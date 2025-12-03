Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

Samsung Luncurkan Galaxy Z TriFold, Ponsel Layar Lipat Tiga Berukuran 10 Inci

Samsung resmi memperkenalkan Galaxy Z TriFold dengan tiga layar dan dua engsel, menawarkan layar 10 inci saat terbuka.

Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Bobby Wiratama
Samsung Luncurkan Galaxy Z TriFold, Ponsel Layar Lipat Tiga Berukuran 10 Inci
Samsung
SAMSUNG - Foto diunduh dari press releases Samsung pada Rabu (3/12/2025). Samsung Luncurkan Galaxy Z TriFold, Ponsel Layar Lipat Tiga Berukuran 10 Inci 

TRIBUNNEWS.COM - Samsung resmi memperkenalkan perangkat terbarunya yang diberi nama Galaxy Z TriFold, sebuah smartphone dengan desain unik yang bisa dilipat dua kali dan memiliki tiga bagian layar. 

Perangkat ini menjadi ponsel lipat paling kompleks yang pernah dirilis Samsung, sekaligus membuka babak baru dalam inovasi desain smartphone layar fleksibel.

Saat dibuka sepenuhnya, Galaxy Z TriFold menampilkan layar utama berukuran 10 inci, sementara ketika dilipat, tersedia layar penutup berukuran 6,5 inci. 

Samsung mengklaim lipatan layar dibuat seminimal mungkin agar tampilan tetap halus dan nyaman dilihat. Untuk melindungi layar utama, perangkat ini menggunakan desain lipat ke dalam (inward-folding).

Sistem engsel menjadi salah satu fokus utama perangkat ini. 

Samsung menggunakan titanium Armor FlexHinge dengan dua ukuran engsel berbeda dan struktur rel ganda. 

Teknologi ini membuat proses membuka dan menutup terasa lebih stabil dan mengurangi risiko kerusakan. 

Bahkan, tersedia alarm khusus yang akan memberi peringatan jika perangkat dilipat dengan cara yang salah.

Ketebalan perangkat saat dibuka mencapai 3,9 mm di bagian paling tipis, meski sedikit lebih tebal pada area kamera. 

Di bagian belakang terdapat tiga kamera utama, yaitu kamera utama 200 MP, kamera ultra wide 12 MP, dan kamera telefoto 10 MP dengan 3x optical zoom. 

Selain itu, terdapat dua kamera depan 10 MP di layar utama dan layar penutup.

Baca juga: Daftar Harga Terbaru HP Samsung Desember 2025: Galaxy S25 Dibanderol Mulai dari Rp8,9 Juta

Untuk daya, Galaxy Z TriFold dibekali baterai 5.600 mAh dengan sistem tiga sel yang ditempatkan di setiap panel layar. 

Samsung menyebut ini sebagai baterai terbesar yang pernah mereka pasang pada sebuah smartphone. Perangkat ini juga mendukung pengisian cepat 45W.

Dari sisi performa, Galaxy Z TriFold menggunakan Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy dan membawa berbagai fitur berbasis AI. 

Layar besarnya mendukung multitasking tingkat lanjut, termasuk menjalankan tiga aplikasi berdampingan dan hingga lima aplikasi dalam satu ruang kerja melalui Samsung DeX standalone. 

