Konferensi MyRepublic Rocket Week 2025 Hadirkan Tokoh Teknologi dan Kreator Inspiratif Indonesia

Mengusung semangat kolaborasi digital, MRW25 menjadi wadah inspirasi bagi kreator, pendidik, pengusaha, dan komunitas.

Editor: Brand Creative Writer
Konferensi MyRepublic Rocket Week 2025 Hadirkan Tokoh Teknologi dan Kreator Inspiratif Indonesia
HO/IST
Konferensi MyRepublic Rocket Week 2025 dibuka oleh Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian kegiatan MyRepublic Rocket Week 2025 (MRW25) berlanjut dengan sukses melalui sesi konferensi dan workshop yang menghadirkan para tokoh inspiratif di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi digital, dan industri kreatif. 

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia membuka kegiatan bertajuk Roketin Generasi Tunas Digital ini didampingi Franky Oesman Widjaja, Board of Directors Sinar Mas, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fondasi transformasi digital nasional.

“Pemerintah terus mendorong perluasan konektivitas agar lebih banyak keluarga Indonesia dapat menikmati internet yang cepat, stabil, dan terjangkau. Upaya ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga investasi pada kualitas hidup masyarakat dari pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi,” kata Menteri Komunikasi dan Digital.

Sementara Board of Sinar Mas, Franky Oesman Widjaja menyampaikan, “Program ini adalah bentuk kolaborasi lintas sektor – antara pemerintah, penyedia layanan internet, sekolah, dan komunitas – dalam membangun ruang digital yang aman, produktif, dan berdaya saing bagi generasi muda Indonesia. Percepatan transformasi digital ini hanya dapat terwujud bila kita bergerak bersama. Capaian bersama hari ini bukan akhir, melainkan tonggak untuk berkontribusi lebih besar lagi menuju ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.”

Ruang Inspirasi untuk Semua Generasi Digital
Sebagai bagian dari misi “Unlock Your Digital Potential”, MRW25 menghadirkan lima workshop tematik yang dikurasi khusus untuk berbagai segmen komunitas digital Indonesia.

Sesi MyRep Creator membahas bagaimana proses industri media dan konten digital terbentuk dari ide hingga ke layar penonton dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan teknologi, sementara MyRep Edu berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran digital yang adaptif dan interaktif.

Di sisi lain, MyRep Trader menghadirkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya trading berbasis kecepatan dan strategi praktis, sedangkan MyRep Preneur memberikan wawasan praktis agar pelaku usaha dapat menguasai penjualan online dengan kekuatan digital.

Melengkapi rangkaian kegiatan tersebut, MyRep Gamer akan diselenggarakan pada 22 November 2025 di Taman Literasi Blok M, menghadirkan pengalaman langsung bagi para gamer dan industri gaming mengenai strategi monetisasi untuk pertumbuhan ekosistem digital.

“Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa yang dapat berkembang ketika didukung oleh teknologi yang tepat. Melalui inovasi digital, berbagai industri dapat tumbuh dan beradaptasi menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. MyRepublic Rocket Week 2025 menjadi wujud nyata dari semangat Unlock Your Digital Potential — ruang kolaborasi bagi kreator, pendidik, dan pelaku usaha untuk bersama-sama membangun ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia.

Dalam setiap sesi, para pembicara menyoroti bagaimana teknologi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan industri. Secara keseluruhan diskusi mengerucut pada satu pesan utama: kolaborasi adalah kunci untuk mempercepat inovasi digital di Indonesia.

Kesuksesan MRW25 juga tidak lepas dari dukungan berbagai sponsor dan mitra strategis yang berperan penting dalam membangun ekosistem digital nasional.

Acara MRW25 disponsori oleh Fiberhome, ZTE, Huawei, Mandiri, YOFC, ZTT, Raja Besi, Corning, SJA dan didukung oleh Vidio, CNBC Indonesia, Furukawa, Mahakarya Pictures, UniPin, Eka Tjipta Foundation, PRIMA, PUBG Mobile, Tzu Chi Sinar Mas serta bekerja sama dengan APJII, APJATEL, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

MyRepublic Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada para media partner yang turut mendukung kesuksesan acara ini, Berita Satu, Bisnis Cirebon, BTV, Cak Investment Club, CNBC, Detik, Futureloka, GGWP, Infobrand, Investor Daily, Iswara, JKT Creative Event, Kompas TV, Komunitas Gamer Indonesia, Konser FYP, Kontan, Medcom, Place to Go Concert, Radio Sonora, Selular ID, Seputar Game, Suara Pembaharuan, Tribunnews, The Rockin Life.

Membangun Momentum Digital Indonesia
Dengan antusiasme peserta yang hadir secara langsung maupun virtual, sesi konferensi dan workshop MRW25 menegaskan peran MyRepublic Indonesia sebagai penggerak inovasi dan kolaborasi digital di Indonesia.

Melalui inisiatif seperti ini, MyRepublic Indonesia berharap dapat terus menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk belajar, berbagi, dan menumbuhkan potensi di dunia digital — sejalan dengan visinya untuk membangun masa depan konektivitas yang cepat, cerdas, dan berdampak positif bagi bangsa.

Tags:
My Republic
Konferensi
teknologi
Tribunnews
