Xiaomi Catat Laba Rekor, Smart EV Tembus 100 Ribu Unit di Q3 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Xiaomi Corporation (1810.HK) kembali mencetak sejarah pada kuartal ketiga 2025.

Laba bersih setelah penyesuaian melesat 80,9 persen menjadi Rp26,6 triliun (RMB11,3 miliar), jauh melampaui ekspektasi pasar dan menandai rekor tertinggi perusahaan.

Pendapatan konsolidasi mencapai Rp266,4 triliun (RMB113,1 miliar), naik 22,3% dibanding tahun lalu.

Ini sekaligus menjadi kuartal keempat berturut-turut dengan pendapatan di atas Rp235 triliun (RMB100 miliar).

Selama tiga kuartal pertama, Xiaomi sudah meraup Rp801,8 triliun, hampir menyamai total pendapatan setahun penuh 2024.

Smart EV Jadi Bintang Baru

Tonggak paling mencolok datang dari bisnis smart EV.

Untuk pertama kalinya, segmen ini mencatat pendapatan operasional positif sebesar Rp1,6 triliun (RMB0,7 miliar).

Pengiriman mobil listrik Xiaomi menembus 108.796 unit hanya dalam satu kuartal, dengan total lebih dari 260.000 unit sepanjang tahun.

Popularitas SUV premium Xiaomi YU7 bahkan menempatkannya sebagai SUV terlaris di Tiongkok pada Oktober.

Baca juga: Xiaomi 15T Series Mendarat di Indonesia, Tawarkan Kamera Periskop Leica dan Fitur AI Canggih

Smartphone Stabil, Premiumisasi Melesat

Bisnis smartphone tetap solid dengan pendapatan Rp108,3 triliun (RMB46,0 miliar) dan pengiriman global 43,3 juta unit.

Xiaomi mempertahankan posisi tiga besar dunia selama 21 kuartal berturut-turut.

Di segmen premium, seri Xiaomi 17 Pro Max mencatat rekor penjualan pada periode Double 11, menguasai pasar smartphone domestik di atas Rp14 juta.

Segmen IoT dan produk gaya hidup mencatat Rp65 triliun (RMB27,6 miliar), sementara jumlah perangkat AIoT terhubung melampaui 1 miliar unit.

Layanan internet juga mencetak rekor baru dengan pendapatan Rp22,1 triliun (RMB9,4 miliar), naik 10,8% YoY.

Investasi R&D Tertinggi Sepanjang Sejarah

Xiaomi menggelontorkan Rp21,4 triliun (RMB9,1 miliar) untuk riset dan pengembangan pada Q3, naik 52,1% YoY.

Total investasi R&D tahun ini diperkirakan menembus Rp70 triliun, memperkuat posisi Xiaomi sebagai pionir teknologi AI, smart home, dan sistem operasi baru HyperOS 3.