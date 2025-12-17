Ungkap Alasan Mundur dari Posisi Manajer Timnas Indonesia, Sumardji Enggan Umbar Konflik ke Publik

Ungkap Alasan Mundur dari Posisi Manajer Timnas Indonesia, Sumardji Enggan Ungkap Konflik ke Publik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Sumardji memutuskan mundur sebagai manajer Timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur.

Pernyataan itu juga sekaligus jadi tanggung jawab dirinya yang tidak bisa membawa Timnas U-22 Indonesia mencapai target pada SEA Games 2025 Thailand.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan panjang, terutama berkaitan dengan tanggung jawab besar yang selama ini ia emban terhadap prestasi tim Merah Putih.

Sumardji pun menyerahkan jabatannya kepada PSSI dan Ketum PSSI Erick Thohir untuk bisa dicarikan manajer Timnas Indonesia yang baru.

“Ya, saya menyerahkan tanggung jawab saya sebagai manajer, baik di timnas maupun kelompok umur, termasuk SEA Games. Itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, terutama dari diri saya sendiri,” ujar Sumardji di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (16/12/2025) malam.

“Dikatakan bahwa saya mengakui tugas manajer itu sangat berat. Kenapa? Karena satu, memiliki tanggung jawab, dan harus memikirkan prestasi. Kalau memikirkan prestasi, itu sangat jauh jangkauannya. Dari hal kecil pun harus kita pikirkan, dan itu di luar teknis,” sambungnya.

Enggan Ungkap Konflik ke Publik

Sumardji membeberkan selama menjadi manajer Timnas Indonesia dirinya sangat tahu dinamika seperti apa yang terjadi di dalam tim.

Dia menyiratkan sejumlah konflik yang terjadi dan bermuara di federasi sepakbola nasional.

Hanya, untuk menjaga kekompakan tim dan internal PSSI, dirinya enggan mengumbar ke publik.

“Selama ini, saya jujur tidak pernah menyampaikan keluh kesah ke publik. Cukup di saya. Saya bersama Pak Endri selalu sepakat, cukup di dalam, pecah di perut dalam kesulitan apapun,” ucap pria berusia 53 tahun tersebut.

“Dan perlu saya sampaikan kenapa saya perlu mundur. Saya harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Umum dan kepada federasi. Satu, karena saya ingin betul-betul mengurangi intensitas pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang lebih besar. Terutama, saya ingin mengurangi intensitas melekat di tim, tetapi saya harus berpikir bagaimana supaya timnas secara keseluruhan ke depan lebih baik dan fokus di BTN,” terangnya.

Meski mengundurkan diri sebagai manajer, ia memastikan masih tetap berperan di Badan Tim Nasional (BTN) dan tetap akan berhubungan dengan aktivitas tim.

“Sebenarnya saya di BTN tentu nanti akan selalu berhadapan dengan timnas, mulai dari kelompok usia maupun senior. Kalau ada manajernya, tentu nanti tugas saya agak berkurang terutama berkaitan dengan keharusan stay dengan anak-anak ketika melakukan kegiatan di berbagai event,” pungkasnya.