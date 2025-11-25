Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Selasa 25 November 2025, Klaim Hadiahnya Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Pemain Free Fire (FF) dapat menukar kode redeem terbaru hari ini, Selasa (25/11/2025).

Kumpulan kode redeem bisa ditukar dengan berbagai hadiah gratis dari Garena yang bisa digunakan ketika bermain FF.

Kata kode redeem berasal dari bahasa Inggris redeem code, artinya sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.

Ada beberapa kode redeem terbaru yang masih aktif untuk diklaim.

Kode redeem Free Fire diklaim di laman reward.ff.garena.com secara gratis.

Tersedia rewards atau hadiah seperti skins, diamonds, voucher, koin, bundles, dan item-item gratis lainnya.

Cek masa berlaku kode redeem dan servernya sebelum melakukan penukaran.

Kumpulan kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.

Kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada Selasa, 25 November 2025, dikutip dari indiatimes.com:

NRD8L6Y7M4E29U1

CT6P42J7GRH50Y8

YW2B64F7V8DHJM5

VQRB39SHXW10IM8

ZRJAPH294KV5

MCPW2D1U3XA3

X99TK56XDJ4X

4PAS6TQ87CXMLNV

Cara Klaim Kode Redeem FF Secara Online:

Pertama buka laman resmi reward.ff.garena.com. Login ke akun sosial media Facebook, Google, Twitter, atau ID Apple, untuk menautkan akun FF. Kemudian, pilih kode redeem FF yang ingin ditukar. Setelah itu, salin dan tempel kode redeem FF di kolom penukaran kode yang disediakan. Klik link yang diberikan tersebut untuk dapatkan hadiahnya. Jika hadiahnya berhasil diklaim, maka hadiah akan langsung masuk ke akun pemain secara otomatis.

Game Free Fire

Free Fire ini adalah game yang dikembangkan oleh Dots Studio yang diterbitkan Garena.

Permainan Free Fire bisa dimainkan di ponsel Android maupun iOS,

Dikutip dari laman resmi garena.com, game ini sudah ada sejak 2017 lalu.

Game FF merupakan permainan tembak menembak dengan pemain lain yang saling terhubung secara online.

Pemain FF berusaha menyerang dan juga memenangkan permainan untuk mendapatkan poin kemenangannya.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)