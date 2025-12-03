Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Resmi Debut, Ini Spesifikasi dan Harganya

Samsung resmi meluncurkan ponsel lipat tiga pertama yang diberi nama Galaxy Z TriFold. Perangkat dijual dengan harga Rp41,5 juta

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Resmi Debut, Ini Spesifikasi dan Harganya
Dok. Samsung
PONSEL LIPAT TIGA - Samsung resmi memperkenalkan ponsel lipat tiga pertamanya pada Selasa (2/12/2025). Perangkat ini akan mulai dipasarkan pada 12 Desember 2025 dengan harga sekitar Rp41 juta. 
Ringkasan Berita:
  • Samsung resmi memperkenalkan ponsel lipat tiga pertamanya
  • Galaxy Z TriFold menjadi perangkat paling besar yang dimiliki Samsung
  • Galaxy Z TriFold akan dijual dengan harga sekitar Rp41,5 juta per unit.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung resmi memperkenalkan ponsel lipat tiga pertamanya yang diberi nama Galaxy Z TriFold pada Selasa (2/12/2025).

Bukan hanya sekedar ponsel lipat pada umumnya, raksasa teknologi asal Korea Selatan itu menghadirkan teknologi modern dan canggih pada perangkat tersebut.

Dengan layar internal yang besar dan fitur perangkat lunak yang cerdas, ponsel ini bertujuan untuk memadukan portabilitas ponsel dengan produktivitas seukuran tablet.

Lantas, bagaimana spesifikasi dan harga dari Galaxy Z TriFold?

Baca juga: Daftar Harga Terbaru HP Samsung Desember 2025: Galaxy S25 Dibanderol Mulai dari Rp8,9 Juta

Spesifikasi Galaxy Z TriFold

Dikutip dari Gizmochina, ponsel lipat tiga Samsung mengemas layar Dynamic AMOLED 2X 10 inci dengan resolusi 2160 × 1584, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak 1600 nits.

Sedangkan layar cover atau penutupnya memiliki ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan mencapai kecerahan hingga 2600 nits, dilindungi oleh Gorilla Glass Ceramic 2.

Dari sisi dapur pacu, Samsung Galaxy Z TriFold ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite, yang dipadukan dengan RAM 16 GB dan pilihan penyimpanan 512 GB atau 1 TB.

Rekomendasi Untuk Anda

Kemudian untuk kamera, Samsung menyematkan tiga sensor pada bagian belakang, yakni masing-masing kamera utama 200 MP, ultrawide 12 MP, dan lensa telefoto 3x 10 MP.

Untuk kamera depan, terdapat sensor dengan resolusi 10 megapiksel.

Adapun sistem operasi yang digunakan pada Galaxy Z TriFold yakni berbasis Android 16 dengan One UI 8 dan memperkenalkan Samsung DeX mandiri untuk pertama kalinya, memungkinkan pengguna beralih ke antarmuka desktop lengkap langsung dari panel cepat.

Dengan ketebalan hanya 3,9 mm saat dibuka dan berat 309 gram, ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP48 untuk ketahanan terhadap debu dan air, Wi-Fi 7, dan konektivitas 5G.

Baca juga: Bocoran RAM dan Penyimpanan Samsung Galaxy S26 Mulai Terungkap, Ada Peningkatan?

Harga dan Ketersediaan

Samsung Galaxy Z TriFold akan mulai dijual di Korea Selatan pada 12 Desember 2025.

Beberapa negara lain yang juga akan mendapatkan ponsel lipat tiga tersebut, yakni Tiongkok, Taiwan, Singapura, dan Uni Emirat Arab sebelum akhir Desember, sementara Amerika Serikat akan mendapatkannya sekitar kuartal pertama tahun 2026.

Galaxy Z TriFold akan dijual dengan harga 2.500 dolar AS atau jika dikonversikan ke mata uang rupiah menjadi sekitar Rp41,5 juta per unit (kurs 1 dolar AS sama dengan Rp16.600).

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Tags:
Samsung
Samsung Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold
Galaxy Z Series
Harga Samsung Galaxy Z TriFold
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas