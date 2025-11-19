Dari Buku Tulis ke AI, UMKM Didorong Beralih ke Solusi Keuangan Terpadu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tantangan klasik UMKM Indonesia dalam mengelola keuangan masih belum terpecahkan: pencatatan manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan.

Riset Business Fitness Index 2024 yang dilakukan OCBC bersama NielsenIQ menunjukkan, 77 persen UMKM masih bergantung pada pencatatan manual, sebuah praktik yang berdampak langsung pada kesehatan finansial bisnis.

Menjawab persoalan ini, PT Mid Solusi Nusantara melalui platform akuntansi Mekari Jurnal menjalin kolaborasi dengan PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC).

Kerja sama ini menghadirkan integrasi antara sistem pencatatan digital dan layanan perbankan modern, dengan tujuan menyederhanakan arus keuangan bisnis sekaligus memperkuat fondasi operasional.

Mekari Jurnal: Dari Pembukuan ke Kendali Bisnis

Mekari Jurnal menawarkan sistem end-to-end yang menghubungkan akuntansi, manajemen rantai pasok, penjualan, hingga laporan otomatis.

Didukung teknologi AI, platform ini membantu pelaku usaha:

Mengotomatisasi pencatatan transaksi

Memantau arus kas dan laba rugi secara instan

Mengelola invoice, pajak, dan laporan keuangan dalam satu sistem

Menghasilkan laporan akurat berbasis data

Mendukung supply chain management secara efektif

Dengan pendekatan ini, Mekari Jurnal bukan sekadar alat pembukuan, melainkan sistem operasional yang memberi visibilitas penuh atas kesehatan finansial bisnis.

OCBC: Perbankan Digital untuk Bisnis Naik Level

Melalui program Nyala Bisnis, OCBC menghadirkan layanan perbankan digital yang fleksibel, mulai dari pembukaan rekening daring, akses transaksi tanpa batas waktu, hingga edukasi finansial lewat Ruang Menyala.

Fokusnya: membantu pelaku usaha tumbuh dengan lebih percaya diri di era digital.

Kolaborasi ini memungkinkan nasabah Nyala Bisnis mengintegrasikan pencatatan keuangan dengan Mekari Jurnal, menciptakan alur kerja yang lebih praktis dan efisien.

Program berjalan hingga 31 Desember 2025, dengan insentif berupa cashback hingga Rp1,2 juta dan gratis satu bulan langganan Mekari Jurnal bagi pengguna baru.

“Kolaborasi lintas ekosistem seperti ini menghadirkan manfaat nyata bagi bisnis di Indonesia. Dengan menggabungkan layanan keuangan OCBC dan teknologi pencatatan Mekari Jurnal, kami ingin memperkuat fondasi operasional agar pebisnis lebih berani naik level,” ujar Sari Kartika, Emerging Business Program Management Division Head OCBC.

“Bagi Mekari, ini langkah penting untuk mendukung pelaku usaha mengelola keuangan lebih praktis. Visi kami sejalan dengan OCBC: memperkuat fondasi bisnis lewat solusi digital yang mudah digunakan,” tambah Michelle Anggraeni, AVP Partnership & Acquisition Mekari.

Kolaborasi Mekari Jurnal dan OCBC bukan hanya soal mempercepat pencatatan atau transaksi, melainkan memberi kendali lebih besar atas arah pertumbuhan bisnis.

Setiap keputusan finansial diharapkan menjadi langkah strategis menuju keberlanjutan.