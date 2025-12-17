Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Ringkasan Berita: Hasil kemenangan Vietnam menahan laju Timnas Futsal Indonesia di posisi runner-up klasemen cabor futsal putra SEA Games 2025

Kekalahan pertama Garuda membuat perolehan 3 poin mereka terhenti, dan gagal memangkas jarak dari Thailand di posisi pertama grup

Sementara Vietnam, berkat hasil kemenangan dari Indonesia berhak menempati posisi tiga klasemen.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil dan klasemen cabang olahraga futsal putra SEA Games 2025 setelah laga antara Timnas Futsal Indonesia kontra Vietnam di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Rabu (17/12/2025).

Indonesia menelan kekalahan pertama mereka pada ajang ini setelah takluk dengan skor 0-1 dari Vietnam.

Golden Stars mencuri satu-satunya gol ke gawang Indonesia melalui skema bola mati pada menit ke-10.

Sementara itu, Garuda yang melakukan tekanan sepanjang pertandingan, gagal mencetak satu gol pun ke gawang Vietnam.

Vietnam menerapkan pertahanan sangat rapat, yang membuat permainan Garuda buntu meskipun telah menerapkan strategi power play pada sisa empat menit waktu normal.

DUEL BOLA - Pemain Timnas Futsal Indonesia, Ardiansyah Nur, berebut bola dengan pemain Vietnam pada laga cabang olahraga futsal putra SEA Games 2025 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Rabu (17/12/2025). (Instagram FFI - 17/12/2025) (Federasi Futsal Indonesia)

Rekomendasi Untuk Anda

Hasil kekalahan membuat raupan poin Indonesia terhenti di posisi runner-up klasemen cabor futsal putra.

Perlu diketahui, posisi masing-masing tim di tangga klasemen futsal merupakan hal begitu penting.

Pasalnya, cabor futsal putra menggunakan format round robin untuk menentukan tim peraih medali emas, perak dan perunggu.

Yang artinya, setiap tim peserta akan saling berebut posisi terbaik di tabel klasemen.

Kini, raupan poin Timnas Futsal Indonesia tertahan di angka tiga poin berkat kemenangan pada partai perdana kontra Myanmar skor 5-1.

Peringkat Garuda dipepet oleh Malaysia maupun Vietnam, yang mengoleksi jumlah perolehan poin serupa.

Namun, Indonesia tetap lebih baik berdasarkan perolehan selisih gol.

Vietnam sendiri berhak menempati peringkat ke-3 berkat hasil kemenangan atas Indonesia pada partai kali ini.

Sementara itu, Thailand masih tak tersentuh di posisi puncak dengan perolehan enam poin.

Klasemen Futsal SEA Games 2025