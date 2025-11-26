realme C85 Pro, Smartphone Baterai Ultra 7000mAh dan Tahan Air Ultra IP69 Pro

TRIBUNNEWS.COM - Pasar smartphone kelas 2 dan 3 juta kembali ramai dengan kehadiran realme C85 Pro, perangkat yang tidak hanya membawa baterai super besar 7000mAh, tetapi juga menyandang sertifikasi tahan air tertinggi di dunia IP69 Pro, sekaligus menjadi smartphone pertama yang mencatat GUINNESS WORLD RECORDS™ untuk ketahanan air ekstrem.

Dengan slogan "Baterai Ultra, Tahan Air Ultra", realme C85 Pro memadukan daya tahan luar biasa dengan performa mumpuni dan desain premium, menjadikannya pilihan tepat untuk anak muda aktif yang gemar berpetualang di luar ruangan.

Mari kita bahas lebih dalam mengapa realme C85 Pro layak disebut "Outdoor AI Partner" terbaik di kelasnya.

IP69 Pro Berikan Perlindungan Tertinggi dan Rekor Dunia

realme C85 Pro mencatat sejarah sebagai smartphone pertama di dunia dengan IP69 Pro, yang mencakup empat standar perlindungan tertinggi sekaligus: IP69K, IP69, IP68, dan IP66. IP rating ini adalah jenis IP rating terbaru dan punya level tahan air yang lebih ekstrem bahkan level industri.

Dengan IP rating ini, perangkat mampu bertahan dari semprotan air bertekanan tinggi, uap panas industri, hingga perendaman di air selama 60 hari pada kedalaman 0,5 meter. Bahkan, realme juga membuktikan ketangguhannya melalui uji rekor dunia dengan melibatkan 280 peserta secara serentak dalam pengujian tahan air, menjadikannya simbol ketahanan baru di industri smartphone.

Bahkan, realme C85 Pro juga sudah aman jika tidak sengaja terjatuh ke air mendidih atau dengan suhu 100°C. Hal ini berkat adanya IP69K yang baru pertama kali diperkenalkan ke Indonesia.

Tak hanya itu, realme C85 Pro tahan terhadap 36 jenis cairan, mulai dari air hujan, air laut, kopi, susu, hingga minuman berkarbonasi dan bahan rumah tangga seperti sabun atau minyak goreng. Dengan begitu, pengguna tak perlu khawatir saat perangkat terkena tumpahan minuman atau digunakan di kondisi ekstrem seperti hujan deras, pantai, hingga dapur.

7000mAh Titan Battery, Daya Tahan Super untuk Aktivitas Seharian Penuh

Sektor baterai menjadi kekuatan utama realme C85 Pro. Kapasitas 7000mAh Titan Battery menghadirkan daya tahan luar biasa, memungkinkan pemakaian seharian penuh dan masih menyisakan 50 persen baterai di malam hari.

Bahkan dengan hanya 1?terai, pengguna masih bisa melakukan panggilan selama 37 menit atau standby hingga 9,8 jam, berkat sistem AI Power Saving yang efisien.

realme juga membekali perangkat ini dengan teknologi Bionic Repair, yang memperbaiki lapisan pelindung internal baterai secara berkelanjutan untuk menjaga kesehatan baterai hingga 6 tahun. Selain itu, fitur Bypass Longevity Charging memastikan perangkat tetap dingin saat diisi daya dalam kondisi panas atau saat digunakan untuk navigasi dan streaming.

Dan untuk pengisian, 45W Fast Charge mampu mengisi 50?terai hanya dalam 30 menit. Tak ketinggalan, fitur 10W Reverse Charge memungkinkan realme C85 Pro berfungsi sebagai power bank untuk mengisi perangkat lain seperti smartwatch atau earphone.

Military-Grade Shock Resistance Tangguh Seperti Armor

realme C85 Pro juga lulus uji ketahanan militer MIL-STD-810H. Dengan struktur internal ArmorShell dari aluminium alloy berkekuatan tinggi, ponsel ini mampu menahan beban hingga 25kg tanpa melengkung dan telah melewati lebih dari 14.000 uji micro-drop serta 130+ uji ketahanan ekstrem.

Hal ini menjadikannya salah satu perangkat paling tangguh di kelas menengah. Cocok untuk pengguna yang aktif di luar ruangan, traveller, hingga pekerja lapangan yang membutuhkan ponsel yang benar-benar tahan banting.

120Hz AMOLED 4000nits: Terang Maksimal, Mulus di Segala Kondisi

Layarnya menjadi salah satu yang terbaik di kelas harga Rp2-3 jutaan. realme C85 Pro hadir dengan layar AMOLED 6,8 inci beresolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz yang menghadirkan transisi super mulus saat scrolling atau bermain gim.

Kecerahan puncaknya mencapai 4000nits, menjadikannya layar paling terang di segmennya, sehingga layar tetap terlihat jelas meski di bawah terik sinar matahari. Selain itu, layar ini mendukung AI Outdoor Mode dan tetap responsif meskipun disentuh dengan tangan basah atau berminyak.

Snapdragon 685 + 24GB dengan Dynamic RAM untuk Performa Lancar

Di balik performanya, realme C85 Pro ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 6nm, dengan dukungan RAM hingga 24GB (8GB fisik + 16GB virtual) dan penyimpanan internal hingga 256GB, pengguna dapat membuka banyak aplikasi tanpa hambatan.

realme juga menanamkan sistem pendingin VC Cooling dan GT Mode untuk performa gaming yang stabil, sementara fitur AI Boost mengoptimalkan daya dan memori agar tetap lancar meski setelah penggunaan jangka panjang.

Kamera dan Fitur AI Cerdas untuk Kehidupan Modern

realme C85 Pro dibekali kamera utama 50MP dengan aperture besar f/1.8 yang mampu menangkap detail lebih kaya, serta mendukung perekaman video hingga 1080p 60fps untuk hasil yang tampak lebih halus saat merekam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kamera depan 8MP juga telah mendukung AI Livephoto agar momen selfie terasa lebih hidup.

lihat foto Sample foto dari kamera realme C85 Pro

realme C85 Pro ikut membawa berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan yang membuatnya semakin seru digunakan:

AI Edit Genie: memungkinkan pengguna mengedit foto hanya dengan perintah suara.

AI Editor: hadir dengan fitur AI Eraser, AI Unblur, dan AI Ultra Clarity untuk mempercantik hasil foto hanya dengan satu tap.

AI Smart Loop & Circle to Search: mengefisienkan multitasking, memungkinkan pencarian cepat hanya dengan highlight objek di layar.

AI Outdoor Mode & 400% UltraBoom Speaker: meningkatkan pengalaman luar ruangan, memperkuat suara hingga 4x lebih kencang, dan memperbaiki koneksi jaringan hingga 22% lebih cepat di area terbuka.

Desain Light Feather, Elegan, Futuristik, dan Responsif

Dari segi tampilan, realme C85 Pro tampil menawan dengan desain Light Feather yang ramping dan elegan, tersedia dalam dua pilihan warna: Peacock Green dan Parrot Purple

Bagian belakangnya dihiasi Pulse Light dengan 9 warna yang menyala secara interaktif saat notifikasi masuk, panggilan, atau musik diputar, memberikan sentuhan futuristik khas realme.

realme UI 6.0 berbasis Android 15 juga membawa pengalaman visual yang halus dan modern dengan desain Fluid Glass, ikon 3D, serta fitur praktis seperti Shake to Launch untuk mengaktifkan kamera atau senter hanya dengan menggoyangkan ponsel.

Kesimpulan

realme C85 Pro bukan sekadar ponsel tangguh, tapi partner cerdas dan andal untuk gaya hidup outdoor modern. Dengan kombinasi 7000mAh Titan Battery, sertifikasi IP69 Pro, layar AMOLED 4000nits, dan AI yang kaya fitur, realme C85 Pro menghadirkan keseimbangan ideal antara kekuatan, kecerdasan, dan kenyamanan.

Sebagai smartphone pertama di dunia yang mencatat rekor GUINNESS WORLD RECORDS™ untuk ketahanan air, realme C85 Pro menetapkan standar baru di kelas Rp2-3 jutaan. Kuat di luar, cerdas di dalam, dan siap menemani setiap petualangan penggunanya.

Perangkat ini hadir dalam dua opsi memori: varian 8GB+128GB dibanderol dengan harga Rp2.999.000, sementara varian 8GB+256GB dapat dimiliki dengan harga Rp3.299.000.

Selama periode penjualan perdana 28 November 2025 mulai pukul 00:00 WIB, setiap pembelian realme C85 Pro bisa mendapatkan bonus berupa realme Buds T110 secara gratis*. realme C85 Pro tersedia melalui berbagai kanal penjualan favorit salah satunya Shopee (8GB+16GB*|128GB & 8GB+16GB*|256GB).

