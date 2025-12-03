Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Resmi Debut, Ini Spesifikasi dan Harganya

Ringkasan Berita: Samsung resmi memperkenalkan ponsel lipat tiga pertamanya

Galaxy Z TriFold menjadi perangkat paling besar yang dimiliki Samsung

Galaxy Z TriFold akan dijual dengan harga sekitar Rp41,5 juta per unit.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung resmi memperkenalkan ponsel lipat tiga pertamanya yang diberi nama Galaxy Z TriFold pada Selasa (2/12/2025).

Bukan hanya sekedar ponsel lipat pada umumnya, raksasa teknologi asal Korea Selatan itu menghadirkan teknologi modern dan canggih pada perangkat tersebut.

Dengan layar internal yang besar dan fitur perangkat lunak yang cerdas, ponsel ini bertujuan untuk memadukan portabilitas ponsel dengan produktivitas seukuran tablet.

Lantas, bagaimana spesifikasi dan harga dari Galaxy Z TriFold?

Spesifikasi Galaxy Z TriFold

Dikutip dari Gizmochina, ponsel lipat tiga Samsung mengemas layar Dynamic AMOLED 2X 10 inci dengan resolusi 2160 × 1584, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak 1600 nits.

Sedangkan layar cover atau penutupnya memiliki ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan mencapai kecerahan hingga 2600 nits, dilindungi oleh Gorilla Glass Ceramic 2.

Dari sisi dapur pacu, Samsung Galaxy Z TriFold ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite, yang dipadukan dengan RAM 16 GB dan pilihan penyimpanan 512 GB atau 1 TB.

Kemudian untuk kamera, Samsung menyematkan tiga sensor pada bagian belakang, yakni masing-masing kamera utama 200 MP, ultrawide 12 MP, dan lensa telefoto 3x 10 MP.

Untuk kamera depan, terdapat sensor dengan resolusi 10 megapiksel.

Adapun sistem operasi yang digunakan pada Galaxy Z TriFold yakni berbasis Android 16 dengan One UI 8 dan memperkenalkan Samsung DeX mandiri untuk pertama kalinya, memungkinkan pengguna beralih ke antarmuka desktop lengkap langsung dari panel cepat.

Dengan ketebalan hanya 3,9 mm saat dibuka dan berat 309 gram, ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP48 untuk ketahanan terhadap debu dan air, Wi-Fi 7, dan konektivitas 5G.

Harga dan Ketersediaan

Samsung Galaxy Z TriFold akan mulai dijual di Korea Selatan pada 12 Desember 2025.

Beberapa negara lain yang juga akan mendapatkan ponsel lipat tiga tersebut, yakni Tiongkok, Taiwan, Singapura, dan Uni Emirat Arab sebelum akhir Desember, sementara Amerika Serikat akan mendapatkannya sekitar kuartal pertama tahun 2026.

Galaxy Z TriFold akan dijual dengan harga 2.500 dolar AS atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah menjadi sekitar Rp41,5 juta per unit (kurs 1 dolar AS sama dengan Rp16.600).