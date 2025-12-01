Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Cara Buat Spotify Wrapped 2025, Mulai Bisa Diakses Pekan Ini

Spotify kembali menghadirkan fitur kaleidoskop yang diberi nama Spotify Wrapped pada akhir tahun 2025 ini.

Penulis: Bobby W
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Cara Buat Spotify Wrapped 2025, Mulai Bisa Diakses Pekan Ini
Tribunnews.com
SPOTIFY WRAPPED 2025 - Teaser Spotify Wrapped 2025, fitur kaleidoskop musik tahunan dari Spotify ini mulai bisa diakses pada pekan ini 

TRIBUNNEWS.COM - Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Spotify kembali menghadirkan fitur kaleidoskop yang diberi nama Spotify Wrapped pada akhir tahun 2025 ini.

Spotify Wrapped sendiri adalah fitur tahunan dari Spotify yang biasanya dirilis pada akhir November atau awal Desember yang merangkum kebiasaan mendengarkan musik pengguna selama satu tahun penuh.

Fitur ini menampilkan data personal seperti: Lagu yang paling sering diputar, Artis favorit sepanjang tahun, genre musik yang paling dominan, hingga total menit mendengarkan musik

Selain itu, Spotify Wrapped juga kerap menghadirkan fakta unik terkait pola pendengaran pengguna seperti misalnya “kamu termasuk 0,1 persen pendengar teratas artis X”

Wrapped sendiri pertama kali muncul pada tahun 2016 dengan nama “Year in Music”, kemudian berganti nama menjadi “Wrapped” mulai 2017.

Sejak 2019, Spotify mulai menambahkan elemen visual yang sangat estetik dan mudah dibagikan di Instagram Stories, yang membuatnya menjadi fenomena viral setiap tahunnya.

Hingga 2024–2025, Wrapped sudah menjadi salah satu kampanye pemasaran musik terbesar di dunia, bahkan sering trending di media sosial.

Wrapped sendiri hingga berita ini diunggah belum dirilis secara resmi oleh Spotify.

Namun demikian fitur ini diprediksikan akan segera meluncur pada pekan pertama Desember seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini merujuk pada waktu perilisan di tahun-tahun sebelumnya dengan detail sebagai berikut:

  • 6 Desember 2018 → Kamis
  • 5 Desember 2019 → Kamis
  • 1 Desember 2020 → Selasa
  • 1 Desember 2021 → Rabu
  • 30 November 2022 → Rabu
  • 29 November 2023 → Rabu
  • 4 Desember 2024 → Rabu

Berikut ini adalah cara membuat Spotify Wrapped 2025 apabila fitur tersebut telah dirilis pada pekan pertama bulan Desember 2025 ini:

Cara Buat dan Melihat Spotify Wrapped 2025

  • Buka aplikasi Spotify;
  • Pastikan Anda aplikasi Spotify sudah versi terbaru;
  • Pilih menu Home;
  • Akan muncul banner dengan keterangan bertuliskan "Wrapped 2025 ";
  • Klik banner tersebut untuk mulai menjelajahi Spotify Wrapped 2025;
  • Akan muncul tampilan seperti story snap yang berisi informasi mengenai lagu dan bulan berganti genre yang dominan;
  • Spotify Wrapped akan menyajikan deretan artis dan lagu teratas yang paling sering Anda dengarkan hingga total waktu mendengarkannya.

Baca juga: Cara Pakai ChatGPT Lewat Action Button di iPhone

Cara Bagikan Spotify Wrapped 2025 ke Story Instagram

  • Pilih salah satu slide pada Spotify Wrapped yang ingin dibagikan;
  • Klik menu “Bagikan” atau “Share”;
  • Setelah itu, akan muncul pop up berisi pilihan aplikasi untuk membagikan Spotify Wrapped;
  • Pilih “Story” atau “Cerita” Instagram;
  • Jika sudah, klik “Cerita Anda” atau “Teman Dekat” sehingga Spotify Wrapped akan muncul di story Instagram.

(Tribunnews.com/Bobby)

Tags:
Spotify
Spotify Wrapped
Spotify Wrapped 2025
Cara Buat Spotify Wrapped 2025
Cara membuat Spotify Wrapped 2025
