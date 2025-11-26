realme C85 Series Hadir di Indonesia, Tawarkan IP69 Pro dan Durabilitas Terdepan di Kelas 2–3 Jutaan

TRIBUNNEWS.COM – realme, brand Pilihan Anak Muda, resmi meluncurkan realme C85 Series di Indonesia, menghadirkan dua produk terbaru di lini C Series: realme C85 Pro dan realme C85.

Mengusung kombinasi Baterai Ultra 7000mAh dan Tahan Air Ultra IP69 Pro pertama di dunia di kelas harga 2 & 3 jutaan, realme C85 Series menetapkan benchmark baru waterproof dan durability yang belum pernah ada sebelumnya di segmen harga ini.

Dengan menghadirkan ketahanan air berlevel industri serta struktur bodi berstandar militer, realme C85 Series dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia yang aktif, sering beraktivitas di luar ruangan, maupun pekerja lapangan. Di mana membutuhkan smartphone yang benar-benar dapat diandalkan dalam berbagai kondisi ekstrem, seperti panas, tanah, debu, kelembapan, hingga paparan cairan.

Keunggulan ini berhasil dibuktikan secara global melalui pencapaian GUINNESS WORLD RECORD™ untuk kategori “Most People Performing a Mobile Phone Water-Resistance Test Simultaneously”, sebuah verifikasi resmi atas ketangguhan waterproof IP69 Pro yang dibawa C85 Series.

Salah satu daya tarik terbesar dari realme C85 Series adalah hadirnya fitur tahan air IP69 Pro, standar ketahanan air tertinggi yang pernah dibawa smartphone pada rentang harga ini. IP69 Pro menyatukan empat standar industri sekaligus: IP69K, IP69, IP68, dan IP66. Kombinasi tersebut membuat perangkat mampu bertahan dari:

1. Tahan Semburan Air Panas Bertekanan Tinggi (IP69K)

Urusan daya tahan makin sempurna berkat keberadaan IP69K, jenis IP rating terbaru dan punya tingkat ketahanan air yang lebih ekstrem bahkan level industri. Kali pertama hadir di Indonesia melalui realme C85 Series.

Hal ini membuatnya tahan air panas hingga 100°C, bahkan proses steam cleaning yang biasa digunakan di pabrik makanan dan manufaktur. Ketahanan ini sangat relevan untuk pekerja gudang, tambang, bengkel, kuliner, sampai petugas outdoor yang sering terpapar air panas, uap, cairan, hingga suhu ekstrem.

2. Perendaman dalam Air (IP69 & IP68)

realme C85 Series dapat bertahan dalam kondisi terendam hingga 1 meter dan bahkan diuji mampu bertahan 60 hari dalam rendaman 0,5 meter. Cocok untuk diajak aktivitas di sungai, hujan deras, hingga kolam dangkal.

3. Ketahanan Terhadap 36 Jenis Cairan

Mulai dari air sungai, susu, minyak, kopi, es teh, jus buah, kecap, kuah sup, hingga bensin, semuanya telah diuji untuk memastikan perangkat aman dari kerusakan yang umum terjadi dalam aktivitas sehari-hari.

Pencapaian GUINNESS WORLD RECORD™ semakin menegaskan bahwa sertifikasi ini bukan sekadar klaim, tetapi sudah diuji dan dibuktikan secara massal dan terukur.

“realme C85 Series kami hadirkan terutama untuk pekerja lapangan di Indonesia yang membutuhkan smartphone tahan banting, tahan air panas, tahan jatuh, baterai awet, dan tetap kuat saat digunakan di bawah terik matahari,” jelas Krisva Angnieszca, Public Relations Lead realme Indonesia.

“Dengan tahan air ultra IP69 Pro dan baterai ultra 7000mAh, pengguna dapat beraktivitas secara produktif dan aman tanpa rasa khawatir dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.

realme C85 Pro – Varian Tertinggi untuk Pengguna yang Butuh Level Pro

realme C85 Pro hadir sebagai varian tertinggi dalam seri ini, mengedepankan kombinasi IP69 Pro dan 7000mAh Titan Battery, yang mendukung 45W Fast Charge serta 10W Reverse Charge.

Kapasitas baterai sebesar ini memberikan ketahanan panjang bagi pengguna dalam bekerja sepanjang hari, sehingga tetap tersisa daya bahkan setelah pemakaian navigasi GPS, komunikasi, konsumsi hiburan, hingga telepon dengan durasi panjang.

Fitur Reverse Charge memungkinkan perangkat digunakan sebagai pengisi daya untuk smartphone atau perangkat pendukung lain seperti TWS dan wearables, memberikan rasa aman lebih ketika berada jauh dari colokan listrik.

Untuk mendukung aktivitas di luar ruangan, realme C85 Pro dilengkapi layar AMOLED 120Hz dengan tingkat kecerahan hingga 4000 nits, menjadikannya layar paling terang di kelasnya. Layar ini memberikan visibilitas optimal ketika digunakan di luar ruangan di bawah paparan sinar matahari langsung.

Teknologi Wet & Oil Touch memastikan layar tetap responsif meskipun jari pengguna basah, berkeringat, atau berminyak, mendukung skenario pekerjaan yang sering kali tidak ideal.

Dalam hal fotografi, realme C85 Pro mengemas kamera AI utama 50MP yang didukung kemampuan pemrosesan kecerdasan buatan generasi terbaru seperti AI Edit Genie yang memungkinkan pengguna melakukan proses editing hanya dengan perintah suara, AI Eraser untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan dalam gambar, AI Ultra Clarity untuk meningkatkan ketajaman foto saat low-light, hingga AI Unblur untuk memperbaiki foto yang buram akibat pergerakan.

realme C85 Pro juga didukung oleh fitur Next AI seperti AI Netpilot yang meningkatkan kekuatan sinyal hingga 200 persen di lokasi dengan jaringan lemah serta AI Outdoor Mode yang menjaga tampilan layar dan performa tetap mulus pada kondisi panas ekstrem.

Tidak ketinggalan konektivitas NFC, yang membuat aktivitas sehari-hari seperti transaksi dan koneksi perangkat menjadi jauh lebih praktis, tanpa perlu menyentuh tombol atau mengisi data secara manual.

realme C85 – Andalan Terbaik di Harga 2 Jutaan

Untuk pengguna yang mengutamakan durabilitas dan daya tahan dengan harga lebih bersahabat, realme C85 juga menghadirkan dua keunggulan utama yang sama seperti varian Pro, yakni IP69 Pro dan 7000mAh Titan Battery dengan dukungan 45W Fast Charging dan 10W Reverse Charging.

Hal ini membuat realme C85 menjadi pilihan smartphone yang memasok performa tahan lama bagi pekerja dengan jam panjang, seperti kurir dan mekanik yang membutuhkan daya tahan seharian tanpa kompromi.

Dari sektor ketahanan daya, realme C85 memanfaatkan AI Power Saving yang mampu memberikan tambahan hingga 400mAh setiap kali perangkat terisi penuh, memberikan efisiensi maksimal untuk pemakaian padat sepanjang hari. Dukungan baterai ini menjadikannya sebagai salah satu smartphone paling hemat energi pada kategori harga 2 jutaan.

realme C85 juga dilengkapi layar 144Hz dengan tingkat kecerahan 1200 nits, memberikan pengalaman visual yang halus saat bernavigasi maupun bermain gim ringan serta tetap nyaman digunakan di berbagai kondisi cahaya, termasuk di bawah sinar matahari.

Teknologi Wet & Oil Touch juga tersedia pada varian ini, memastikan layar tetap responsif di berbagai kondisi penggunaan lapangan. realme C85 turut membawa konektivitas NFC yang memberikan kepraktisan, misal saat ingin mengisi ulang kartu uang elektronik.

Baik realme C85 Pro maupun realme C85 dilengkapi dengan struktur military-grade shock resistance yang menjamin ketahanan fisik luar biasa di lingkungan kerja berat atau aktivitas lapangan.

Perangkat ini telah melewati lebih dari 130 uji kualitas ekstrem, termasuk 14.000 kali uji jatuh mikro, 20.000 kali uji cabut-pasang konektor USB, serta uji suhu dari -20°C hingga 75°C, memastikan smartphone tetap berfungsi optimal meskipun di suhu ekstrem atau setelah benturan berulang.

Frame bodi berbahan aluminium alloy yang diperkuat dengan struktur peredam benturan ala airbag membuat realme C85 Series mampu bertahan saat terjatuh dari saku, terhimpit peralatan berat di lapangan, atau digunakan di lingkungan yang penuh debu dan getaran.

Kedua model mengusung desain Light Feather Design dengan finishing kilau soft seperti bulu burung eksotis yang menjadi inspirasi warnanya. realme C85 Pro tersedia dalam dua pilihan warna yaitu: Peacock Green dan Parrot Purple. Sedangkan realme C85, tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu: Swan Black, Kingfisher Blue, dan Parrot Purple.

Fitur Pulse Light pada modul kamera mampu memberikan efek cahaya 9 warna untuk notifikasi, menambah kesan modern dan stylish.

Harga & Ketersediaan

Kunjungi www.realme.com/id dan ikuti akun media sosial resmi realme Indonesia untuk selalu terupdate dengan informasi mengenai produk, layanan, dan promo terkini dari realme untuk pasar Indonesia.

