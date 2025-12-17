Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Jadwal Timnas Futsal Indonesia menghadapi Malaysia pada lanjutan futsal putra SEA Games 2025 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (17/12/2025).

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
(Ho/Campus League)
AKSI GARUDA - Pivot Timnas Futsal Indonesia, Israr Megantara, dalam pertandingan pembuka SEA Games 2025 kontra Myanmar di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Senin (15/12/2025). Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia. (Instagram Timnas Futsal - 15/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Malaysia di lanjutan grup SEA Games 2025
  • Duel kedua tim yang dijadwalkan pada Kamis (18/12/2025) 16.00 WIB besok, menjadi perjuangan Garuda memperoleh hasil maksimal
  • Timnas Futsal Indonesia sendiri perlu memperbaiki posisi klasemen mereka setelah raupan poin terhenti berkat kekalahan dari Vietnam.

 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia dalam lanjutan fase grup cabang olahraga futsal putra SEA Games 2025.

Duel bertajuk Derby Melayu akan dihelat di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Kamis (18/12/2025) kick-off 16.00 WIB.

Pertandingan terdekat perlu dimanfaatkan oleh tim besutan Hector Souto untuk memperoleh hasil positif.

Perlu diketahui, persaingan perolehan medali emas, perak, dan perunggu dalam cabor futsal putra mengadopsi sistem round robin.

Artinya, setiap tim akan saling berhadapan untuk menentukan posisi terbaik mereka di klasemen akhir.

DUEL BOLA - Pemain Timnas Futsal Indonesia, Ardiansyah Nur, berebut bola dengan pemain Vietnam pada laga cabang olahraga futsal putra SEA Games 2025 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Rabu (17/12/2025). (Instagram FFI - 17/12/2025)
DUEL BOLA - Pemain Timnas Futsal Indonesia, Ardiansyah Nur, berebut bola dengan pemain Vietnam pada laga cabang olahraga futsal putra SEA Games 2025 di Nonthaburi Province Stadium, Thailand pada Rabu (17/12/2025). (Instagram FFI - 17/12/2025) (Federasi Futsal Indonesia)
Perolehan poin Garuda baru saja dihentikan oleh Vietnam pada matchday kedua grup, Rabu (17/12/2025) hari ini.

Timnas Futsal Indonesia kecolongan satu gol melalui skema bola mati terstruktur dari Vietnam pada menit ke-10.

Keunggulan 1-0 Vietnam mampu terjaga berkat penerapan pertahanan rapat yang tak mampu ditembus Timnas Futsal Indonesia.

Bahkan, Garuda tetap buntu ketika telah menerapkan skema power play pada empat menit terakhir pertandingan.

Baca juga: Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Hasil Kekalahan membuat Timnas Futsal Indonesia menjadi ancaman para rivalnya di tabel klasemen.

Evan Soumilena kini tertahan di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 3 poin.

Jumlah perolehan poin Indonesia serupa dengan koleksi Vietnam tepat berada di bawahnya.

Maka, dalam pertandingan terdekat, Timnas Futsal perlu menambah perolehan positif, supaya tidak terlempar dari posisi zona medali.

Adapun pada saat yang bersamaan, Thailand selaku pemuncak klasemen akan menjalani laga sengit menghadapi Vietnam.

Tags:
SEA Games 2025
Futsal SEA Games 2025
Timnas Futsal Indonesia
Malaysia
Jadwal Timnas Futsal Indonesia
Garuda
Klasemen Futsal Putra SEA Games
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
