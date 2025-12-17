Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Ringkasan Berita: AC Milan mematangkan persiapan Piala Super Italia dengan skuad yang mencerminkan masalah lini depan, menyusul absennya Santiago Gimenez dan kondisi Rafael Leao yang belum sepenuhnya fit.

Massimiliano Allegri memanggil lima pemain muda, termasuk Maximilian Ibrahimovic , sebagai solusi alternatif di tengah minimnya opsi penyerang murni.

AC Milan akan melawan Napoli di babak semifinal pada Jumat (19/12), dan jika menang akan berjumpa pemenang antara Inter Milan vs Bologna, Selasa (23/12).

TRIBUNNEWS.COM - Piala Super Italia yang digelar di Arab Saudi bisa menjadi kesempatan bagi 'putra Dewa AC Milan' untuk tampil debut bersama tim senior Rossoneri.

Yang dimaksud 'Dewa AC Milan' adalah mantan striker ikonik mereka, Zlatan Ibrahimovic, yang memiliki putra di akademi klub, yakni Maximilian Ibrahimovic.

AC Milan mulai memantapkan persiapan jelang tampil di Piala Super Italia yang akan digelar di Arab Saudi akhir pekan ini.

Pelatih Massimiliano Allegri telah menyusun daftar pemain yang dibawa untuk turnamen ini, dengan memadukan pemain inti, beberapa nama yang baru pulih cedera, serta deretan talenta muda dari akademi.

Persiapan Rossoneri tak lepas dari sejumlah pekerjaan rumah dalam urusan mencetak gol dari sektor penyerangan.

Sejauh ini, Milan sebenarnya tak mengalami probelam dalam persoalan mencetak gol. Mereka sukses menjebol gawang lawan 24 kali.

Statistik itu membuat Milan menempati urutan kedua sebagai klub yang paling produktif, tepat di bawah saudara muda mereka, Inter Milan yang mengemas 34 gol.

Namun, gol yang dicetak Milan justru lebih banyak dibuat oleh Pulisic yang notabene merupakan seorang gelandang.

TANDUKAN GIMENEZ - Aksi penyerang AC MIlan, Santiago Gimenez mencetak gol gawang Feyenoord pada pertandingan leg kedua babak play-off Liga Champions di San Siro, Rabu (19/2/2025) dini hari WIB. AC Milan gagal lolos ke 16 besar setelah takluk dari Feyenoord dengan agregat 1-2. (acmilan.com)

Milan memiliki striker murni seperti Santiago Gimenez, namun penampilannya cukup ironis dan mengundang sorotan karena belum sekalipun mencetak gol di liga musim ini.

Kini pemain berkebangsaan Meksiko ini juga dipastikan absen ke Arab Saudi akibat cedera pergelangan kaki.

Sementara striker AC Milan lainnya, Rafael Leao yang menjadi pencetak gol terbanyak kedua musim ini dengan lima gol, juga mengalami masalah kebugaran.

Pemain berposisi winger yang di masa Allegri di plot penyerang tengah ini belum berada dalam kondisi ideal dan kemungkinan hanya turun sebagai pemain pengganti.

Dengan minimnya opsi di lini depan, Allegri mengambil langkah strategis dengan memanggil lima pemain muda ke dalam skuad Piala Super Italia.

Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Maximilian Ibrahimovic, putra legenda klub Zlatan Ibrahimovic.