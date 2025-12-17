Rekap Hasil SEA Games Sepak Bola Putri: Filipina Catat Sejarah, Indonesia Posisi Empat

Ringkasan Berita: Filipina keluar sebagai juara cabor sepak bola putri SEA Games 2025 usai mengalahkan Vietnam

Kemenangan Filipina tercatat sebagai perolehan medali emas pertama sepanjang sejarah

Sementara Timnas Putri Indonesia harus puas finis di posisi empat setelah takluk dari Thailand dalam perebutan medali perunggu.

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil pertandingan terakhir cabang sepak bola putri SEA Games 2025 pada Rabu (17/12/2025).

Di partai final, Filipina keluar sebagai juara setelah mengalahkan Vietnam melalui adu penalti skor 6-5.

Laga kedua tim sendiri berjalan dengan sengit dengan berkesudahan skor kacamata pada waktu normal pertandingan.

Di waktu extra time, kondisi jalannya pertandingan tidak berubah yang memaksa kedua tim harus menentukan gelar juara melalui adu penalti.

Pada momen kali ini, Filipina berhasil mengunci kemenangan usai eksekutor nomor enam gagal melaksanakan tugasnya dengan baik.

Walhasil, Filipina keluar sebagai peraih medali cabor sepak bola putri SEA Games 2025.

Bagi Filipina, catatan tersebut merupakan hal perdana sepanjang keikutsertaan di turnamen.

Filipina sendiri hanya pernah dua kali memperoleh medali perunggu, yaitu pada edisi 1985 di Bangkok dan 2021 di Quang Ninh.

Sementara itu, kekalahan Vietnam memutus rantai positif mereka selama empat partai final beruntun SEA Games.

Golden Stars sendiri masih menjadi tim tersukses, dengan perolehan delapan medali emas, tiga perak, dan dua perunggu.

FINAL SEA GAMES - Laga final sepak bola putri SEA Games 2025 antara Vietnam vs Filipina di Chonburi Stadium pada Rabu (17/12/2025) malam WIB. (VFF - 17/12/2025)

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia harus puas mengakhiri perjalanan mereka di posisi empat turnamen.

Garuda Pertiwi mesti menelan kekalahan skor 2-0 dari tuan rumah Thailand.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang puasa prestasi Timnas Putri Indonesia di cabor futsal putri.

Sebelum edisi kali ini, Timnas Putri Indonesia tercatat dua kali menembus babak semifinal SEA Games.