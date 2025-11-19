Naikkan Level Bisnis Onlinemu dengan Galaxy Z Flip7 dan Gemini AI

TRIBUNNEWS.COM - Kualitas visual produk menjadi faktor penting bagi pelaku usaha online untuk menarik perhatian pembeli. Namun, tidak sedikit yang masih kesulitan menghasilkan foto produk atau mock-up desain yang terlihat profesional karena terbatasnya ide, waktu, dan peralatan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Samsung Galaxy Z Flip7 hadir sebagai partner andalan dalam pembuatan konten bagi siapa pun yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis online. Dengan dukungan teknologi AI on-device “Gemini” dan desain FlexCam yang fleksibel, Galaxy Z Flip7 menjelma menjadi “studio mock-up profesional di sakumu”.

Sekarang, membuat foto produk jernih secara hands-free atau menciptakan mock-up untuk berbagai bentuk produk dapat dilakukan langsung dari ponsel dengan hasil estetik dan premium, tanpa perlu studio atau fotografer profesional.

“Kami paham bahwa bagi para pemula bisnis online, visual merupakan aspek yang paling penting. Visual yang menarik bisa jadi penentu apakah buyer hanya scroll lewat atau berhenti untuk melihat visual yang menarik lalu memutuskan untuk membeli produknya. Karenanya, lewat perpaduan Gemini AI dan fleksibilitas FlexCam di Galaxy Z Flip7, mereka dapat membuat visual berkualitas dengan cara yang lebih mudah dan efisien, mempercepat proses dari ide desain menjadi produk siap jual di etalase digital.” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Baca juga: Bocoran RAM dan Penyimpanan Samsung Galaxy S26 Mulai Terungkap, Ada Peningkatan?

Begini Cara Gemini dan Galaxy Z Flip7 Menjadi Partner Kreatif Andalan Kamu

Gemini Live di Cover Screen Membuat Proses Kreatif Lebih Cepat

Dengan Gemini Live di Cover Screen Galaxy Z Flip7, kamu bisa langsung berinteraksi dengan AI tanpa harus membuka ponsel. Saat ide mulai buntu atau dikejar deadline, fitur ini menjadi solusi cepat untuk menemukan inspirasi visual, mulai dari konsep foto etalase utama hingga ide mock-up produk.

Misalnya, setelah menyelesaikan produksi kaos bertema ‘Kopi Senja’ dan membutuhkan foto produk yang menarik untuk e-commerce, kamu bisa langsung mengaktifkan Gemini Live di Cover Screen Z Flip7 dan memberi perintah, “Beri tiga konsep foto etalase untuk kaos ‘Kopi Senja’ dengan gaya flat-lay estetik, sertakan properti seperti biji kopi dan cangkir keramik.” Dalam sekejap, Gemini akan menampilkan konsep visual lengkap, mulai dari penataan produk, komposisi warna, hingga rekomendasi pencahayaan, sehingga sesi foto menjadi lebih terarah dan profesional.

Proses kreatif pun bisa langsung berlanjut. Setelah konsep foto utama siap, kamu bisa memberi perintah tambahan, misalnya, “Buatkan prompt untuk Gemini Nano ‘Banana’ agar mock-up desain ‘Kopi Senja’ ini diterapkan pada mug hitam.”

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan alur kerja seperti ini, kamu memperoleh ide visual sekaligus mock-up promosi hanya dalam satu sesi dan satu perangkat. Galaxy Z Flip7 bukan sekadar alat komunikasi, tetapi partner kreatif yang membantu mengubah inspirasi menjadi konten siap jual.

FlexCam Mengubah Galaxy Z Flip7 Menjadi Mini Studio Foto di Mana Saja

Dalam dunia bisnis online, foto produk adalah kesan pertama yang menentukan apakah seseorang tertarik membeli atau langsung skip ke produk lain. Visual yang rapi, terang, dan konsisten bisa membuat perbedaan besar antara sekadar dilihat dan benar-benar dibeli.

Di sinilah FlexCam Galaxy Z Flip7 menjadi game changer. Desain lipatnya memungkinkan smartphone ini berfungsi layaknya tripod built-in, memberimu kebebasan untuk eksplorasi berbagai sudut. Kamu bisa mengambil foto dari low-angle untuk kesan megah, eye-level untuk tampilan yang presisi, atau top-down untuk gaya flat-lay yang estetik, semuanya bisa dilakukan seorang diri.

Setelah mendapatkan foto dari berbagai angle dengan kualitas tinggi dan stabil, kamu bisa langsung membawanya ke level selanjutnya, seperti membuat mock-up profesional atau menyempurnakan hasilnya dengan bantuan AI Gemini Nano ‘Banana’. Dengan begitu, FlexCam yang menyediakan materinya, lalu AI yang menyempurnakannya dan semua cukup dari satu perangkat.

Gemini Nano “Banana” Membawa Sentuhan Profesional ke Setiap Foto Produk

Galaxy Z Flip7 memanfaatkan kekuatan AI on-device Gemini Nano “Banana” untuk menyempurnakan setiap foto produk, mulai dari memoles tampilan etalase hingga membuat mock-up produk yang profesional. Misalnya, setelah memotret mug dengan FlexCam, kamu bisa langsung memberikan prompt sederhana kepada Gemini Nano “Banana”: “Jadikan latar belakang foto ini putih bersih dan hilangkan pantulan dari mug. Pastikan permukaannya bersih dan siap untuk penempatan logo.” Dalam waktu singkat, foto produk utama siap diunggah ke etalase toko online kamu.

Proses kreatif bisa dilanjutkan dengan prompt tambahan, misalnya: “Buat mock-up mug yang menampilkan logo tanaman kopi, lalu tambahkan kaos dan hias sekitarnya dengan ornamen estetik bertema kopi seperti biji kopi dan elemen kayu.” Berkat kamera utama 50MP yang menangkap warna dan tekstur asli dengan presisi, setiap hasil olahan AI terlihat natural dan profesional.

Kombinasi kamera beresolusi tinggi dan kecerdasan AI on-device membuat Galaxy Z Flip7 membantu pelaku usaha mempercepat proses kreatif, dari foto mentah hingga materi promosi siap pakai, hanya dalam hitungan menit.

Miliki Galaxy Z Flip7 dan Bawa Bisnis Online Barumu ke Level Selanjutnya!

Semua keunggulan Galaxy Z Flip7 membuat kedua HP lipat ini menjadi partner andalan bagi kamu yang ingin mendigitalisasi bisnismu tanpa ribet atau mahal. Galaxy Z Fold7 hadir di Indonesia dalam opsi 16GB/1TB (Rp34.999.000), 12GB/512GB (Rp31.499.000), dan 12GB/256GB (Rp28.499.000), tersedia dalam warna Blue Shadow, Silver Shadow, dan Jetblack.

Galaxy Z Flip7 hadir dalam varian 12GB/512GB (Rp19.999.000) dan 12GB/256GB (Rp17.999.000) dengan pilihan warna Blue Shadow, Jetblack, Coral-red, dan Mint (online exclusive). Warna Mint hanya bisa dibeli melalui www.samsung.com/id, sehingga kamu bisa menyesuaikan dengan kepribadianmu.

Rasakan pengalaman berkreasi melalui konten promosi untuk bisnis barumu dengan penawaran spesial yang berlaku hingga 10 Desember 2025. Dapatkan berbagai keuntungan menarik dengan total benefit senilai Rp4,2 juta, termasuk akses gratis Google AI Pro selama enam bulan. Bagi yang ingin mencoba HP Lipat terbaru dari Samsung, program trade-in juga tersedia, dan kamu bisa memiliki Galaxy Z Flip7 mulai dari Rp700.000 per bulan dengan cicilan 0 persen hingga 24 bulan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.samsung.com/id.(*)

Baca juga: Ponsel Lipat Tiga Samsung Akan Dirilis Desember 2025, Ini Bocoran Spesifikasi dan Harganya