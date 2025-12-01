Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 1 Desember 2025, Buruan Klaim Primogems & Hero’s Wit Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki awal Desember 2025, HoYoverse kembali menghadirkan kabar gembira bagi jutaan pemain Genshin Impact di seluruh dunia.

Hari ini, Senin 1 Desember 2025, developer resmi merilis kode redeem terbaru yang dapat diklaim untuk memperoleh berbagai hadiah gratis seperti Primogems, Mora, Hero’s Wit, dan item eksklusif lainnya.

Kode redeem Genshin Impact terbaru 1 Desember 2025 menjadi salah satu momen yang paling ditunggu setiap bulan.

Karena memberikan kesempatan bagi para Traveler untuk memperkuat tim, menambah sumber daya, dan mempersiapkan diri menghadapi update konten maupun event besar yang biasanya hadir menjelang akhir tahun.

Kode redeem Genshin Impact bukan sekadar bonus, melainkan bagian dari strategi HoYoverse untuk menjaga antusiasme komunitas.

Primogems yang bisa digunakan untuk gacha karakter dan senjata, Mora untuk upgrade artefak serta talenta, hingga Hero’s Wit untuk meningkatkan level karakter, hadiah ini sangat membantu pemain dalam perjalanan mereka di dunia Teyvat.

Selain itu, kode redeem Genshin Impact terbaru 1 Desember 2025 juga memiliki batas waktu klaim dan kuota tertentu, sehingga pemain disarankan segera menukarkannya agar tidak kehilangan kesempatan emas.

Menariknya, kode redeem Genshin Impact terbaru kali ini hadir di tengah rumor update besar yang akan membawa karakter baru dan event spesial akhir tahun.

Hal ini membuat kode redeem Genshin Impact terbaru 1 Desember 2025 semakin penting, karena dapat menjadi modal awal bagi Traveler untuk mempersiapkan strategi tim dan memperkuat koleksi mereka.

Pastikan pemain segera klaim kode redeem Genshin Impact terbaru 1 Desember 2025 agar tidak ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan Primogems dan item penting lainnya yang akan mendukung petualanganmu di Teyvat.

Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 1 Desember 2025

Berikut daftar kode redeem Genshin Impact terbaru 1 Desember 2025, merangkum dari berbagai sumber sebagai berikut.

MBEYNDLU3WGZ

0FQBAJNXCUFU

4S5RTSV3P5CC

AOZJ2TD5FZPV