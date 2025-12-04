3 Fitur Baru Spotify Wrapped 2025: Kuis Lagu, Party, dan Clubs

Ringkasan Berita: Spotify Wrapped 2025 menghadirkan kuis lagu, fitur Party, dan Clubs berdasarkan data mendengarkan. Pengguna dapat melihat total waktu mendengar, lagu, artis, dan album teratas tahun 2025. Spotify juga merilis playlist pribadi serta tangga lagu akhir tahun.

TRIBUNNEWS.COM - Spotify resmi merilis Spotify Wrapped 2025, fitur tahunan yang menyajikan rangkuman aktivitas mendengarkan pengguna selama satu tahun terakhir.

Pada edisi 2025 ini, layanan musik digital, podcast, dan video itu menghadirkan beberapa fitur baru yang berbeda dibandingkan versi sebelumnya maupun layanan serupa dari platform lain.

Fitur baru pertama adalah top song quiz. Melalui fitur ini, pengguna diminta menebak lagu apa yang paling sering mereka dengarkan sepanjang tahun 2025 sebelum hasil resminya ditampilkan.

Kuis ini dibuat berdasarkan data riwayat pemutaran lagu yang tersimpan di akun pengguna.

Fitur kedua adalah Wrapped Party yang tersedia di perangkat seluler.

Fitur ini dapat digunakan dalam percakapan grup di aplikasi pesan atau saat pertemuan langsung bersama teman.

Pengguna dapat mengundang hingga sembilan orang untuk membandingkan data mendengarkan musik, seperti total menit pemutaran lagu, jumlah artis baru yang ditemukan, serta aktivitas streaming lainnya sepanjang tahun.

Selain itu, Spotify juga menambahkan fitur Wrapped Clubs.

Melalui fitur ini, pengguna akan dikelompokkan ke dalam salah satu dari enam klub, berdasarkan pola dan kebiasaan mendengarkan musik mereka selama setahun terakhir.

Penentuan klub dilakukan secara otomatis oleh sistem Spotify menggunakan data riwayat pemutaran lagu dari masing-masing akun.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Spotify Wrapped tetap menampilkan informasi utama berupa total waktu yang dihabiskan untuk mendengarkan musik, podcast, dan audiobook.

Pengguna juga dapat melihat daftar lima lagu teratas dan lima artis teratas yang paling sering didengarkan selama tahun 2025.

Pada edisi tahun ini, Spotify menambahkan satu kategori baru, yaitu album teratas, yang menampilkan daftar album yang paling banyak diputar pengguna selama setahun.

Spotify Wrapped 2025 juga menyediakan sebuah playlist yang berisi kumpulan lagu-lagu teratas berdasarkan data pribadi pengguna.

Selain itu, terdapat kartu ringkasan (highlight cards) yang dapat dibagikan ke berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat.

Di luar rangkuman pribadi, Spotify turut merilis tangga lagu akhir tahun yang menampilkan lagu dan artis terpopuler secara global maupun berdasarkan wilayah tertentu.

(Tribunnews.com/Widya)