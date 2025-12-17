Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Sumardji membeberkan sejumlah keanehan dan hal yang menurutnya tidak masuk akal di Timnas U-22 Indonesia saat melakoni SEA Games 2025.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Dok. PSSI
TAK LOLOS - Pemain Timnas U22 Indonesia, Toni Firmansyah, beraksi saat menghadapi Myanmar di SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) di 700th Anniversary of Chiang Mai. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Manajer Timnas U-22 Indonesia, Sumardji, menyampaikan kekecewaannya terhadap pencapaian Garuda Muda di SEA Games 2025 Thailand.

Menurutnya penampilan tim besutan Garuda Muda tersebut dianggap jauh dari ekspektasi.

Sumardji mengaku bingung dan heran pada hasil yang diraih tim, mengingat persiapan yang dilakukan sudah sangat optimal dan komposisi pemain dinilai sangat berkualitas lantaran diperkuat beberapa pemain diaspora.

Baca juga: Aroma Perpecahan PSSI, Gagal Total Timnas di SEA Games dan Munculnya Faksi Zainuddin Amali

Sumardji menyatakan bahwa tim yang dibawanya kali ini justru menjadi tim yang paling berat dan penuh tekanan sepanjang kariernya sebagai manajer.

Dari sisi perencanaan, program latihan, hingga fasilitas, semua sudah diperhitungkan dengan matang.

Pemusatan latihan atau TC berjalan lancar. BTN juga turut mencarikan lawan tanding yang memiliki level permainan lebih tinggi seperti Mali dan India.

Secara terbuka, Sumardji membeberkan sejumlah keanehan dan hal yang menurutnya tidak masuk akal di Timnas U-22 Indonesia saat melakoni SEA Games 2025.

“Jujur, ini adalah tim yang paling sulit dan paling berat yang pernah saya bawa. Saya merasa banyak hal tidak masuk akal yang terjadi di SEA Games kali ini. Kenapa? Dari sisi persiapan, menurut saya sudah jauh lebih matang,” ucap Sumardji di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Yang pertama, kami menjalani TC dan uji coba. BTN juga mencarikan lawan yang boleh dikatakan memiliki kualitas lebih baik. Kami memilih Mali dan India untuk uji coba. Lalu, saat di Chiang Mai, fasilitas seperti hotel dan lainnya juga dipersiapkan dengan baik,” katanya.

“Kualitas pemain juga luar biasa. Dulu pemain diaspora tak ikut serta, sekarang mereka ada. Jadi kurang apa lagi? Dari hati saya, harusnya hasilnya baik,” terangnya.

Namun, kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya.

Timnas Indonesia gagal memenuhi target dan tersingkir lebih cepat.

GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar.
GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar. (Dok. PSSI)

Tim Paling Mewah Tapi Hasil Mengecewakan 

Hal ini membuat Sumardji merasa seolah-olah timnya “dijauhkan dari keberuntungan”.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, DPR: Alarm Keras Pemerintah Harus Bertindak Cepat

Sumber: Tribunnews.com
Sumardji
Timnas Indonesia
SEA Games 2025
