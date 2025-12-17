Kesan-kesan Messi setelah Berkunjung ke India, La Pulga Harapkan Hal Besar
Lionel Messi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang ia terima saat berkunjung ke India dan berharap sepak bola negara itu maju.
TRIBUNNEWS.COM - Lionel Messi menyudahi kunjungannya ke India yang berlangsung selama beberapa hari.
Messi mengunjungi empat daerah selama berada di India, yaitu Delhi, Mumbai, Hyderabad, dan Kolkata.
Pada kunjungan tersebut Messi turut meresmikan patung raksasa dirinya yang dibangun di Kolkata.
Patung Messi itu berdiri setinggi 21 meter dan menyita perhatian banyak pijak.
Selama berada di negara Bollywood itu Messi juga berjumpa banyak tokoh terkenal.
Mulai dari artis, politisi, hingga figur olahraga India bak berlomba berinteraksi dan berfoto dengan pemain milik Inter Miami ini.
Setelah merampungkan agendanya di India, Messi memiliki kesan-kesan tersendiri.
Ia menuliskan kesannya itu di akun Instagram pribadinya.
Secara khusus, Messi berharap sepak bola India bisa berkembang pesat dan menjadi andalan negara tersebut di dunia olahraga.
"Namaste India! Sangat luar biasa bisa mengunjungi Delhi, Mumbai, Hyderabad, dan Kolkata," buka Messi dalam unggahannya.
"Terima kasih atas sambutan hangatnya, keramahan luar biasa, dan semua rasa cinta yang kalian semua tunjukkan selama tur."
"Saya berharap masa depan cerah bagi sepak bola India," sambungnya.
Terlepas dari kesan indah Messi atas India, kedatangannya ke negara itu sempat menimbulkan kerusuhan.
Hal itu berawal dari rangkaian acaranya yang digelar di Salt Lake Stadium yang berada di area Kolkata.
Sudah ada sekira 80 ribu orang yang menanti kedatangan La Pulga di stadion tersebut.
