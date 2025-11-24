Paxel Sabet Penghargaan di Ajang Google Play Best of 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri logistik digital Indonesia kembali mendapat sorotan internasional.

Aplikasi pengiriman Paxel meraih penghargaan “Best Everyday Essential” dalam ajang Google Play Best of 2025, sebuah pengakuan atas peran pentingnya dalam keseharian pengguna.

Penghargaan ini menegaskan posisi Paxel sebagai salah satu pionir teknologi pengiriman di Indonesia, yang tak hanya fokus pada layanan cepat seperti Sameday dan Nextday, tetapi juga berani bereksperimen dengan layanan khusus: mulai dari PaxelBig untuk paket besar, PaxelAmplop, loker pintar PaxelBox, hingga layanan rantai dingin Frozen Delivery dan platform kuliner Nusantara PaxelMarket.

Co-founder Paxel, Zaldy Ilham Masita, menyebut capaian ini sebagai buah kepercayaan pengguna.

“Penghargaan dari Google Play bukan sekadar apresiasi, tapi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi agar pengalaman kirim makin mudah dan menyenangkan,” ujarnya.

Langkah Paxel tak berhenti di dalam negeri.

Tahun ini, perusahaan memperluas jangkauan ke Singapura, membuka akses internasional bagi pengguna lewat pendaftaran khusus.

Ekspansi ini menjadi sinyal ambisi Paxel untuk menjadikan logistik digital Indonesia hadir di panggung global.

Selain inovasi layanan, Paxel juga menekankan komitmen pada standar Halal Logistik bersertifikasi, program loyalitas pengguna, dan pemberdayaan UMKM.

Didukung ribuan kurir hero di seluruh Indonesia, Paxel ingin tetap menjadi mitra pengiriman yang bisa diandalkan di setiap momen penting.