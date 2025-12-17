Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Major League Soccer

Kesan-kesan Messi setelah Berkunjung ke India, La Pulga Harapkan Hal Besar

Lionel Messi mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang ia terima saat berkunjung ke India dan berharap sepak bola negara itu maju.

Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Drajat Sugiri
Kesan-kesan Messi setelah Berkunjung ke India, La Pulga Harapkan Hal Besar
X.com/InterMiamiCF
EKSPRESI MESSI - Reaksi striker Inter Miami Lionel Messi ketika melawan Cavalier SC pada babak 16 besar Liga Champions Concacaf 2024/2025 di Stadion Nasional Kingston, Jumat (14/3/2025). Lionel Messi memberikan kesan positif setelah dirinya rampung mengunjungi India. (Twitter/X Inter Miami - 14/3/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Lionel Messi memberikan kesan mendalam setelah merampungkan kunjungannya ke India.
  • Messi berharap sepak bola India maju dan memiliki kelanjutan yang baik di masa depan.
  • Sayangnya dalam kunjungan Messi ke India sempat terjadi kerusuhan yang terjadi.

TRIBUNNEWS.COM - Lionel Messi menyudahi kunjungannya ke India yang berlangsung selama beberapa hari.

Messi mengunjungi empat daerah selama berada di India, yaitu Delhi, Mumbai, Hyderabad, dan Kolkata.

Pada kunjungan tersebut Messi turut meresmikan patung raksasa dirinya yang dibangun di Kolkata.

Patung Messi itu berdiri setinggi 21 meter dan menyita perhatian banyak pijak.

Selama berada di negara Bollywood itu Messi juga berjumpa banyak tokoh terkenal.

Mulai dari artis, politisi, hingga figur olahraga India bak berlomba berinteraksi dan berfoto dengan pemain milik Inter Miami ini.

Baca juga: Keistimewaan Transfer Sergio Reguilon ke Inter Miami, Messi Masih Bisa Pikat Bintang Besar

Setelah merampungkan agendanya di India, Messi memiliki kesan-kesan tersendiri.

Ia menuliskan kesannya itu di akun Instagram pribadinya.

Secara khusus, Messi berharap sepak bola India bisa berkembang pesat dan menjadi andalan negara tersebut di dunia olahraga.

"Namaste India! Sangat luar biasa bisa mengunjungi Delhi, Mumbai, Hyderabad, dan Kolkata," buka Messi dalam unggahannya.

"Terima kasih atas sambutan hangatnya, keramahan luar biasa, dan semua rasa cinta yang kalian semua tunjukkan selama tur."

"Saya berharap masa depan cerah bagi sepak bola India," sambungnya.

AKSI MESSI - Momen pemain Inter Miami, Lionel Messi, menguasai bola pada babak final final konferensi timur MLS 2025 kontra New York City FC di Stadion Chase, Florida pada Minggu (30/11/2025) pagi WIB. (Twitter Inter Miami - 30/11/2025)
AKSI MESSI - Momen pemain Inter Miami, Lionel Messi, menguasai bola pada babak final final konferensi timur MLS 2025 kontra New York City FC di Stadion Chase, Florida pada Minggu (30/11/2025) pagi WIB. (Twitter Inter Miami - 30/11/2025) (X.com/InterMiamiCF)

Terlepas dari kesan indah Messi atas India, kedatangannya ke negara itu sempat menimbulkan kerusuhan.

Hal itu berawal dari rangkaian acaranya yang digelar di Salt Lake Stadium yang berada di area Kolkata.

Sudah ada sekira 80 ribu orang yang menanti kedatangan La Pulga di stadion tersebut.

Halaman 1/2
12
Tags:
Lionel Messi
India
La Pulga
Inter Miami
