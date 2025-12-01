Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ibu Zaman Now Wajib Melek Teknologi Demi Pola Asuh yang Tepat, Jangan Asal Memanfaatkan AI

Kehadiran teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), kini menjadi 'teman baru' dalam pengasuhan.

Penulis: Anita K.W
Editor: Erik S
zoom-in Ibu Zaman Now Wajib Melek Teknologi Demi Pola Asuh yang Tepat, Jangan Asal Memanfaatkan AI
Shutterstock
ILUSTRASI POLA ASUH ANAK- Era teknologi saat ini membawa perubahan besar dalam cara orangtua menerapkan pola asuh untuk anak. Psikolog Ayoe Soetomo, M.Psi, menegaskan bahwa AI memang bisa menjadi co-partner dalam parenting, tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya. 
Ringkasan Berita:
  • Kehadiran teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), kini menjadi 'teman baru' dalam pengasuhan
  • AI memang bisa menjadi co-partner dalam parenting, tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya
  • Tantangan kesehatan anak di Indonesia masih kompleks mulai dari stunting akibat gizi kronis, cakupan vaksin yang belum merata, hingga rendahnya kesadaran terhadap penyakit menular

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Era teknologi saat ini membawa perubahan besar dalam cara orangtua menerapkan pola asuh untuk anak.

Kehadiran teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), kini menjadi 'teman baru' dalam pengasuhan.

Namun demikian, para ahli mengingatkan, orangtua harus tetap kritis dan bijak dalam memanfaatkannya.

Baca juga: Pentingnya Pola Asuh Agar Anak Tak Jadi Target Rekrutmen Kelompok Teror

Psikolog Ayoe Soetomo, M.Psi, menegaskan bahwa AI memang bisa menjadi co-partner dalam parenting, tetapi tidak bisa menggantikan peran manusia sepenuhnya.

“Setiap anak punya kondisi unik. Untuk hal-hal ringan, sah-sah saja bertanya ke AI. Tapi kalau sudah menyangkut masalah emosional yang dalam, penanganannya harus tailor made dan langsung ke ahli,” jelas Ayoe saat ulang tahun ke-8, Teman Bumil di Jakarta belum lama ini.

Informasi yang disajikan bersumber dari pakar kompeten, sehingga orangtua tidak perlu khawatir tersesat oleh konten yang tidak jelas.

Dokter spesialis anak, dr. Melia Yunita SpA, menambahkan tantangan kesehatan anak di Indonesia masih kompleks.

Mulai dari stunting akibat gizi kronis, cakupan vaksin yang belum merata, hingga rendahnya kesadaran terhadap penyakit menular.

“Bahkan untuk hal sederhana seperti dosis susu formula, ada orangtua yang bertanya ke AI dan jawabannya sering tidak tepat. Di sinilah pentingnya platform parenting yang kredibel sebagai informasi awal sebelum konsultasi langsung ke dokter,” ujarnya.

Baca juga: Permasalahkan Pola Asuh Tengku Dewi, Andrew Andika Akan Ambil Alih Hak Asuh Anak?

Survei yang dilakukan menunjukkan salah satu ketakutan terbesar orangtua di masa kini adalah menghadapi perubahan dunia yang serba cepat dan serba digital.

“Tantangan yang akan dihadapi orangtua jauh lebih berat dan ini terbukti dengan sebagian ibu yang merasa khawatir dengan perubahan lingkungan sosial anak, yang berdampak pada pergaulan mereka," kata VP PT Global Urban Esensial, Mohamad Salahuddin. 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
artificial intelligence
Psikolog Ayoe Soetomo
pola asuh
