Adapun tiga pertandingan yang dimaksud adalah pertama saat Malaysia vs Tanjung Verde yang digelar di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Cheras, pada 29 Mei 2025. Laga Malaysia vs Tanjung Verde berakhir imbang 1-1.

Kedua, Malaysia vs Singapura di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 4 September 2025, yang sebelumnya memenangkan Malaysia dengan skor 2-1.

Lalu yang ketiga, Malaysia vs Palestina di Stadion Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor, pada 8 September 2025, yang sebelumnya memenangkan tim Harimau Malaya dengan skor 1-0.

Berdasarkan keputusan tersebut, Komite Disiplin FIFA menetapkan bahwa Malaysia dinyatakan kalah dengan skor 0-3 dalam pertandingan ketiga tersebut.

Selain itu, FAM juga menjatuhkan sanksi denda sebesar CHF 10.000 atau sekitar Rp29 juta.

BERDUEL - Duel pemain Malaysia melawan Laos pada pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa (14/10/2025) malam WIB. Malaysia menang 5-1. (Laman resmi AFC)

Dampak dari sanksi ini tidak hanya diberikan pada hasil pertandingan, tetapi juga terhadap perolehan poin FIFA Malaysia.

Tiga laga yang sebelumnya meraih poin positif kini berbalik menjadi pengurang poin, sehingga ranking FIFA Malaysia terancam turun pada update ranking FIFA berikutnya.

Sebagai informasi, Malaysia mendapat sanksi dari FIFA lantaran kasus dokumen palsu tujuh pemain yakni Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, dan Jon Irazabal.

Ranking Malaysia Bakal Terjun di Bawah Timnas Indonesia

Saat ini, Malaysia berada di atas Timnas Indonesia dalam ranking FIFA.

Harimau Malaya berada di peringkat ke-116 dengan memiliki 1.168,41 poin. Sedangkan Timnas Indonesia ada di urutan 112 dengan 1.144,73 poin.