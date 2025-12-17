Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Bukan Liga Arab Saudi, Bruno Fernandes Ingin Hijrah ke Italia & Spanyol Jika Hengkang dari MU

Bruno Fernandes mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Spanyol atau Italia jika suatu hari meninggalkan Manchester United. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Bukan Liga Arab Saudi, Bruno Fernandes Ingin Hijrah ke Italia & Spanyol Jika Hengkang dari MU
manutd.com
SELEBRASI - Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes dan Mason Mount merayakan gol bersama saat melawan Athletic Bilbao pada pertandingan leg kedua semifinal Liga Eropa di Old Trafford, Jumat (9/5/2025) dini hari WIB. - Bruno Fernandes mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Spanyol atau Italia.  (Laman resmi Manchester United) 

Ringkasan Berita:
  • Bruno Fernandes mengaku ingin bermain di Spanyol atau Italia jika meninggalkan Manchester United, meski masih ingin bertahan selama dibutuhkan.
  • Ia merasa “sakit hati” karena klub sempat ingin melepasnya, termasuk ke Arab Saudi, meski manajer menginginkannya bertahan.
  • Faktor keluarga, kecintaan pada klub, dan pengalaman hidup menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusannya.

 

TRIBUNNEWS.COM - Bruno Fernandes mengungkapkan keinginannya untuk bermain di Spanyol atau Italia jika suatu hari meninggalkan Manchester United

Pengakuan tersebut disampaikan Kapten Setan Merah itu dalam wawancara mengejutkan bersama media Portugal, Canal 11, baru-baru ini.

Fernandes secara sensasional mengklaim United ingin dirinya pindah ke Arab Saudi pada musim panas lalu. 

Gelandang berusia 31 tahun itu mengaku terluka dengan situasi tersebut dan menilai klub kurang berani untuk benar-benar melepasnya, meski pelatih Ruben Amorim masih menginginkannya bertahan.

Kini Fernandes menyebut Spanyol dan Italia sebagai tujuan potensial jika ia meninggalkan Old Trafford. 

Rekomendasi Untuk Anda

Meski demikian, ia menegaskan keinginannya untuk tetap bersama Manchester United selama masih dibutuhkan.

SELEBRASI - Geladang Manchester United, Bruno Fernandes melakukan selebrasi saat pertandingan melawan Chelsea pada pertandingan pekan kelima Liga Inggris, di Old Trafford Stadium, Minggu (21/9/2025) dini hari WIB. Manchester United menang tipis atas Chelsea 2-1.
SELEBRASI - Geladang Manchester United, Bruno Fernandes melakukan selebrasi saat pertandingan melawan Chelsea pada pertandingan pekan kelima Liga Inggris, di Old Trafford Stadium, Minggu (21/9/2025) dini hari WIB. Manchester United menang tipis atas Chelsea 2-1. (Twitter @ManUtd)

"Saya ingin merasakan liga Spanyol dan berjuang untuk meraih gelar-gelar besar di Italia. Saya memiliki ikatan yang kuat dengan Italia; putri saya lahir di sana," ujar Fernandes, dalam wawancara Canal 11 dikutip dari Daily Mail.

Italia memang memiliki tempat spesial dalam perjalanan karier Bruno Fernandes

Ia memulai karir seniornya di sana bersama Novara, Udinese, dan Sampdoria, sebelum kembali ke Portugal dan kemudian hijrah ke Manchester United dari Sporting Lisbon pada Januari 2020 dengan nilai transfer hingga 68 juta pound.

Selain Spanyol dan Italia, Fernandes juga pernah mempertimbangkan kembali ke Portugal. Namun, ia menilai keputusan itu penuh risiko secara emosional dan profesional.

"Saya pernah berpikir untuk kembali ke Portugal. Kembali ke tempat di mana Anda pernah bahagia dapat menodai citra yang telah Anda bangun," ujar Fernandes.

"Karena rasa sayang dan hormat, pilihan pertama saya adalah Sporting. Jika saya bahagia, itu akan bersama Sporting. Tapi saya tidak ingin merusak citra yang saya miliki."

REAKSI BRUNO - Reaksi kapten Manchester United, Bruno Fernandes setelah timnya dibantai Newcastle pada pekan 32 Liga Inggris, Minggu (13/4/2025) malam WIB. Kini Manchester United terancam degradasi.
REAKSI BRUNO - Reaksi kapten Manchester United, Bruno Fernandes setelah timnya dibantai Newcastle pada pekan 32 Liga Inggris, Minggu (13/4/2025) malam WIB. Kini Manchester United terancam degradasi. (Twitter @ManUtd)

Baca juga: Bukan Soal Formasi, Ruben Amorim Bongkar Penyebab Manchester United Sulit Menang di Liga Inggris

Ia menambahkan bahwa faktor keluarga juga menjadi pertimbangan besar dalam kariernya, termasuk keinginan menambah pengalaman hidup di luar sepak bola level elite.

Kemudian Fernandes pun menceritakan bagaimana Manchester United sempat menginginkannya pindah di musim panas lalu.

Tags:
Liga Inggris
Liga Arab Saudi
Cristiano Ronaldo
Bruno Fernandes
Liga Italia
Manchester United
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
