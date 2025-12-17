Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Ringkasan Berita: Liga Arab Saudi 2025/2026 kembali bergulir pada pekan ke-11 setelah jeda satu bulan.

Sorotan utama tertuju pada Cristiano Ronaldo yang memimpin Al Nassr untuk menjaga tren sempurna dengan 9 kemenangan beruntun.

Al Nassr diunggulkan saat menjamu Al Akhdoud, tim papan bawah yang masih terseok-seok musim ini.

Persaingan gelar kian memanas, Al Hilal berpotensi tersandung saat menghadapi Al Khaleej, sedangkan juara bertahan Al Ittihad masih berjuang bangkit yang performanya belum sesuai ekspektasi.

TRIBUNNEWS.COM – Kompetisi Liga Arab Saudi 2025/2026 kembali bergulir pada pekan ke-11 mulai Selasa (25/12/2025) malam WIB setelah jeda sekitar satu bulan. Kembalinya liga ini langsung menyita perhatian publik, terutama karena Cristiano Ronaldo dipastikan kembali memperkuat Al Nassr usai rampungnya Piala Negara Teluk (Gulf Cup 2025).

Sorotan utama tertuju pada Cristiano Ronaldo yang siap memimpin Al Nassr melanjutkan perburuan poin di papan atas klasemen.

Sejauh ini, Al Nassr tampil sempurna dengan mengoleksi 27 poin dari sembilan pertandingan atau selalu meraih kemenangan. Ronaldo dan kolega unggul empat poin atas Al Hilal yang membuntuti di posisi kedua.

Dengan selisih poin yang belum sepenuhnya aman, kemenangan pada matchday ke-11 menjadi target wajib bagi Al Nassr demi menjaga keunggulan mereka.

RONALDO SALTO - Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo melepaskan tendangan bicycle kick alias tendangan salto pada saat Al Nassr menjamu Al Khaleej pada pekan ke-9 Liga Arab Saudi, Senin (24/11/2025) dini hari WIB. Al Nassr berhasil menang 4-1. (Twitter @AlNassrFC)

Pada pekan ini, Al Nassr mendapat lawan yang di atas kertas relatif lebih ringan. Mereka dijadwalkan menjamu Al Akhdoud di Al Awwal Park, Riyadh, pada Sabtu (27/12/2025) malam WIB.

Performa Al Akhdoud sendiri terbilang kurang meyakinkan sepanjang musim ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Dari sembilan laga yang telah dijalani, mereka baru mengoleksi lima poin hasil satu kemenangan, dua kali imbang, dan enam kekalahan. Al Akhdoud pun terpuruk di posisi ke-15 atau batas zona aman klasemen.

Baca juga: Harapan sang Pelatih Kesampaian, Al Nassr Ajak Cristiano Ronaldo Dkk Uji Coba Lagi

Meski kompetisi sempat diliburkan, Al Nassr tetap menjaga ritme permainan dengan melakoni laga uji coba kontra Al Wahda pada 10 Desember lalu. Dalam pertandingan tersebut, Al Nassr menang 4-2 dan Cristiano Ronaldo turut menyumbang satu gol.

Ronaldo masih menjadi tumpuan utama Al Nassr musim ini. Hingga pekan terakhir, pemain berusia 40 tahun itu telah mencetak 10 gol dan satu assist di Liga Arab Saudi 2025/2026.

CR7 kini hanya terpaut satu gol dari rekan setimnya, Joao Felix, yang memimpin daftar top skor sementara dengan koleksi 11 gol. Jika mampu menjaga konsistensi, Ronaldo berpeluang besar mengambil alih posisi puncak daftar pencetak gol pada akhir musim.

Ronaldo pun berpeluang besar kembali diturunkan saat menghadapi Al Akhdoud, mengingat dirinya telah kembali mengikuti sesi latihan bersama tim.

Penampilan gemilang Cristiano Ronaldo musim ini berbanding terbalik dengan nasib mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema. Penyerang Al Ittihad itu baru mencatatkan empat gol di Liga Arab Saudi 2025/2026.

Catatan tersebut tentu jauh dari ekspektasi, mengingat Al Ittihad merupakan juara bertahan kompetisi. Tak hanya produktivitas Benzema yang menurun, performa tim secara keseluruhan juga mengalami kemerosotan.

Hingga pekan ke-10, Al Ittihad masih tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.

Oleh karena itu, Al Ittihad tak memiliki ruang untuk terpeleset jika ingin menjaga asa mempertahankan gelar juara.