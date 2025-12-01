Marketplace Gaming Indonesia Jajaki Pasar Luar Negeri 

Ringkasan Berita: Marketplace gaming asal Indonesia, itemku, menjajaki pasar luar negeri setelah hampir satu dekade lebih menggarap pasar lokal.

Strategi go international juga diharapkan bisa menciptakan peluang ekonomi baru bagi para seller dan pelaku industri gaming.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marketplace gaming asal Indonesia, itemku, menjajaki pasar luar negeri setelah hampir satu dekade lebih menggarap pasar lokal di Indonesia.

CEO itemku, Prasetya Setiawan, mengatakan, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam kategori gaming digital, ekspansi internasional menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk membangun kehadiran di lebih banyak negara.

Strategi ini juga dijalankan bersamaan dengan upaya menyatukan gamer global dalam satu platform pertukaran yang andal, aman dan kompetitif dari sisi harga.

“Selama bertahun-tahun, kami melihat industri gaming terus berkembang dan menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi gamer, kreator dan seller. Di Indonesia, itemku tumbuh sebagai marketplace gaming terbesar dengan ekosistem yang sehat, transparan, dan aman," ujarnya dikutip Senin, 1 Desember 2025.

Prasetya menambahkan, strategi ke pasar internasional membawa misi agar para gamer di seluruh dunia dapat membeli kebutuhan digital mereka dengan cepat, dengan harga terbaik, dan dengan perlindungan maksimal terhadap risiko transaksi.

"Kami ingin mendemokratisasi akses terhadap ekonomi gaming global," kata dia. Ekspansi ke market internasional ini juga diharapkan bisa menciptakan peluang ekonomi baru bagi para seller dan pelaku industri gaming.

"Dengan mempertemukan gamer dari berbagai negara dalam satu platform, itemku berharap dapat memperluas ekonomi digital yang selama ini banyak berpusat di marketplace luar negeri," jelasnya.

Perusahaan juga mengonfirmasi bahwa ekspansi ini akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen utama di pasar Indonesia.

Layanan lokal akan terus diperkuat melalui penambahan pilihan pembayaran domestik, peningkatan layanan pelanggan, dan perluasan kategori gaming.

Produk yang selama ini digarap adalah pembelian voucher game, item, akun dan gift card.

Platform ini didirikan tahun 2014 dan tumbuh pesat dengan dukungan komunitas gamer yang semakin berkembang. Model marketplace ini menawarkan berbagai kebutuhan gaming mulai dari Mobile Legends, Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, Genshin Impact, Fortnite, Steam, PlayStation Network, Xbox dan Nintendo eShop. (tribunnews/fin)